Un puente para disfrutar entre libros, quesos, títeres y bailar con Fangoria

El Puente de Mayo llega cargado de actividades de ocio para todos los gustos. Los extremeños podrán elegir estos días entre las distintas propuestas relacionadas con la gastronomía, música, libros, teatro, rutas senderistas y los planes con niños que ofrece la región.

Trujillo será uno de los epicentros del entretenimiento durante este fin de semana. Esta localidad cacereña acogerá dos de las grandes citas programadas para estos días. Un año más la Plaza Mayor se convertirá en el gran salón de la Feria Nacional del Queso, que tendrá lugar del 28 de abril al 1 de mayo. Se trata de un evento que se celebra la primera semana de mayo en la Plaza Mayor de Trujillo donde se instalan las carpas con stands. Los queseros que participan ofrecen degustaciones de sus quesos al público acompañados por stands de vino y cerveza.

En esta ocasión, habrá unas 500 variedades de quesos procedentes de una veintena de provincias españolas que se distribuirán en los 110 stands. La cita congregó el año pasado a unas 200.000 personas llegadas de todo el país.

Este evento anual, que ya cumple 32 años, tendrá representación internacional con productos portugueses y con casi una veintena de quesos suizos, que es el país invitado de esta nueva edición. Entre ellos está el Emmental, el Apenzeller, o el Vacherin Fribourg.

El horario de la feria será de 12.00 a 20.00 horas los días 28, 29 y 30 de abril, mientras que el 1 de mayo el recinto ferial cerrará a las 16.00 horas.

Entre las actividades, destaca la cata-concurso de quesos de cabra y oveja en las modalidades de pasta blanda y pasta dura, que se llevará a cabo el domingo a las 11.00 horas. La entrega de premios (dos primeros premios de queso de cabra y dos primeros premios de queso de oveja) será a las 17.00 horas de ese mismo día.

Por otro lado, el sábado y domingo en el castillo de Trujillo se llevará a cabo una nueva edición del festival de música Europa Sur. Fangoria, las Nancys Rubias y Jeanette forman parte del cartel de la tercera edición de este evento. La entrada para la primera jornada, en la que actuará Jeanette, será gratuita. Ese mismo día también se subirán al escenario los manchegos Despistaos, la banda de Boston Rosk y los Dj´s Yoko.

El domingo, día 30 de abril, será el momento para disfrutar del pop electrónico de Fangoria, formación que lideran Alaska y Nacho Canut, y que harán bailar al público del patio de armas.

En Badajoz se celebrará este fin de semana la III Ruta de la tapa sin gluten. El evento tendrá lugar del viernes 28 de abril al domingo 30 de abril. Distintos establecimientos ofrecerán tapas aptas para celiacos a un precio de 2,50 euros.

Además de sus éxitos, el grupo presentará su nuevo trabajo "Canciones para robots románticos".

Vienen acompañados de su grupo hermano las Nancys Rubias, el grupo de punk, pop, glam y electrónica que lidera el televisivo Mario Vaquerizo. También actuarán Las Chillers, banda de Madrid formada íntegramente por chicas.

Libros

En Cáceres la Feria del Libro se desarrollará hasta el domingo. Este evento cultural ha convertido Cánovas en un paseo cultural. En él participan una veintena de expositores -de los que 11 son librerías- y espera recibir durante esta edición la visita de 20.000 personas.

Este fin de semana está previsto que el escritor Jesús Sánchez Adalid firme libros, así como Mónica Pérez García o Rosa María Perona Timón, entre otros. Está previsto que en total se realicen 38 presentaciones de libros.

En Plasencia también se llevarán a cabo diferentes actividades culturales con motivo de la celebración de la Feria del Libro. Las casetas se instalarán en la Plaza Mayor de la localidad cacereña y allí presentarán sus obras autores como Jesús Sánchez Adalid, Judith Rico, Silvia Nanclares o José Luis García Martín.

Desde el viernes, 28 de abril, hasta el domingo, 30 de abril, se celebrará en la casa de la cultura de Alconchel la X Feria del Libro organizada por el Club de la Lectura de la localildad.

Este viernes también concluirá la Semana del Libro en Losar de la Vera. Durante estos días los participantes han disfrutado de talleres, proyección de un vídeo-cuento y fichas para colorear.

