San Blas y Las Candelas, platos fuertes para calentar febrero

Las celebraciones de la fiesta de San Blas y el comienzo del Carnaval en muchas poblaciones extremeñas resaltan un fin de semana con planes para los amantes de la música, el ritmo y la tradición.

La Tamborada y Las Candelas

Febrero arranca a golpe de tambores abriendo paso al Carnaval. Este sábado, día 4, la Margen Derecha de Badajoz acoge La Tamborada y Las Candelas, si la lluvia lo permite. Doce comparsas competirán en el Parque de San Fernando para demostrar quién toca la mejor tamborada.

El desfile de comparsas comenzará a las 19.00 horas en la cabecera del Puente de Palmas. Participarán 16 grupos que irán hasta el solar junto a la parroquia de Santa Teresa, donde se prenderá fuego a la hoguera.

A continuación se leerá el manifiesto de esta fiesta. Cada año la Margen Derecha aprovecha este evento para hacer una reivindicación.

Por último arrancará la tamborada, en la que actuarán por este orden, Los Mismos, Lancelot, Desertores, Caribe, Cambalada, La Movida, Infectos Acelerados, La Bullanguera, Vaiven,Los Pirulfos, Moracantana y Umsuka Imbali.

San Blas

San Blas se celebra en numerosas localides de Extremadura, que festejarán este fin de semana con candelas y procesiones.

Los Negritos de San Blas volverán a recorrer las calles de Montehermoso el día 2 y el 3 de febrero en honor a San Blas.

La fiesta comienza la noche del 2 de febrero con las Candelas. La procesión de La Velá sale de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para recorrer las calles de la localidad hasta llegar a la ermita de San Bartolomé, donde se encuentra la imagen del santo.

En la procesión intervienen los Negritos, el Palotero y el tamborilero, actores principales de esta fiesta de Montehermoso.

El día 3 de febrero por la mañana, el tamborilero sale a buscar al Palotero, y entre los dos van a las casas de Los Negritos para ir uniendo todo el grupo.

En la casa de los mayordomos tanto Los Negritos como el Palotero se tiznan las caras con corcha quemada.

Después de la misa, los mayordomos sacan al santo que es llevado en procesión por las calles del pueblo hasta llegar a la Plaza Mayor de Montehermoso, donde vuelven a danzar Los Negritos al ritmo del tamborilero. Los bailes finalizan con la danza tradicional de El Cordón.

Los Negritos de San Blas danzarán La zorrita, El ama del cura, El mumbrú o La culebra en esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional y que data del siglo XVI.

Este año los mayordomos estarán compuestos por los miembros de la Asociación Cultural y Folclórica Sabor Añejo.

En Cáceres también se celebra esta festividad. El barrio de San Blas celebra el sábado su popular romería. Habrá reparto de prueba de cerdo y ponche entre los asistentes, en la puerta de la asociación vecinal, a partir de las doce del mediodía. Además, los más pequeños podrán disfrutar de juegos y del sorteo de premios entre aquellos que acudan vestidos con el traje regional. Por la tarde, a las cinco, los grupos regionales de coros y danzas actuarán como parte del festejo.

Como todos los años, la parroquia venderá las roscas de anís y los conocidos cordones del santo, que se despacharán desde primera hora de la mañana. Cada rosca se venderá por un euro y los cordones, a sesenta céntimos.

La localidad de Moraleja también celebrará sus fiestas en honor a San Blas.

El viernes día 3 habrá una diana floreada a cargo de los amigos de San Blas acompañada de la charanga Clave de Sol, a las 8 de la mañana. A las 12 de la mañana se celebrará una misa cantada por el grupo de folklore 'Amanecer Extremeño', seguida de procesión acompañada por la asociación de caballistas San Blas, mujeres y hombres vestidos con el traje tradicional regional, escopeteros y charanga 'Clave de Sol'. El recorrido empieza en la parroquia de la Piedad.

Al finalizar los actos, los mayordomos 'Grupo carnavales desiguales' y el Ayuntamiento obsequiarán a los asistentes con dulces típicos, vino de la tierra y ponche en el centro de exposiciones y emergencias almacén del trigo, amenizado con el baile matinal del Trío Aplauso.

Expoparty

Este fin de semana, Cáceres acoge una nueva edición de la Expoparty, en la que participan un total de 25 artistas de diferentes disciplinas. Este año, Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, es la protagonista de la muestra que se ha inaugurado este jueves.

La cita es en el gastrobar 'Mastropiero' donde se podrá ver pintura, fotografía, collage, performance, escultura y así hasta 25 trabajos realizados por artistas como Tete Alejandre, Ángel Sotomayor, Lola Caótica, Gloria Morán, Blas Nusier, Antonio Cabrera, Matilde Granados, José A. Secas, Susana Llanos y un largo etcétera que ofrecerán su versión pop de Tita Cervera.

