Cira y Ulises, lluvia y el recuerdo de Henry

Dicen ahora que la ociofobia es el mal de nuestros días. Que se nos ha ido tanto la mano con esto de que hay que producir y hacer cosas todo el tiempo que mucha gente tiene pánico a que llegue un periodo vacío, sin planes ni nada que hacer. Aburrirse es la palabra maldita. ¡Vade retro! Vamos a bandazos, guiándonos por insondables gurús que nos marcan el camino. Porque, oigan, que lo de quedarse en casa aburrido ya tiene nombre, y también 'anglo', cómo no. Se llama 'nesting', de nest, nido. Algo así como anidar, que me corrijan los filólogos. Los portales meteorológicos apuntan lluvias para el puente, lo cual puede ser el drama de los ociofóbicos y la excusa perfecta para los que quieran quedarse calentitos en el nido. Pero se puede salir con paraguas, sí, cacereños. Miren cómo llueve en Bilbao y cómo salen. Cáceres ofrece mucho por hacer, y no es ironía. Hoy sábado se celebrará en el desván del café Psicopompo la primera feria de editoriales independientes. En ella, nos dicen, «los lectores tendrán la oportunidad de encontrar títulos que no siempre llegan a las librerías y de charlar con los editores participantes». Es a partir de las 20,30 horas.

Los alérgicos a la falta de planes tienen música donde elegir. Cira y Ulises tocarán pasadas las once de la noche en la Sala Boogaloo con entrada libre. El compañero Sergio Lorenzo ha hablado con Cira. «Mi hermano y yo somos dúo desde que tenemos uso de razón».

Los hermanos presentarán su nuevo trabajo 'La habitación de la música'. «En este disco, además de nuestras canciones, indica Cira, hemos incluido una versión de la canción más emblemática de nuestro padre Enrique Fernández Medina, 'Colores', aportando un toque soul a nuestras tendencias folk y sureñas».

Vienen de Badajoz, en donde su padre, conocido como 'Henry', fue cantante de 'Acción Rock Band' y colaboró con Gecko Turner, Tam Tam Go y Bimba Bosé. Recuerdan en su trabajo a 'Henry', que murió en mayo de 2015 con 62 años, así como a su madre Marisa Sánchez. 'La Habitación de la música' es la segunda parte del disco 'La evolución del insecto', con seis temas, que grabaron en 2015.

Un poco antes, a las 19,30 en esa misma sala y dentro de la iniciativa 'El Club de los Sonidos Sumergidos' podrá escucharse a 'The Plastic Founders', una banda de León con referencias al rock alternativo. Cuesta 5 euros para los que no sean del club.

Música y humor ofrece Agustín Durán esta noche en la sala Barroco. Presentará el espectáculo 'Hola Borreguetes'. Acompañado de su piano, el cómico manchego hablará sobre la vuelta al pueblo y los orígenes. Verle cuesta 10 euros en taquilla.

El espacio Anúmbara, que gestiona la oenegé Soguiba, convocó dos concursos para conmemorar el Derecho Universal a la educación. Uno de fotografía en el que pudiera verse la palabra «leer» y otro de dibujo para escolares. Hoy a partir de las 12,00 de la mañana se inaugurará una exposición con los trabajos recogidos en su sede de la Avenida de la Montaña y se premiará a los tres mejores de cada categoría.

Los escolares del colegio San Antonio vivieron el pasado miércoles una jornada muy especial. Los servicios de seguridad ciudadana y emergencia de la Policía Nacional realizaron una exhibición de medios con un enorme despliegue en el que estuvieron presentes también los bomberos del Sepei, la Policía Local, la Guardia Civil y el 112. Los niños y jóvenes pudieron comprobar cómo son las actuaciones de emergencia de estos cuerpos, que desplegaron una gran cantidad de material. Los alumnos de los CEIP Francisco de Aldana y del Vivero, que se encuentran en esa zona, también pudieron disfrutar de este acto. La idea, además de familiarizar a los alumnos con el trabajo diario de las fuerzas de seguridad era también mostrarles nuevas oportunidades profesionales en los distintos campos que se exhibieron.

El próximo día 2 de mayo se celebra el día internacional contra el acoso escolar, un mal que aqueja a las aulas españolas pero sobre el que parece haber un impulso colectivo para acotarlo. El pasado jueves hubo una marcha para poner de manifiesto el rechazo de los escolares al acoso. La protagonizaron los alumnos del María Auxiliadora. El próximo martes se celebrará en el auditorio San Francisco un espectáculo para sensibilizar a los más de 300 alumnos de Primaria del colegio Prácticas sobre esta problemática. La empresa de animación La Cajita Saltarina se encarga de poner sobre las tablas una escenificación de buenas conductas. En este mismo centro se acaba de celebrar la Semana Cultural en torno a la figura de Gloria Fuertes, una poeta de la que se conmemora el centenario de su nacimiento y que se ha convertido en el leit-motiv de un sinfin de actividades en colegios y bibliotecas. Lo bueno de todo esto es que su figura está ganando enteros, y ya se la reivindica como una literata mayor y no solo para niños, que son público de primera, ojo.

El actor Juanan Lumbreras estudió en el colegio Prácticas y ahora triunfa en los escenarios nacionales. El pasado jueves estrenó en el madrileño teatro de 'La Abadía' la obra 'La Ternura'. Interpreta al Leñador Marrón en la obra que dirige Alfredo Sanzol. Estará hasta el 4 de junio. Por cosas así la capital merece una visita.

El pasado jueves se llevó a cabo en la Fundación Helga de Alvear 'Idiosincrasia suena', un concierto itinerante por las distintas salas del museo, con piezas compuestas por jóvenes compositores del Conservatorio de Cáceres inspiradas en las distintas obras de arte plástico. La profesora, música y también compositora Sara Mínguez organizó este acto en el que se fundieron dos disciplinas artísticas. El profesor y pianista Guillermo Alonso Iriarte se sumó a esta iniciativa, en la que participaron 14 alumnos. La música, sin duda, lo inunda todo.