Música

El Teatro López de Ayala de Badajoz acoge este viernes a partir de las 21 horas un concierto con 50 músicos para tocar lo mejor de The Beatles. Bajo la dirección musical y coordinación de José Luis Arroyo interpretarán, además, canciones de Queen, Simon and Garfunkel, Mike Oldfield y Magna Carta.

El repertorio se ha dividido en dos partes. En la primera se tocarán los temas más conocidos de la banda y en la segunda ya se abordará el legado musical que dejaron por separado John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Para el The Let it be de este viernes cuentan con una sección de cuerda (violines, viola y violonchelos), otra de viento (trompetas, trompas, saxofones y oboe) y veinte voces corales (tenores, contraltos y sopranos). A esta nómina hay que sumar batería, percusiones, guitarras, teclistas y dos cantantes.

Al escenario del López de Ayala también se subirá este fin de semana Diana Navarro, que ofrecerá este sábado 29 de abril un concierto en el que presentará su nuevo trabajo, que contiene trece canciones "cargadas de dolor y de éste, a la superación, como un volver a empezar", afirma. La cantante malagueña ha contado con músicos de su confianza, donde los textos cobran mayor significancia. El concierto está programado para las 21 horas y las entradas para este evento ya están agotadas.

Este viernes, 28 de abril, el cantautor Carlos Domínguez participará en la semana cultural del centro Ambrosía de Plasencia acercando al público su música en un concierto único en Extremadura. La cita arrancará a las 21 horas. Mañana sábado concluye la semana cultural con un show de las componentes de la asociación ‘Las sin carpa’, a las 21.00 horas.

Teatro y música

Hoy viernes termina el Festival de Teatro Grecolatino, en Mérida, una cita en la que han participado más de 150 intérpretes. Unos 14.000 alumnos de 190 centros educativos de toda España así como de Portugal y Alemania han asistido a las representaciones que se han desarrollado durante toda esta semana.

video Festival de Teatro Grecolatino.

El Centro Cultural La Merced de Llerena acoge este viernes día 28 de abril la representación del espectáculo “Una compañía de locos” a cargo de la compañía La Diosa Cómica. Está dirigido por Jesús Lozano y se trata de una hilarante comedia que traslada al espectador al interior de una compañía de teatro en la escena y la trastienda.

La representación teatral forma parte de la Red de Teatro de Extremadura y se incluye en la programación de la Primavera Cultural. La representación arrancará a las 21 horas.

Por otro lado, la obra de teatro 'Miguel Hernández, el grito perdido' se representará este viernes 28 de abril en la Casa de Cultura de Coria, dentro de la programación de teatro organizada por el Ayuntamiento y que se enmarca dentro de la programación de la Red de Teatros de Extremadura. La representación de Zteatro será interpretada por Javier Uriarte y Amelia David, con dramaturgia de Cristina D. Silveira. La obra comenzará a las 20.30 horas.

Este viernes el Gran Teatro de Cáceres acoge el espectáculo de danza-teatro 'María Zambrano, La palabra danzante', con el que se pretende rendir homenaje a la filósofa española cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento. Tras casi medio siglo de exilio, España reconocerá la figura de María Zambrano otorgándole en 1981 el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y en 1988 será la primera mujer en recibir el Premio Miguel de Cervantes de Literatura. La representación tendrá lugar a las 20.30 horas.

Un día después, este sábado 29 de abril, será la cantante Rosana la que se suba al escenario del Gran Teatro. Tras cinco años de silencio, Rosana vuelve a acaparar protagonismo con la publicación de un nuevo álbum de estudio titulado ‘En la memoria de la piel’, un disco en el que derrocha energía, capacidad de comunicación, seducción y sensibilidad. La actuación está prevista para las 21.30 horas.

Por otro lado, la gira del dúo Gemeliers, uno de los fenómenos 'fans' más conocidos de España, llegará a la localidad pacense de Don Benito este sábado.

La peña flamenca "Duende y Pureza-Pepe el Molinero" de Campanario organiza la XLIX Noche Flamenca de Abril en Campanario. Al cante estará Antonio Reyes y al toque Diego Amaya. A las palmas, Tate Núñez y Juan Ramón Reyes. Pastora Galván presentará "Pastora Baila".

David El Galli y Juan José Amador también amenizarán las jornadas con sus voces y al toque estará "El Perla". La cita será este sábado a partir de las 22 horas en los salones de la piscina municipal.

