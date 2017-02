La boda de la alcaldesa y un escaparate de premio

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, esta semana la alcaldesa, Elena Nevado, ha sorprendido a todos con una noticia de lo más romántica. «Tengo un anuncio que compartir con vosotros: me caso el 30 de abril y por la iglesia. Por segunda vez y con mi amor de toda la vida», escribió el lunes en su perfil personal de Facebook. El anuncio, que acompañó con varias fotografías de la nueva colección de joyas para bodas y comuniones del negocio de su familia, Nevacam, no ha pasado inadvertido. Ayer tenía 236 'me gusta' y 84 comentarios. Todos de felicitación.

La alcaldesa festeja durante este año sus bodas de plata. Volverá a dar el sí quiero a su marido, el abogado Ramón Hernández, en la parroquia de San Mateo. Después, según ha explicado Elena Nevado a este diario, habrá una celebración familiar. Sigue así, detalla ilusionada, los pasos de sus padres, que también renovaron su compromiso ante el altar.

Hablando de amor y bodas, el centro comercial Ruta de la Plata se ha anticipado este año al Día de los Enamorados, que es el próximo martes. Ha instalado un 'photocall' para que las parejas pongan la mejor de sus sonrisas y se hagan una foto. Todas las instantáneas realizadas hasta el jueves se han subido al perfil del centro comercial en Facebook y participarán en el concurso titulado '¡Preséntanos a tu media naranja!'.

'Photocall' instalado en el Ruta de la Plata / FACEBOOK

Entre aquellas parejas que superen los 30 'me gusta' el centro realizará un sorteo de dos paquetes románticos en el hotel Barceló V Centenario. Podrán asistir a una fiesta con música en vivo, cena especial, alojamiento y desayuno. Los participantes que hayan presentado un tique de compra de cualquiera de las tiendas del centro comercial se llevarán de golpe 15 'likes' y verán incrementadas sus posibilidades de optar al premio. En este 'photocall' del amor no sólo han posado parejas de novios o matrimonios. El concurso estaba abierto a parejas de pádel, hermanos, parejas de mus... «Ejemplos de media naranja hay muchos», aclara el centro comercial en la promoción.

Amor al trabajo y al buen gusto demuestran a diario Elena Macías y Elena Lomas. Son madre e hija y están al frente de la tienda de decoración Quinta Avenida, situada en la avenida Virgen de Guadalupe. Acaban de ganar el primer premio del XIII concurso al mejor escaparate de Navidad de España y Portugal organizado por la firma 'Sia'. El jurado ha estado formado por profesionales de revistas especializadas y el galardón se entregó el pasado sábado en Madrid.

Elena Lomas y Elena Macías, de la 'Quinta Avenida'.:: JORGE REY

Hay que decir que no es el único premio que el escaparate navideño de esta tienda ha cosechado. También se alzó con el primer puesto en el concurso organizado por el Ayuntamiento para reconocer, precisamente, el esfuerzo realizado por el comercio local para decorar sus escaparates en unas fechas tan señaladas. 21 aspirantes optaron al galardón, entre ellos el peluquero Rubén Mayordomo y la florista Eugenia Bordallo, que se llevaron la plata y el bronce respectivamente.

La periodista Isabel Bravo, junto a uno de sus cuadros / JORGE REY

De escaparate también son los cuadros que la periodista Isabel Bravo expone desde ayer en el Gran Café. La muestra se titula 'En color' y ofrece un recorrido por 16 obras de diferente formato. El visitante se moverá entre la figuración y la abstracción. «Son paisajes urbanos y de naturaleza. A pesar de la abstracción, en casi todos se intuye lo que hay», apunta la autora, que comenzó a pintar cuando era una niña y perfeccionó su técnica en la escuela Rodrigo Alemán de Plasencia.

Por último, esta tarde se presenta en la iglesia de la Preciosa Sangre la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, creada en el seno de la cofradía homónima, con sede en Santo Domingo. Dirigida por Raúl Martín Cruzado, ofrecerá a las 19.00 horas su primer concierto. La Semana Santa comienza a calentar motores.