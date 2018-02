Aurora & The Betrayers recala en Extremadura este fin de semana El grupo, que cabalga entre el rock y el soul, dará un concierto el viernes en Badajoz y el sábado en Cáceres ALBA BARANDA Lunes, 12 febrero 2018, 23:19

Aurora & The Betrayers es una banda a la que no le pega ninguna etiqueta; o por el contrario, le vendrían todas bien. Rock, soul, R&B, pop, folk, psicodelia... Cualquiera de estos estilos es fácilmente reconocible en sus conciertos. Este fin de semana, Aurora García, José Funko y Martín García harán escala en Extremadura para presentar su último disco 'Tune out the noise'.

Lo harán el viernes 16 en la sala Aftasí de Badajoz y un día después, en Boogaloo café de Cáceres. Las entradas anticipadas cuestan doce euros. De potentes conciertos, Aurora no defrauda en directo a los seguidores.

Una de las peculiaridades que traen en la mochila es que su tercer álbum aún no ha salido al mercado. Lo hará el 23 de febrero. Anteriormente han publicado 'Shadows Go Away' y 'Vudú'. Según ellos, este último trabajo tenían la necesidad de sacarlo, ya que están «cambiando más rápido de lo que los anteriores discos reflejaban». Aseguran que forman parte de una metamorfosis que les hace estar vivos.