Toros, musicales y un toque japonés para exprimir el fin de semana

El fin de semana comienza en Extremadura cargado de propuestas taurinas y eventos musicales. Pero, además, estos días la cultura japonesa pretende hacerse un hueco en la agenda de los espíritus más inquietos. Los extremeños tienen tres días por delante para superar el final de los carnavales retomando las citas culturales y de ocio en las que el teatro, las rutas senderistas y la literatura también tendrán su protagonismo en la región.

Feria Taurina de Olivenza

La Feria Taurina de Olivenza de 2017 arranca este viernes y se extenderá hasta el próximo domingo día 5 de marzo. Está previsto que la cita se celebre con una notable presencia de toreros extremeños, encabezados por Antonio Ferrera, que volverá a los ruedos tras más de veinte meses fuera de ellos por la lesión sufrida en Muro en junio de 2015.

Hoy viernes 3 de marzo habrá novillada con picadores con ganado de 'El Parralejo' para Pablo Aguado, Leo Valadez y Antonio Catalán 'Toñete'.

Mañana sábado 4 de marzo (matinal) está prevista una novillada con picadores con ganado de Fernando Peña para Andy Younes, Juanito y Antonio Medina (que debutará con caballos). Por la tarde se celebrará una corrida de toros de la ganadería de Garcigrande para Antonio Ferrera, 'El Juli' y Alejandro Talavante.

El domingo 5 de marzo por la mañana habrá una corrida de toros de la ganadería de Zalduendo para Miguel Ángel Perera, José Garrido y Ginés Marín. Ese mismo día por la tarde se desarrollará una corrida de toros de la ganadería de Victoriano del Río para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey.

II Raid Hípico Dehesa y Toro

Unos 40 jinetes participarán este sábado, 4 de marzo, en II Raid Hípico Dehesa y Toro que se celebrará en el término municipal de Táliga (Badajoz).

El Raid recoge cuatro pruebas de 80, 40, 60 y 20 kilómetros y para el espectador hay cuatro puntos del recorrido, los de avituallamiento, especiales para poder contemplar la competición.

Música

El fin de semana estará lleno de citas musicales. El espectáculo 'Music Has No Limits' llega al Palacio de Congresos de Badajoz este sábado 4 de marzo a las 21 horas. Este show ya ha hecho vibrar a los espectadores en New York, Miami, Madrid, México, Milán y Barcelona en menos de un año, y ahora llega su gira por toda España.

La compañía la forman músicos, escenógrafos y compositores que beben de la influencia de los grandes eventos musicales de Las Vegas y Asia.

Temas de Michael Jackson, U2, Queen, Barbara Streisand, Guns N'Roses, The Police... pero también de Puccini, Bach y otros clásicos desfilan por el escenario. El granadino Miguel Depáramo ejerce de director musical del concierto. Abarca todos los géneros: clásico, pop, rock, jazz, góspel, ópera, house, etc., interpretados por todo tipo de instrumentistas y con la participación también de dj's.

Las Casas Consistoriales de la Plaza Alta de Badajoz también se llenarán de ritmo, pero en este caso de estilo flamenco. Hoy viernes arranca la novena edición de Ciclo 'Flamenco en la Plaza Alta'. Estrellas del flamenco extremeño como Esther Merino, Celia Romero o Miguel de Tena, entre otras, participarán en la edición de este año. La iniciativa empieza esta noche a las 20.30 horas con artistas criados en la Plaza Alta, como Alejandro Vega o La Kaita.

El Salón Noble de la Diputación pacense acogerá un concierto que estrenará de forma absoluta en Badajoz las obras contenidas en un libro dedicado al músico pacense Juan Vázquez. Hoy viernes a las 20 horas tendrá lugar la presentación del libro 'Juan Vázquez. Remembranzas Líricas I', el estreno absoluto de las obras contenidas en éste y el concierto de la Agrupación Vocal Quodlibet en el marco del ciclo dedicado a este músico pacense que organiza el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral (InDiCCEx).

El Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz ofrece este viernes 3 de marzo un concierto de Miguel Bolaños, ganador del Festival de la Canción de Extremadura.

La actuación arrancará a las 20 horas y en el repertorio incluirá la canción 'Stone Cold', con la que ganó el Micrófono de Oro del Festival de la Canción de Extremadura el pasado mes de diciembre.

Los asistentes también podrán disfrutar de 'Hello' o 'Los gatos no ladran', temas que interpretó en la semifinal del concurso Tu Voz Almendralejo 2016, en el que también obtuvo el primer premio. Otro certamen que ganó este joven el pasado año fue el IV Concurso de Talentos Fevalpop 2016, en la categoría de cantante.