En Campanario también se celebra este fin de semana la Feria de Abril. Los conciertos de Camela y Las Carlotas, para el sábado 29 y el domingo 30, respectivamente, así como los festejos taurinos, con una corrida de rejoneo el día 30, sobresalen en el programa festivo elaborado para esta Feria de Abril.

Títeres y cuentos

En Montijo tendrá lugar el primer Festival de Teatro, Títeres y Cuentos D-Libro. Tiene como misión acercar las artes escénicas a todos los públicos, comenzando por los más pequeños, de modo que habrá teatro para bebés de 0 a 3 años, un cuentacuentos para niñas y niños a partir de 4 años, dos espectáculos de títeres y un espectáculo infantil, ambos para público familiar.

Todas las funciones son gratuitas exceptuando 'Estaciones', un espectáculo para bebés y sus padres, a 7 euros la entrada, y una adaptación de 'Edipo', a 10 euros.

Las actividades se prolongarán hasta el sábado día 29.

Homenajes, premios y solidaridad

La Asociación Cultural 'La Cenéfica' ha organizado para este sábado 29 de abril el II Encuentro Homenaje al poeta José María Gabriel y Galán, que comenzará a las 12.00 horas en la sala municipal de cultura de la calle del Verdugo, en Plasencia. El encuentro consistirá en una pequeña ponencia sobre la vida y obra del poeta de Frades de la Sierra (Salamanca) a cargo de Cruz Díaz Marcos.

Posteriormente tomarán la palabra representantes de los ayuntamientos donde el poeta residió o tuvo una especial vinculación además del de Plasencia, en concreto los de Guijo de Granadilla y su población natal, Frades de la Sierra.

A este encuentro han confirmado su asistencia algunos de los nietos y bisnietos del autor, quienes reflejarán la parte familiar del poeta del castúo y se culminará la jornada con un recital poético, la entrega del primer premio de poesía 'La Cenéfica' y la interpretación de diversas canciones por parte del grupo folclórico Anhinojo Folk.

Este viernes, 28 de abril, Adenex entrega sus premios en la sala de las Autonomías de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, a las 11.30 de la mañana.

Los Premios Adenex, que se conceden desde el año 1986, tienen por finalidad reconocer la labor de personas o entidades que se hayan distinguido por sus acciones en favor del patrimonio cultural o natural.

Hoy viernes, en Badajoz, se celebrará la Gala solidaria de los Premios Grada. El acto tendrá lugar en el Palacio de Congresos Manuel Rojas a las 19.30 horas y durante la misma actuarán Enrique Heredia, Retama Folk y Chloé Bird.

La gala recaudará fondos para la Fundación Primera Fila y en ella también tendrán lugar las actuaciones de Miriam Fernández, Manuel Macías y María Galán, Vacasflakas, Juan Pedro Cotano, Busker String Quartet, Juan Ledesma y Pedro Monty.

Malpartida de Cáceres ha organizado este domingo 30 de abril una actividad solidaria en la que será protagonista una Gran Tosta Extremeña de sesenta metros. Se trata de una iniciativa a favor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

La actividad comenzará a las 12.30 horas en la Plaza Mayor y el donativo será de un euro. Colaboran el Ayuntamiento de Malpartida, la cortadora de jamón Ana Hernández y DJ J. Palomo, además de distintas empresas de la localidad.

Cerezo en Flor

Durante este puente continúan los actos previstos dentro del programa de la Fiesta del Cerezo en Flor. En Cabezuela del Valle el domingo día 30 a las 12 horas tendrá lugar la procesión de San Felipe y después habrá una degustación de dulces típicos. A las 23 horas comenzará una verbena popular. Esta misma localidad celebra este lunes 1 de mayo una romería en Mirador San Felipe. Los asistentes podrán disfrutar de una degustación de dulces típicos.

El lunes 1 de mayo la localidad cacereña de Tornavacas acogerá una visita guiada por la Villa de Tornavacas, realizada por Guías-Historiadores de Extremadura. El punto de encuentro estará en la Plaza de la Iglesia. Teatro, música, fuego y ambientación se dan cita en las calles de Tornavacas para reconstruir la leyenda que da nombre al pueblo.

