Beatles, flamenco y corales en vísperas de Navidad El Ballet de San Petersburgo debuta en Cáceres con 'El cascanueces' y Badajoz acoge una gala solidaria de la OEx y los niños cantores de Amadeus-IN ÁNGELA MURILLO Viernes, 22 diciembre 2017, 16:14

Más allá de celebraciones en familia y las cañas con los amigos, el fin de semana más navideño del año se festeja en Extremadura con mucha música. En las calles, iglesias y teatros sonarán las versiones más preciosistas de los villancicos tradicionales, pero también se podrá disfrutar del flamenco, la música clásica y el mejor repertorio de los Beatles.

Este viernes en la capital pacense, la Orquesta de Extremadura se sube al escenario del Palacio de Congresos con sesenta niños del Coro Infantil Amadeus-IN. Juntos protagonizan la gala solidaria 'Lila, el Color de la Navidad', una velada musical narrada por Ana Moríñigo. Con una nutrida puesta en escena interpretarán once obras de varios estilos, comenzando por la evocadora 'In Winter' de Victor C. Johnson. 'Canción de las Campanas' y 'Adeste fideles' pondrán broche de oro a una velada musical cuya entrada cuesta 12 euros, a beneficio de la Asociación Extremeña de Musicoterapia.

En la víspera de Nochebuena podremos escuchar villancicos a las puertas del teatro López de Ayala. La Comparsa Caribe ofrece un recital gratuito con temas como 'Noche de Paz' o 'Last Christmas'. El violín, la guitarra, el piano y la flauta acompañarán a la conocida percusión de esta comparsa pacense. El espectáculo se completa con cuentacuentos y un taller de adornos navideños para los más pequeños. Los participantes irán ataviados con trajes de Papá Noel confeccionados por la propia agrupación carnavalera.

Viernes coral en Cáceres Villancicos en la Ciudad Monumental

En Cáceres el viernes se presenta entregado a la música coral. Rompe el hielo el ‘Coro Rociero de Cáceres’, que recorrerá las calles de la ciudad con sus temas más navideños. El pasacalles comenzará a las 18.30 horas en la Ciudad Monumental (Plaza de Santa María), continuando por la Plaza Mayor, Pintores, San Anton y Canovas, para terminar en el Quiosco de la Música.

Una hora más tarde, cinco agrupaciones afinarán voces en el II Recital 'Cáceres de Navidad'. El recital arrancará a las 19.30 horas en la Concatedral de Santa María. La Asociación Belenista Dicesana ha organizado este repertorio en memoria del deán José Antonio Fuentes. Participan el Coro de la UMEx-Cáceres, el coro 'Isaac Albeniz', la Coral 'In Pulso', 'Santa María de la Montaña' y el Orfeón Cacereño.

A la misma hora, el espíritu de la navidad recorrerá las calles en las voces del Coro de la Universidad de Mayores. El recorrido también partirá de la Ciudad Monumental.

La Coral Ars Vertera cierra este sábado el ciclo de recitales del año en Villanueva del Fresno . El concierto de Navidad comenzará después de la misa de la tarde en la parroquia de la Purísima Concepción. Los 20 integrantes de la agrupación interpretarán 15 villancicos.

Capullo de Jerez, en concierto:. HOY

Diego Carrasco y 'Capullo de Jerez' Flamenco en Badajoz y Don Benito

El quejío flamenco de Diego Carrasco sonará este viernes en Badajoz. El cantaor cumple medio siglo de carrera y lo celebra presentando en el López de Ayala su trabajo ‘No M´arrecojo 50 años en familia’. Actuará acompañado por Tomasito, Mushogitano, Maloko Soto, Gipsy rappers y la Carrasco family band. Carrasco hará un repaso a toda su carrera musical cantando por los diferentes palos del flamenco sin pasar por alto la fusión. La fiesta acabará con villancicos flamencos.

En Don Benito también tenemos una cita con el flamenco. El auditorio de Feval acoge este sábado el concierto de Miguel Flores, El Capullo de Jerez. Esta destacada figura del flamenco presenta su espectáculo 'Arte y Pureza'. La apertura de puertas del recinto tendrá lugar a las 21.30 horas con una degustación del vino a la entrada del auditorio.

Gran Teatro de Cáceres Tributo a los Beatles

Medio centenar de músicos unirán sus instrumentos este viernes en el Gran Teatro de Cáceres en un gran musical para rendir tributo a los Beatles. El concierto incluirá clásicos del mítico grupo de Liverpool y de otros grandes nombres del pop-rock como Queen, Mike Oldfield y Simon & Garfunkel. En el espectáculo participarán 50 músicos dirigidos por el farmacéutico pacense José Luis Arroyo, un melómano amante del pop. La asistencia a 'The Let It Be' es gratuita con invitación.

Para abordar tan ambicioso repertorio, la banda cuenta con una sección de cuerda (violines, viola y violonchelos), otra de viento (trompetas, trompas, saxofones y oboe) y veinte voces corales (tenores, contraltos y sopranos). Se suman batería, percusiones, guitarras, teclistas, una pianista y dos cantantes, muchos de ellos profesores del Conservatorio de Badajoz. El evento ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Cáceres.

En Zafra este sábado se podrá escuchar a Bandcover en la plaza Grande. El concierto de la banda especializada en versiones pop-rock de la década de los años 80 y los 90 comenzará a las 21 horas.

Y en Villanueva de la Serena, la Escuela Municipal de Música ofrece este viernes una audición de piano. Tendrá lugar a las 18.30 horas en el Cine-Teatro Las Vegas.

'El cascanueces' Ballet de San Petersburgo

El Ballet de San Petersburgo debuta en Extremadura esta Navidad. La gira de la afamada compañía rusa comienza este sábado en Cáceres con la representación de 'El cascanueces', que también podrá verse el 21 de enero en Mérida y el 3 de febrero en Plasencia. El espectáculo comenzará a las 19.30 en el Palacio de Congresos de Cáceres. Las entradas tienen un precio de 20 a 32 euros.

El ballet del coreógrafo y bailarín ruso Andrey Batalov también interpretará 'El lago de los cisnes' en Plasencia (29 de diciembre) y en Cáceres (20 de enero), además de 'La bella durmiente', que podrá verse el 19 de enero en Badajoz.

Trevelán y Emilio Santos Magia en Badajoz

Cerramos nuestro repaso semanal a la agenda de ocio extremeña con un espectáculo en Badajoz. ‘Las dos caras de la magia’ llega este sábado al López de Ayala de la mano de Trevelán y Emilio Santos. Los dos magos comenzarán su actuación a las 21 horas. Trevelán es un artista reconocido por Anthony Blake y Santos, está considerado el mejor mago cómico extremeño. Presentarán a dos niños inocentes que cayeron en manos de este arte a la temprana edad de 5 años, asombrados por este arte maravilloso, no pararon de crecer como grandes prestidigitadores, este arte les llevó a obtener muchos éxitos y a cruzarse y conocerse en el camino.