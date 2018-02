La banda Queen Tribute actuará el próximo sábado en el Teatro López de Ayala de Badajoz Se escucharán temas como 'We Are the Champions', 'We Will Rock You' o 'Bohemian Rhapsody' Miércoles, 14 febrero 2018, 10:28

La banda Queen Tribute ofrecerá un concierto el próximo sábado, 17 de febrero, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, a las 21 horas, con un precio de entrada desde 30 euros.

De esta forma, una de las bandas de rock más potentes de la historia y todos sus éxitos volverán de nuevo a los escenarios con temas como 'We Are the Champions', 'We Will Rock You' o 'Bohemian Rhapsody', que sonaban en «abarrotados" macrofestivales y estadios de fútbol en los años 70 y 80 y que hoy en día continúan erizando la piel e incendiando al público».

En nota de prensa, el Teatro López de Ayala de Badajoz ha destacado que Queen Tribute se trata de una banda que logra capturar tanto el sonido original como el personalísimo estilo y puesta en escena que catapultaron a Queen a la fama internacional, a la vez que recrea las canciones de ópera rock, los himnos universales y las poderosas baladas que situaron al grupo liderado por Freddie Mercury en lo más alto de listas de éxitos durante dos décadas.

De esta forma, esta banda, reconocida por su «virtuosismo musical y su excelente sonido que los diferencia de otras bandas tributo», ha encabezado el cartel del Freddie Mercury Memorial Day de Montreux, uno de los mayores festivales para los fans de Queen que conmemora el nacimiento de su líder y han tocado frente multitudes por toda Europa desde el año 2006.