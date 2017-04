El López de Ayala acoge un concierto con 50 músicos para tocar lo mejor de The Beatles

Cincuenta músicos se reunirán en el Teatro López de Ayala para tocar lo mejor de The Beatles. Bajo la dirección musical y cordinación de José Luis Arroyo interpretarán, además, canciones de Queen, Simon and Garfunkel, Mike Oldfield y Magna Carta.

El espectáculo constará de dos partes: en la primera con la música pionera de los Beatles y durante la segunda ofrecerán canciones de los componentes de los Beatles, compuesta por ellos después de su separación como grupo.

La cita, titulada 'The Let it be' tendrá lugar el viernes 28 de abril a las 21 horas.

Para hacer realidad su proyecto, José Luis Arroyo se ha rodeado de un gran número de artistas, de músicos y de profesionales que consiguen acercarnos la extraordinaria gama de sonidos que aquella música requería.

Arroyo no abandona su vocación beatleliana y por esta razón se volverán a escuchar los temas universales que hicieron soñar a millones de personas y siguen haciéndolo: los temas de los Beatles.

Un buen elenco de personas sobre el escenario haciendo música y presentando algo único y hasta ahora inabordable desde Extremadura.