El Gran Teatro de Cáceres acoge el XV Ciclo de Conciertos 'Esteban Sánchez'. Precisamente, la siguiente actuación tendra lugar el sábado, 4 de marzo, a las 20 horas. La Asociación Musical Cacereña organiza este acto en el que se recuerda al maestro Esteban Sánchez, pianista extremeño.

En este mismo espacio la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres ofrecerá un concierto de zarzuela.

El evento musical contará con un repertorio compuesto por una selección de las mejores zarzuelas de Chapí, Sorozabal, Moreno Torroba, Vives y Bretón, entre otros. La cita tendrá lugar este domingo, 5 de marzo, en el Gran Teatro, a partir de las 12 horas.

Por otro lado, el teatro Alkázar de Plasencia acoge hoy viernes a las 20.30 horas un Tributo a Michael Jackson.

El espectáculo 'Michael’s Legacy' está considerado como uno de los mejores tributos al rey del pop por el club de fans del artista.

En él se podrá disfrutar de una escenografía muy cuidada, con ré́plicas exactas de las canciones originales y un toque especial dado por la compañía en sus representaciones. El tributo cuenta con grandes voces en directo que transmitirá́n a la perfección los mensajes que el rey del pop hacía llegar en cada una de sus actuaciones.

La Jackson Dance Company crea este espectá́culo musical de gran formato para todos los públicos, con el cuál han actuado en los grandes recintos internacionales.

Jornadas de la cultura japonesa

La asociación juvenil Megagumi de Plasencia va a celebrar este viernes y sábado 3 y 4 de marzo las segundas Jornadas de Cultura Japonesa.

Las actividades se llevarán a cabo en la Casa de la Juventud de esta localidad cacereña. Durante estos días se darán a conocer aspectos de la tradición, gastronomía, juegos y otras manifestaciones propias del país nipón. En esta ocasión habrá charlas, mesas redondas y talleres sobre origami, caligrafía japonesa, gyotaku, gastronomía, exposiciones de fotografía, cine y un concierto de shakuhachi (flauta de bambú), entre otras muchas cosas.

Baile y teatro

Este fin de semana también habrá que hacer un hueco para disfrutar del teatro y los espectáculos de bailes. El Gran Teatro de Cáceres acoge este viernes día 3 de marzo a las 20.30 horas la obra 'Comedia multimedia'. Se trata de un espectáculo de humor, teatro y música en directo sobre la era de la información. Hora y media de sketches, escenas y canciones. Terabytes de carcajadas, emociones y temazos sobre el siglo de los drones. Todo acompañado por música original, del pop-rock al bolero, de la coral barroca al hip hop.

El teatro Alkázar de Plasencia propone para mañana sábado el espectáculo 'Planta de baile'. Los espectadores podrán ver a partir de las 20 horas a catorce bailarines y diecisiete números de baile en un escenario que representa una planta de unos grandes almacenes dedicada por entero al baile: ropa, calzado, música, vídeo y complementos, todo lo necesario para bailar y todo lo necesario para disfrutar. El show llega de la mano de Plantagenet.

Carnaval

También hay propuestas este fin de semana para los amantes del Carnaval.

Las actividades continúan este sábado, 4 de marzo, en el Centro de Ocio Contemporáneo. Este local, ubicado en San Roque, acoge a partir de las 21 horas el 11º concurso de murgas del COC. Pixa a la Fulanesca y Los Mirinda participan en este certamen, en el que también actuarán otras agrupaciones como Marwan, Los Guadalupines Infantil, Los Guadalupines Juvenil, Los Taifas, Los Indecisos y Tiramillas.

La localidad cacereña de Montánchez celebra mañana 4 de marzo su popular Sábado de Piñata con las tradicionales carreras de cintas.

Es una celebración que se incluye en la programación de los actos del Carnaval.

Por la mañana los jinetes y amazonas engalanan sus caballos para correr la tradicional carrera de cintas que comenzará a las 12.00 horas. De esta manera, las cintas quedan atadas a una cuerda suspendida en el aire y de ellas cuelga una argolla por la cual los participantes deben introducir un espadín con el fin de conseguir el mayor número de cintas posibles. Los tres primeros clasificados reciben un premio. Además, desde hace unos años se entrega un reconocimiento al jinete o amazona mejor ataviado.

Una vez que llega la noche, se celebra el tradicional baile de piñata con música en directo y numerosos premios.

