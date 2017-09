Los bares de Badajoz cerrarán a las 4 de la madrugada en la Noche en Blanco Veladores de la Plaza Alta llenos en la Noche en Blanco del año pasado. / HOY Los locales querían cerrar dos horas más tarde, a las cinco, pero el Ayuntamiento pidió a la Junta que fuera solo una hora de ampliación NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 1 septiembre 2017, 23:38

Cuando las actividades de la Noche en Blanco terminen, a las 3.00 horas, los pacenses podrán tomarse una copa, ya que los bares han sido autorizados a ampliar su horario hasta las cuatro de la mañana, pero nada más. Los locales de ocio pedían poder cerrar dos horas más tarde de su horario habitual, es decir, sobre las cinco, pero finalmente solo les han concedido una hora extraordinaria.

La autorización depende de la Junta de Extremadura, pero la decisión ha sido del Ayuntamiento de Badajoz que, en principio, indicó que no se oponía a la solicitud de los hosteleros, pero que finalmente optó por pedir una hora de ampliación en lugar de dos, como ellos querían.

Los dueños de los negocios del centro están indignados. Antonio Martínez, de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex), asegura que el Consistorio les ha engañado y que se plantean tomar medidas. Este hostelero señala que han causado un grave daño al sector por la incertidumbre de los últimos días.

Antes de la resolución del viernes de la Secretaría general de Administración Local de la Junta, que establece que cerrarán a las 4, se ha producido un ir y venir de informes, comentarios y malentendidos que han provocado mucho malestar entre los hosteleros.

Para entenderlo hay que saber que para que los bares puedan cerrar mas tarde es necesario solicitarlo a la Junta de Extremadura. Puede hacerlo en Ayuntamiento, como por ejemplo en Carnaval, o pueden pedirlo los propios empresarios si el Consistorio no lo hace. En este caso ha sido la segunda opción. Cetex pidió a la administración regional poder cerrar dos horas más tarde hoy, en la Noche en Blanco. Esto supone para la mayoría de los bares, que en horario de verano clausuran a las tres, poder permanecer hasta las cinco.

Tras recibir la solicitud la Junta pidió informes a Cetex y al Ayuntamiento sobre el evento que avala la concesión de la ampliación de horario. Y aquí es donde la situación se torció.

Un primer informe del Ayuntamiento de Badajoz indicó que el Consistorio no se oponía a la ampliación «hasta la finalización del evento». Esta frase produjo confusión porque no se entiende si se debe permitir hasta las 5 o hasta las 3, cuando termina la Noche en Blanco. HOY consultó al Consistorio y este indicó que no se oponía a la ampliación.

La Junta, por su parte, pidió una aclaración al Ayuntamiento y el Consistorio volvió a enviar la misma frase, por lo que resolvió que los bares debían cerrar a las tres y emitió una primera resolución. El Consistorio, sin embargo, envió un nuevo informe.

En este, fechado el viernes, no optó por negarse a la ampliación ni por apoyar las dos horas, sino que fue por el camino intermedio y recomendó una hora de más. El objetivo, según los responsables municipales, es permitir una «terminación escalonada de todos los actos relacionados con la referida noche». Es decir, que una vez que terminen los conciertos y los espectáculos, los locales tengan una hora más para atender a sus clientes y luego cerrar.

Esta postura contrasta, sin embargo, con las declaraciones de los responsables municipales que, en principio, aseguraban que no se oponían a la petición de los hosteleros pacenses. Estos últimos están en pie de guerra por la confusión que se ha producido en los últimos días. «Parece de cachondeo», concluye Martínez.

Los empresarios del sector aseguran que entienden la postura de los vecinos que quieren reducir los ruidos en la zona. De hecho Antonio Martínez se muestra dispuesto a colaborar con los residentes para buscar un consenso.

Sin embargo, se sienten maltratados por el Ayuntamiento. Explican, por ejemplo, que la incertidumbre de estos últimos días ha provocado que los dueños de los bares no supiesen a cuánta gente contratar o qué pedido hacer a los distribuidores.

Ante esta situación, explica el representante de Cetex, va a reunirse con los colectivos de vecinos con el objetivo de negociar. Esperan que no vuelva a haber problemas en los próximos eventos como la Almossassa que se celebrará en tres semanas.

Respuesta de Solana

Cuestionada por este asunto tras celebrarse la Junta de Gobierno local, la primer teniente de alcalde de Badajoz, María José Solana, explicó que se ha tomado esta decisión al tener en cuenta que diversas actividades tendrán una finalización «escalonada». Manifestó que se trata de un acuerdo entre administraciones, después de que el Ayuntamiento solicitara a la Junta esta opción.

Añadió la edil que Junta y Consistorio han entendido acertado que se prolongue el horario de cierre una hora más en relación al final de la Noche en Blanco (03.00 horas) para que los establecimientos hosteleros, que participan con actividades, no tengan que cerrar sus puertas justo al instante de acabar la festividad propiamente dicha.

Por otro lado, José Solana expresó que la ciudad contará con las medidas de seguridad necesarias y estará «totalmente controlada».