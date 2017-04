El López de Ayala acoge un concierto de Diana Navarro

La cantante Diana Navarro ofrece este sábado 29 de abril un concierto en el que presentará su nuevo trabajo, que contiene trece canciones "cargadas de dolor y de éste, a la superación, como un volver a empezar", afirma. La cantante malagueña ha contado con músicos de su confianza, donde los textos cobran mayor significancia.

De su nuevo trabajo han dicho: "De sus ojos sale música, mucha música. Son profundos los ojos morenos de Diana. Cada vez más profundos. La Navarro se ha hecho grande. En su garganta el dragón de siempre hace tiempo que ni cuando duerme deja de cantar con su aliento de sur. Los ángeles de canela de la seducción y los demonios del desamor se han subido a su lomo y sobrevuelan este trabajo: Resiliencia. Sus alas se baten a ritmo de vals huyendo de París, donde no siempre nos quedará el perdón a quienes sufrimos por amor. Como no habrá perdón para quienes mezclan despecho con familia, lo haga él o ella, o ella y ella o él y él. Porque con los hijos no se juega al dolor: Los niños No".

El concierto está programado para las 21 horas y las entradas para este evento ya están agotadas.