La localidad pacense de San Vicente de Alcántara también celebra mañana día 4 de marzo su Carnaval Chico o Sábado de Piñata. A las 19 horas desde el parque de España saldrá el pasacalles de la comparsa de Badajoz Wailuku.

En el Multiusos, tras el pasacalle, será el turno de las murgas también procedentes del Concurso de Murgas de Badajoz, considerado de los mejores de España. Jarana, Walter Closet, A Contragolpe, Los Chungos y Los Callejeros serán las agrupaciones encargadas de amenizar este día a los sanvicenteños. El precio será de 1 euro y la recaudación irá destina a fines sociales.

De igual forma, el municipio cacereño de Villar del Pedroso acoge este fin de semana diferentes propuestas dentro de su programación de la fiesta del Carnaval de Ánimas. Este sábado día 4 por la noche habrá verbena para todos los vecinos de la localidad a partir de las 22 horas.

El domingo día 5 a partir de las 8 horas está programada la clásica salida de la "soldadesca" a tomar el tradicional aguardiente para posteriormente celebrar la misa de las Ánimas. Tras el acto religioso se procederá al baile de 'El Serengue' en la plaza y habrá una degustación de cocido. Por la tarde se desarrollará la oración del Rosario.

Como cierre, el domingo a partir de las 18.30 horas se llevará a cabo la emocionante ceremonia de entrega de bastones de mando de la jerarquía saliente de las personas que han organizado el Carnaval en esta ocasión a la entrante para el próximo año.

La localidad pacense de Alconchel vivirá también un fin de semana muy carnavalero.

La fiesta de este municipio se caracteriza por celebrarse una semana después que el resto desde hace cuatro décadas. Hoy viernes, 3 de marzo, se celebrará el 'Día de la Máscara', en la que grupos, parejas y disfraces individuales se darán cita en el Terrero, de 19.30 a 22.30 para hacer representaciones espontáneas.

El sábado, 4 de marzo, se celebrará el día grande. A las 18.15 tendrá lugar el segundo desfile. Tras las actuaciones en la casa de la cultura, también con una murga pacense invitada, se procederá al entierro de la sardina junto a la carpa municipal, donde como colofón se entregarán los premios y trofeos y habrá baile de disfraces a cargo de la orquesta 'Arroyo'.

Presentación de libro y cine

Después de su lanzamiento en Madrid, Julián Portillo regresa a Badajoz para presentar su nuevo libro de poemas, 'Resistencia al Fuego', editado por Zoográfico Ediciones. El acto tendrá lugar hoy viernes 3 de marzo a partir de las 21 horas en Zapatería 13, ubicado en la calle Moreno Zancudo nº13.

Durante la presentación hará un repaso por algunos de los textos que componen el libro. Más de una cincuentena de poemas por los que transitan y dialogan personajes cotidianos y anodinos, otros, marginados irredentos, que tropiezan por las calles de ciudades que se entremezclan y confunden, como el producto calcinado de un mismo incendio.

El viernes 3 de marzo a las 18:30 horas la librería La Puerta de Tannhäuser, en Plasencia, acogerá la presentación de la nueva novela de Alexis Ravelo 'Los milagros prohibidos'. El autor estará acompañado por Álvaro Muñoz Guillén y conversará con los asistentes sobre la creación de 'Los milagros prohibidos', pero también sobre temas de interés relacionados con la literatura y el quehacer cultural actual.

Mañana sábado 4 de marzo a las 20 horas el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz proyectará el largometraje ‘Extremeños por una causa: Destino Sudamérica’, de Emilio Píriz y Fátima Espejo. En este documental se muestra la labor humanitaria que algunos extremeños que se dedican a la cooperación internacional para el desarrollo realizan en Perú, Ecuador o Colombia.

Tras un primer documental filmado en el 2015, en el que se mostró la labor social de ocho extremeños en España, en este segundo trabajo el equipo viajó hasta Sudamérica para recoger los testimonios de cooperantes que trabajan en otros siete proyectos.

Los cooperantes que participan en el documental son Alberto Hidalgo, de Badajoz (Promsex, Perú); Cristina Matos, de Oliva de la Frontera (ONG Yanaptasiñani, Perú); Juan de la Cruz, de Badajoz (Adasec, Perú); Alicia Martín, de Moraleja (La Combi Rodante, Perú); Pedro Mateos, de Torrecillas de la Tiesa (Cruz Roja Ecuatoriana, Ecuador); y Fabián Ramírez, residente en Aldeacentenera (Alcaraván Teatro, Colombia). A estos se suma otro proyecto financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

El domingo, día 5 de marzo, el Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz proyectará dentro del ciclo de cine que organiza la Filmoteca de Extremadura el documental 'Omega'. Trata sobre el revolucionario disco de flamenco-rock Omega, compuesto por el maestro Enrique Morente y el grupo granadino Lagartija Nick en 1996.