Tras varios años de parón, la asociación cultural Bon Vivant de Cáceres, organización del evento, retoma esta actividad cultural y lo hace invitando a los artistas a que representen a Tita Cervera como un icono pop.

Esta octava Expoparty permanecerá expuesta hasta el 2 de marzo.

Sobre el escenario

El viernes 3 de febrero a las 22.00 horas, el COC de Badajoz nos ofrece el espectáculo de teatro-cabaret 'Camaleón'.

Se trata de un montaje de comedia en pequeño formato, en el que su actor protagonista se transforma en cuatro personajes distintos, en clave de humor y crítica social. Este espectáculo está escrito, dirigido e interpretado por Dani García.

'Los Pelópidas', la obra de Jorge Llopis, se representará en el Teatro López de Ayala de Badajoz el sábado 4, en una versión de Florián Recio.

La función, que comenzará a las 21.00 horas, está producida por la compañía de teatro extremeña Suripanta, bajo la dirección de Esteve Ferrer, y con los actores Paca Velardiez, Pedro Rodríguez y Simón Ferrero, entre otros.

La obra fue estrenada en la pasada edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida y cuenta el regreso de Antrax, rey de Tebas, a su tierra tras muchos años en la guerra, cuando todos lo daban por muerto.

La compañía El Desván teatro pondrá en escena la obra 'El pacto' el sábado, día 4, en el Gran Teatro de Cáceres. El guión está ambientado en una taberna construida absurdamente sobre la misma línea fronteriza entre España y Portugal y que da cobijo a maleantes, contrabandistas, mujeres de dudosa reputación y algún que otro artista. Estamos a principios del siglo XX y nuestros dos protagonistas se dan cita de manera clandestina para cerrar un trato que cambiará definitivamente sus vidas.

Tras su paso por Badajoz, la hilirante obra 'Héroes' se presentará en el Teatro Alkázar el sábado 4 de febrero a las 20.00 horas.

Esta obra de teatro en clave de comedia cuenta la historia de tres veteranos de guerra que conmoverán al público a la vez que lo harán reír.

Héroes es una comedia dirigida por Tamzin Townsend y escrita por Gerald Sibleyras, que cuenta con las actuaciones de Juan Gea, Iñaki Miramón y Luis Varela.

El domingo, día 5, el Gran Teatro de Cáceres acoge la obra 'Bailan'. Un espectáculo que dirige Andrés Mata y donde, el Grupo de Teatro Aldaba Siglo XXI, interpretarán a los miembros de una academia de baile de cualquier barrio de cualquier ciudad. Relatarán sus crisis personales provocadas por la gran crisis económica del estado de bienestar. Teresa tiene que cerrar la academia por falta de pago, y junto a sus alumnos encuentran una solución peculiar para poder saldar la deuda.

El mismo día, en el Teatro Alkázar de Plasencia se presenta el musical 'La maravillosa historia de la Bella Durmiente', donde las princesas no quieren ser princesas, las brujas no son tan malas y los príncipes son bastante despistados. Esta obra musical que divertirá a toda la familia, mientras enseña sobre diversidad, respeto y aceptación de las diferencias entre personas, le da un giro al tradicional cuento.

Música

El viernes 3 de febrero se presenta en Badajoz el espectáculo 'Michael's Legacy'.

El tributo al gran Rey del Pop es un espectáculo creado por la compañía Jackson Dance Company. Cuenta con una escenografía muy cuidada, con réplicas exactas de las canciones originales y un toque especial dado por la compañía en sus representaciones, con un gran cuerpo de baile formado por 14 bailarines y grandes voces en directo.

Este espectáculo apto para todas las edades se podrá disfrutar en el Palacio de Congresos de Badajoz a las 21.00 horas.

Rapsusklei presentará su nuevo trabajo en el Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz, el sábado 4 de febrero a las 21:00 horas. 'Origami' es el nombre de este nuevo trabajo, el octavo álbum del MC Zaragozano.

En esta ocasión vendrá acompañado de DJ Tillo y Pulmon Beatbox y, además de ofrecernos las canciones de su último álbum hará un repaso a todos sus éxitos.

La Orquesta Mondragón interpretará sus mayores éxitos y presentará 'Anda suelto Satanás' el 4 de febrero en la sala Mercantil.

Este nuevo trabajo es un disco de duetos en el que participan voces como Nacho García Vega, Luis Eduardo Aute, Luis Cobos y Vinila Von Bismarck.

El mismo día, la Sala Aftasí de Badajoz nos trae en concierto a Marrones, banda tributo de Ramones y al grupo de garage-rock Subterráneos, que presentarán su último Ep “Maybe There’s a Light but We Cannot See”, que ha sido grabado y producido por Paco Loco.

Cine

El mediometraje ‘Dewanee’, dirigido por Daniel Vaquerizo, se estrena el día 3 de febrero en la sala cine del Centro Joven de Badajoz. Se proyectará en dos pases, con los siguientes horarios:

Pase con invitación, a las 16.30 horas y un pase libre hasta completar el aforo, a las 18.30 horas.