Por la tarde en la Plaza Nueva de Tornavacas abrirá sus puertas el Mercado Medieval Nocturno. Con chozos dónde comer y beber regentados por los taberneros de la localidad. A partir de las 18:00 horas, diversión y humor en el mercado. El teatro, música, fuego y ambientación se dan cita en las calles de Tornavacas para reconstruir la leyenda que da nombre al pueblo. El mismo día, a las 22 horas, se llevará a cabo la recreación de la leyenda que da nombre al pueblo: “Ya Tornan las Vacas”.

A las 23:30 horas habrá animación y música participativa en la Plaza Nueva. A las 12 de la noche habrá una actuación con Dj.

Ferias agroganaderas y mercado medieval

Las localidades pacenses de Puebla de Alcocer y La Zarza celebran hasta el 1 de mayo dos de las ferias agroganaderas más antiguas de la provincia con el fin de "poner en valor las tradiciones" en torno a esta actividad. En concreto, se trata de la 85ª edición de la Feria de Ganadera y Artesanal de Puebla de Alcocer y la 64ª de La Zarza.

La localidad cacereña de Casar de Palomero celebra este fin de semana el XIV Mercado Medieval y Artesanal. Entre los puestos instalados están las ochos asociaciones locales que agasajarán a los asistentes con dulces típicos, así como productos de forja, bisutería, madera, trajes regionales, bordados, barro o cerámica.

También hay tabernas medievales, tenderetes de flores secas o plantas medicinales y se desarrollarán demostraciones en vivo de la elaboración de ese licor arraigado al pueblo con es el aguardiente, forjados de real espectáculo en metales y creación de tu espada y escudo medieval dirigido para los más pequeños.

Este sábado arrancan también las fiestas de la Santa Cruz en Villanueva de la Serena. Unas fiestas que mantienen el sabor de la tradición y del folclore.

Fiestas y romería

La programación festiva arranca el sábado 29 con el trofeo de fútbol sala. Luego habrá juegos populares como carreras de cintas, tiro de la soga, carreras de sacos, rotura de pucheros y un festival de globos. A las 13.00 comenzará en la carpa de las fiestas los concursos de tortilla, gazpacho y caldereta.

El domingo 30 será el trofeo de ciclismo de la Santa Cruz. Se disputará a partir de las 10 entrando en competición varias categorías en el bulevar de Hernán Cortés. Como novedad habrá una ruta en carretera por varias poblaciones de la comarca.

La carpa de la hermandad acogerá el lunes por la mañana otro clásico, la chocolatada con churros. que suele reunir a unas 400 personas. A continuación, sobre las 11.00, el parque de Cruz del Río será escenario de multitud de actividades para los más pequeños con la actividad 'Vive tu parque' con talleres de dibujo, arcilla, maquillaje, flores de cartón y presencia de Micky Mouse y el Pato Donald. Por la noche, a las 22.00, habrá recital flamenco con Ismael Solomando y Miguel de Tena.

Castilblanco celebrará la romería Los Ranchos en honor al santo Matías desde hoy al 1 de mayo.

Gastronomía, turismo y toros

La localidad pacense de Barcarrota acoge este fin de semana el XII Certamen Gastronómico del Cerdo Ibérico. Desde el 28 al 30 de abril se llevarán a cabo desgutaciones, talleres infantiles, ruta de la tapa y concursos gastronómicos, entre otras actividades.

Hoy viernes 28 de abril tendrán lugar las primeras Jornadas de Turismo Sostenible del Valle del Alagón. La actividad se desarrolla en el marco del programa 'Primavera en la Dehesa', promovido por el Grupo de Acción Local del Valle del Alagón, Adesval.

Durante esta jornada habrá un taller de arboterapia que irá dirigido a todos los públicos. La salida se realizará desde el puente de hierro a las 17 horas y la ruta se hará hasta el jardín botánico de Coria.

El año 2017 se ha convertido ya en una hito para el turismo a nivel mundial, y la comarca del Valle del Alagón no quiere dejar pasar la oportunidad de aportar su granito de arena en la celebración del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.

Por otra parte, Táliga celebrará el sábado su primer bolsín taurino con alumnos españoles y lusos. La cita se enmarca dentro de las actividades de la VII Feria Dehesa y Toro. En el I Bolsín Taurino participarán cuatro alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, un joven de la Escuela de Sevilla y un alumno de la Escuela portuguesa de Villafranca de Xira.