De tapas

El XII Festival de la Tapa de Zafra se celebrará desde este fin de semana hasta el 12 de marzo y contará con la participación de 34 establecimientos, cinco más que el año pasado.

Habrá tres concursos: la categoría popular, con 34 participantes; la especializada, con 19 establecimientos; y el concurso Mahou, con 28.

Los galardones irán desde trofeos y diplomas a premios en metálico.

Esta actividad está organizada por el Ayuntamiento de Zafra, la Oficina de Turismo y cuenta con el patrocinio de Mahou y la colaboración de los establecimientos participantes.

Cáceres también celebra desde este fin de semana hasta el próximo 12 de marzo la I Feria Gastronomía Creativa para maridar platos y cerveza. Risotto de patatera y Torta del Casar, carrillera ibérica con Ribera del Guadiana y falsas migas de huevo poché son algunos de los platos que los 16 establecimientos hosteleros adheridos a esta iniciativa ofrecerán a los comensales con un maridaje de cerveza Alhambra Roja y 1925.

Del 3 al 12 de marzo esos establecimientos ofrecerán a los cacereños y visitantes un maridaje de dos platos creativos, cada uno de ellos acompañado de una cerveza, al precio de 14,50 euros.

Se trata de una nueva iniciativa organizada con la colaboración de IFECA con el objetivo de dinamizar el sector turístico en una época intermedia, en la que Cáceres espera a la llegada de la primavera para dar rienda suelta a su agenda cultural y de ocio.

Los locales que participan son Mario & Marieta, Aquario (antiguo Manómetro), La taberna de Santi, La Minerva, Havoc Café, Bouquet, Puerta de la Estrella y La Tía Tula, entre otros.

Rutas

Con motivo del décimo aniversario de la declaración de Monfragüe como parque nacional se va a desarrollar una ruta guiada inclusiva –de unos 6 kilómetros– por uno de los itinerarios más conocidos de este espacio.

La actividad se desarrollará el próximo domingo 5 de marzo con salida de Villarreal de San Carlos, hacia las 10:30, los participantes recorrerán el itinerario amarillo, visitando el 'Almez de Lugar Nuevo', árbol singular de Extremadura, el mirador de 'El Serrano', con una gran panorámica de la desembocadura del Tiétar en el Tajo, y una amplia zona adehesada sobre el cauce del Tiétar, hasta llegar a la Fuente de los Tres Caños.

Además, está previsto que un millar de personas participen el próximo domingo, día 5, en la XIII Ruta Senderista "Peñas Blancas" de La Zarza (Badajoz), cuyo trayecto es de 18 kilómetros y que ofrece a los deportistas conocer los parajes históricos y naturales de la zona.

La entidad organizadora, el Club "Peñas Blancas", ha señalado que la ruta es dificultad media y permite conocer parajes de alto interés histórico-paisajístico como las pinturas rupestres de La Calderita, la Sierra de Peñas Blancas, el pinar de Los Balancines, la Sierra de Juan Bueno y las minas de Tierrablanca.

Por su parte, la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Badajoz organiza un fin de semana más una ruta guiada por la Alcazaba a través de sus puertas principales. La visita se llevará a cabo este sábado 4 de marzo y partirá desde la puerta de las Casas Mudéjares a las 10:30 horas. La actividad tendrá una duración aproximada de 2 horas y los participantes visitarán la puerta del Capitel, puerta de Yelves, puerta del Río, puerta de El Metido, puerta del Alpéndiz y los Jardines de la Galera.

La asistencia a la visita es libre y gratuita.

VI Foro Audiovisual de Extremadura

El VI Foro del Audiovisual de Extremadura se celebra este fin de semana en la ciudad de Zafra.

Hoy viernes día 3 será la inauguración a las 9.30 horas y se desarrollarán diversas conferencias y proyecciones. Tendrá lugar en el pabellón central del recinto ferial y en la sala Las Tenerías del complejo cultural Teatro de Zafra.

A lo largo de estas jornadas se llevarán a cabo talleres sobre creación de web series, la grabación de sonido directo, creación de decorados cinematográficos y la interpretación en el medio audiovisual, y el desarrollo del personaje en favor de la historia y las emociones.