Tras ambas proyecciones habrá un coloquio en el que tanto el director como los actores hablarán sobre su experiencia en el rodaje.

Tras el éxito que tuvo en Badajoz, 'El mundo entero' del pacense Julián Quintanilla vuelve a proyectarse en la región; este viernes 3 de febrero, a las 19.00 horas se estrena en los Multicines Cáceres.

El evento contará con la presencia del director de este mediometraje, Jesús Quintanilla, que presenta la cinta junto al periodista Miguel Ángel Muñoz.

Precedido por 8 premios Internacionales,en festivales de México, India o Estados Unidos, incluidos 2 como Mejor Actriz para Loles León.

Los espectadores podrán disfrutar de esta historia en la que Julián vuelve a Extremadura para visitar a su madre muerta en el cementerio viejo de Badajoz. Ella se le aparece y ambos hacen planes… ‘más o menos juntos’: la Chary ordena y Julián obedece. Pero este año, la Chary le va a encargar algo a su hijo una misión muy especial que terminará sorprendiendo… al mundo entero.

En la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés se ofrece un nuevo pase de cine Infantil con la película 'Pedro y el dragón Elliot'. Será el sábado, día 4, a las 18.00 horas.

Turismo y Gastronomía

Este sábado 4 de febrero tendrá lugar la Ruta del Emperador en La Vera, en homenaje del último viaje que realizó Carlos V, el 3 de febrero de 1557, desde Jarandilla de la Vera hasta el Real Monasterio de Yuste. El recorrido pasará por Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste.

La ruta ha ido creciendo año tras año hasta ser declarada de Interés Turístico Regional en 2011. En 2015 obtuvo, además, el Certificado de Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa en 2015.

La Ruta del Emperador es de baja dificultad, por lo que cada año participan miles de personas de todas las edades. El recorrido es de 10 kilómetros desde el castillo de los Condes de Oropesa, actual Parador Nacional de Turismo de Jarandilla, al Real Monasterio de Yuste, en el que el Emperador pasó sus últimos días.

Además, varias actividades se desarrollan durante el recorrido.

Los amantes de la buena gastronomía de la región están de enhorabuena porque Monesterio contará con el Mercado Gastronómico, que estará instalado en el Pabellón de Cristales,durante los días 4 y 5 de febrero.Este evento se engloba dentro de la III Semana Gastronómica de la Dehesa, que se lleva a cabo desde el día 30 de enero..

Siete establecimientos participarán el mercado, donde se podrá degustar una gran variedad de tapas elaboradas con productos de la dehesa.

Desde este fin de semana se puede visitar 'Galería del Obispo' de la Catedral de Plasencia. El recorrido que une la catedral con el Palacio Episcopal.

Los turistas irán acompañados por el personal de la catedral durante la visita. Además, durante un breve espacio de tiempo, las explicaciones del recorrido irán incluidas en la audioguía.

El coste de la entrada a la galería es de 2,50 euros y se mantiene la gratuidad para placentinos y residentes, como ocurre con la entrada habitual de las catedrales.

Durante el recorrido se podrá admirar un cubo rehabilitado en el citado paseo de ronda, donde se ubica un mirador dedicado a otro obispo placentino, Antonio Vilaplana.

Desde allí se vuelve al paseo de ronda para acceder al palacio episcopal, con visita a la gran balconada y a los salones barrocos, la capilla y los jardines renacentistas.

Esta visita se podrá repetir todos los jueves, viernes y sábados.

Feria de la Belleza

Badajoz cuenta con la décima edición de la Feria de la Belleza, que se desarrollará durante todo el fin de semana en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba). El sábado, día 4, se celebrará el Certamen de Nuevos y Jóvenes Diseñadores de Extremadura donde la diseñadora emeritense Lorena Panea presentará su colección primavera verano de fiesta "Mediterráneo".

Tanto profesionales como consumidores tendrán la oportunidad de conocer la oferta global de productos y servicios que presentan las empresas expositoras. Se espera la exposición de 60 empresas participantes que representan a un gran número de firmas comerciales del sector, con una presencia portuguesa que rondará el 15 por ciento.

Varios campeonatos serán parte de la agenda de este evento: 'V de Uñas Belleza', el 'I Hispanoluso de Peluquería Conquistadores', el 'I de Extremadura Barber Battles' o el 'II Amateur de Maquillaje con la temática Candy'.

Algunas novedades son el 'Area Barber', el espacio 'Fitness' y la presentación de ganadores extremeños de 'FP Competiciones de Skills' que competirán en el concurso nacional de peluquería, maquillaje y moda.

El Espacio Tatoo y Body Paint, estará como cada año entre los atractivos de esta feria.

En el concurso de moda participarán 15 diseñadores que presentan 10 colecciones. Estos aspirantes se presentarán ante un jurado que se encargará de elegir la propuesta que representará a la región en la XXXII edición de los Premios Nacionales a la Moda.