La fase eliminatoria se celebrará a las 12,30 horas del sábado día 29 de abril y la final de dirimirá entre tres novilleros ese mismo día a las 17,30 horas. Las reses proceden todas de ganaderías extremeñas que pastan en la zona. La entrada es libre y gratuita.

Planes con niños

Este sábado a las 12 horas el teatro Alkázar de Plasencia acogerá el espectáculo 'Hay una carta para ti', una obra de teatro infantil para disfrutar en familia.

El domingo día 30 a las 17 horas en el Gran Teatro de Cáceres se representará la obra infantil Trasto y Truka.

Danza

Los amantes de la danza también tiene diversidad de propuestas este Puente de Mayo.

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida celebrará este viernes, 28 de abril, el Día Mundial de la Danza con un taller sobre baile en la Antigüedad.

El evento comenzará a partir de las 21 horas, y abarcará la danza en el mundo romano, y los distintos bailes asociados a las estaciones del año y sus preceptivas celebraciones, dentro de un "riquísimo" calendario litúrgico, lleno de ritos y fiestas, en el que la danza jugaba un papel "fundamental".

Villanueva de la Serena también celebrará esta jornada con un 'flasmob'. La actividad lleva por título 'Asaltos de danza' y se realiza este sábado 29 con la participación de varias escuelas de baile de la localidad y otros lugares. Tendrá lugar en la Plaza de España a las 12 del mediodía.

Rutas

Para los amantes del deporte y la naturaleza también hay diferentes propuestas senderistas para este fin de semana. ZonaViaje ha programado una ruta al Refugio de Nuestra Señora de las Nieves, en la comarca de La Vera.

La marcha se realizará el próximo domingo 30 de abril. La Sierra de Gata acoge el 1 de Mayo una ruta senderista desde Trevejo. La marcha, de dificultad baja, discurre por el corredor ecocultural Jálama. Comenzará a las 10.30 horas en la plaza de Trevejo.

La asociación medioambiental Balozano ha organizado una ruta etnobotánica por El Castañar de Hervás. Esta visita se estructura como una ruta guiada explicativa sobre plantas por el Castañar de Hervás, declarado Paisaje Protegido, de una duración aproximada de 2.30 horas aproximadamente y un aforo máximo 50 personas. La marcha se llevará a cabo este domingo 30 de abril y comenzará a las 9.30 horas en el parque de bomberos de San Andrés.

Este viernes, día 28, en Mérida, también se celebrará una carrera solidaria con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Empezará a las 10 horas y está convocada por el sindicato UGT Extremadura.

Exposiciones

Estos días también se pueden visitar las distintas exposiciones que se muestran en los centros culturales de la región. La exposición del fotógrafo Visam en la sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz es una de ellas. La muestra ofrece la posibilidad de contemplar 46 fotografías de distinta temática de Visam, acrónimo comercial de Vicente Sánchez Melara, fotógrafo nacido en Montijo en 1911 y que desarrolló su vida profesional en Madrid, Villanueva de la Serena y Montijo.

La Sala Blanca del Espacio Cultural Bahnhof acoge una selección de ilustraciones bordadas a mano y fotocollages 'Costuras en el alma', de la artista Dulce Escribano. Compuesta por 25 obras, ofrece su 'curación' a través de las ilustraciones en forma de tapices, evocando en cada uno de ellos una herida interior.

'Puertas al microcosmos' continúa expuesta en el vestíbulo del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Precisamente este domingo día 30 de abril el autor realizará una visita guiada a las 12 horas.

Museos

Para los que quieran disfrutar de las exposiciones y colecciones de los museos de la región este Puente de Mayo será un buen momento para hacerlo ya que los de la Junta abrirán durante todos los días, incluido el próximo 1 de mayo, festivo que coincide con lunes.

En concreto, abrirán el Museo de Cáceres (en horario de 10.15 a 15.15 y de 17.00 a 20.00 horas); el Museo Vostell Malpartida (de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas); el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) (de 10.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00) y el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (10.00 a 15.00 y de 17.00 a 19.00 horas).

Además, abrirán los seis centros de interpretación de la Vía de la Plata que habitualmente reciben mayor afluencia de visitantes y que son los de la Ciudad Medieval de Plasencia, la Ciudad Romana de Cáparra, el Campamento Romano de Cáceres El Viejo, la Minería en Extremadura, la Basílica Visigoda de Santa Lucía del Trampal y el Monasterio de Tentudía.