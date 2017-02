Marcelo Pacheco recibirá el Premio San Pancracio Reyes Abades del Festival de Cine

El director artístico nacido en Almendralejo (Badajoz) Marcelo Pacheco recibirá el sábado 18 de marzo en Cáceres el Premio San Pancracio Reyes Abades, que concede la Fundación Rebross a la aportación cinematográfica que realizan los profesionales extremeños, y que se enmarca en el Festival Solidario de Cine que se celebra cada primavera en la capital cacereña.

Entre los trabajos más recientes de Pacheco destacan la serie La catedral del mar, que ha rodado algunas escenas en Cáceres el pasado año y que aún no se ha estrenado, la quinta temporada de Amar es para siempre y Lo que escondían sus ojos.

Pacheco ha expresado su "grata sorpresa" por el premio. "Significa un orgullo recibir esta distinción y más porque sea un festival de mi tierra, Extremadura, a la cual me siento muy unido, y en este caso a la ciudad de Cáceres, donde tantas y tantas veces he rodado en su conjunto monumental", destaca.

"Este reconocimiento me hace sentir responsable y consciente de lo hecho, y lo que me queda por hacer en mi carrera, y el aporte que yo, desde mi más absoluta humildad puedo hacer a la cultura de nuestra región y nuestro país", añadió al tiempo que subraya que "es una motivación para seguir creciendo rodeado como siempre he estado de extraordinarios equipos técnicos, y fundamentalmente humanos".

Marcelo Pacheco viajará a Cáceres a recoger el Premio Reyes Abades, al igual que en ediciones anteriores lo hicieron los actores José Vicente Moirón (2011) y Daniel Holguín (2012), la ayudante de dirección Carmen Sánchez de la Vega (2013), el proyecto Serradilla de Cine (2014), la figurinista Monserrat Sancho (2015) y el estilista Pepe Reyes (2016).

Gala en el Gran Teatro

El galardón a Marcelo Pacheco se entregará en el transcurso de la gala San Pancracio en el Gran Teatro, en una ceremonia benéfica con la que se clausurará el 24 Festival Solidario de Cine Español de Cáceres que organiza la Fundación Rebross y cuya programación se dará a conocer públicamente el próximo 2 de marzo.

Los premios San Pancracio reconocen el trabajo de los profesionales del cine español de las producciones más destacadas del último año. El palmarés completo se dará a conocer unos días antes de la gala. El jurado está compuesto por los actores Eduardo Noriega, José Coronado y Julián López, el realizador Santiago Tabernero, la subdirectora del programa de televisión Versión Española Paz Sufrategui, la representante de artistas Majos Martínez y el presidente de la Fundación Rebross, Paco Rebollo.

Los beneficios de recaudación de la gala se destinará, como la del resto de actividades del festival, a los proyectos humanitarios de lucha contra la pobreza infantil de Cruz Roja y Ayuda en Acción.

Biografía

Marcelo Pacheco es titulado en Diseño Gráfico por la Escuela de Comunicación de Madrid y en Decoración por la Escuela de Artes aplicadas de Mérida. Inició su trayectoria fundando en 1993 el gabinete Flecha y Marcelo. Fue responsable de Escenografía de la cadena Telecinco entre 1993 y 1998 y en el año 2000 fundó, junto a Alberto Esteban, la empresa de servicios artísticos Área Espacios Efímeros. Desde el pasado año continúa su recorrido profesional en solitario.

Su experiencia profesional es extensa y ha compaginado variados campos. En el ámbito de la dirección artística para la televisión destacan proyectos para series de ficción como La catedral del Mar, Lo que escondían sus ojos, Isabel, Amar es para siempre, Sin identidad, Tierra de lobos, La señora, Amar en tiempos revueltos, Bandolera o República.

También desarrolla su trabajo en proyectos escenográficos para programas de entretenimiento e informativos, entre los que destacan Movistar Plus Stadium o El Hormiguero. En la escenografía para teatro ha trabajado en obras como Los Persas (Teatro Español), el ballet Marie Antoinette (Ballet de la Ópera de Viena), Antígona y El sueño de una noche de verano (Festival de Teatro Clásico de Mérida).

Ha intervenido como director de arte en la película La corona partida, recientemente estrenada y dirigida por Jordi Frades, así como en cortos de cine y proyectos publicitarios. Colabora habitualmente con productoras (Diagonal TV, Mod Producciones, Warner Bros, Boomerang, Mediapro) y cadenas de televisión (TVE, Atresmedia, Mediaset, Movistar).

Asimismo, ha sido el responsable de la dirección artística de acontecimientos de carácter cinematográfico (Premios Platino del Cine Iberoamericano, Premios Forqué); musical (Premios de la Música, Premios Amigo) y del ámbito de la moda (Pasarela Cibeles Madrid)

La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión Española ha reconocido su trabajo otorgándole en 2015 y 2012 el Premio a la Mejor Dirección de Arte y Escenografía por la serie de TVE Isabel y en 2008 por Amar en tiempos revueltos. En 2009 fue nominado en esta misma categoría por la serie La señora. Su trabajo en la película La corona partida fue preseleccionado en la categoría de Dirección de Arte para los premios Goya 2017. Recientemente ha recibido el Premio Almendralejo, Ciudad del Cava, como reconocimiento a su trayectoria profesional.