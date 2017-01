Sufrida Calo, El Mago de Oz y mucho cine: planes para este fin de semana

La llegada del frío en esta mitad de enero puede combatirse con los numerosos planes que hay para este fin de semana en Extremadura. Los amantes de los musicales, las exposiciones y el buen cine están de suerte. No hay excusas para quedarse en casa al calor del brasero.

De todo sobre el escenario

El humor y el desparpajo de 'Sufrida Calo' llega a las tablas del Teatro López de Ayala con un espectáculo tragicómico, musical y poético, que se pondrá en escena el próximo sábado, día 14, a las 21,30 horas.

El guión narra la historia de una gallega nacida en Ponferrada que vuelve del más allá para descubrirse a si misma. Sufrida filtra su dolor a través de rancheras. Con el tiempo se ha convertido en una mujer que canta por no llorar.

El precio de las entradas es de 15 euros para butaca de patio, y de 12 euros para anfiteatro.

El Palacio de Congresos de Badajoz contará con un programa de espectáculos este viernes 13. ' El Mago de Oz' será representado a las 17.30 horas.

Este musical trae de vuelta las aventuras de Dorothy en Ciudad Esmeralda. Toda la familia podrá disfrutar con ella del león cobarde, un espantapájaros sin cerebro y un hombre de hojalata.

Tras esta puesta en escena, 'Desde la GRAN VÍA' trae al escenario los musicales más emblemáticos que han pasado por la Gran Vía madrileña, recorriendo los inicios de Broadway hasta sus producciones más actuales: Chicago, Grease, Los Miserables y mucho más. Este espectáculo será representado a las 20.30 horas.

La obra estará conducida por Vedette Deivis y Travela Vargas, que llegan a la capital pacense con un elenco de cantantes y bailarines.

El Teatro Carolina Coronado de Almendralejo acoge la obra ‘Ellas… mis muertitas' el viernes 13 de enero a las 21.00 horas .

Una obra que nos invita a viajar de vuelta a la infancia, al amor de la madre, al primer amor, al primer desengaño, a la soledad, a la huida, a la madurez y al encuentro con uno mismo… Todos estos pasajes y sentimientos son transitados por el público junto a Felisa, la protagonista.

Ella es una mujer anónima, luchadora, valiente y en ocasiones cobarde, que comparte con Chavela Vargas, Mercedes Sosa y Violeta Parra muchas cosas. Entre ellas destaca la maravillosa capacidad de transportarnos con su voz y sus canciones.

Cambiando de género, el humor llega a Puebla de la Calzada con el espectáculo de monólogos ‘Encadena2′. Se trata de un espectáculo que contará con las actuaciones de Joe Mecanic (Got talent) de Valencia, Fernando Bernal (Got talent) de Cádiz, Chechi de Barcelona, Juani Flecha de Montijo y Juanje de Puebla de la Calzada.

Tendrá lugar sábado, día 14, a las 20.30 horas a la Casa de la Cultura.

El grupo de teatro TUMCAC (Teatro Universidad de Mayores) representará 'Una copita de anís' en el Gran Teatro de Cáceres el domingo 15 de enero a las 19.00 horas.

El fin de la burbuja inmobiliaria ha acabado con el elevado nivel de vida de tres hermanas y sus maridos dedicados a la construcción.

En vez de adaptarse a la nueva situación las tres hermanas hacen lo imposible para poder seguir con su tren de vida.

Cine

La Filmoteca de Extremadura proyectará once películas divididas en cuatro ciclos: 'Bob Dylan, un premio nobel de cine','Isabelle Huppert, La actriz total', 'Más vientos del Este' y 'Cine español imprescindible', en sus sedes de Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia, durante el mes de enero.

Este fin de semana se exhibirán algunos de los largometrajes que componen la agenda. Dentro del ciclo 'Bob Dylan, un premio nobel de cine' se proyectará la película 'Patt Garret y Billy el niño', que estará en las pantallas de la sede de Cáceres el viernes, día13 de enero, a las 20.30 horas.

El ciclo 'Isabelle Huppert, La actriz total' también podrá disfrutarse este domingo, día 15, con la película 'El porvenir', de Mia Hansen Love, que estará en las pantallas de la sede de Badajoz en tres pases diferentes a las 18, 20.15 y 22.30 horas

El Ateneo de Badajoz ofrece la película 'Elegidos para la gloria' este viernes 13 en homenaje a John Glenn, el último de los siete astronautas del proyecto Mercury, fallecido el pasado 8 de diciembre.

“Elegidos para la gloria” es una película que refleja de manera fiel el espíritu y ambiente de los primeros cosmonautas.

El sábado 14 de enero los más pequeños podrán disfrutar de la película Brave en la sala ámbito cultural del Corte Inglés de Badajoz. La película cuenta la historia de Merida, una hábil arquera, hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, que decidida a formar su propio camino desafía una costumbre sagrada para los señores de la tierra. Sus acciones desatarán el caos.

La hora de comienzo es a las 18:00 horas.

Música

El Gran Teatro de Cáceres acoge 'Cantautaria II', el segundo congreso de la canción de autor. En este encuentro tendrán lugar diferentes conciertos, jornadas de debate y una exposicón retrospectiva de la canción de autor.

El evento se celebrará los días 13 y 14 de enero.

La banda Brothers in Band actuará en el Palacio de Congresos de Mérida el sábado, 14 de enero, a las 22 horas. El grupo, que rinde homenaje a Dire Straits, está formada por nueve músicos que interpretan los grandes éxitos de la banda inglesa entre los años 1978 y 1991.

Está considerado como el mejor espectáculo internacional homenaje a la desaparecida banda de Mark Knopfler, 'The Very Best of Dire Straits'.

La Sala Mercantil de Badajoz celebra un homenaje al maestro y cantautor Joaquin Sabina, con una amplia selección de canciones de su repertorio musical. El evento será este viernes 13 a las 22.30 horas. La entrada anticipada es de 6 euros, en taquilla 8.

Exposiciones

Esta semana una gran variedad de exposiciones le permitirán disfrutar del fin de semana sin sufrir las bajas temperaturas.

El viernes, día 13, será el último día para poder disfrutar de la muestra 'Más allá de la violencia armada. La vida en el noroeste de Nigeria', una selección de fotografías del cacereño Jesús Serrano Redondo. El fotógrafo reside en Jerusalén, donde trabaja como portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja. La exposición se encuentra en El Palacio de la Isla en Cáceres.

La fotógrafa pacense Inmaculada González expone su obra en Villanueva de la Serena en el espacio cultural Rufino Mendoza hasta el 31 de enero.

La autora cuenta la realidad que le rodea a través de sus fotografías, , viajando a través por un mundo interior en donde el aislamiento, el enigma, la incomunicación, la soledad y las ausencias son los comunes denominadores. Para ello ha creado un ambiente cargado de misterios, profunda melancolía y abandono.

Algunas de las obras expuestas por la autora / HOY

'Juego a dos' es la exposición de Emilio Gañan y José María Larrondo que se puede ver en la sala hebraica del centro cultural Las Claras.

Esta muestra se ha podido ver en la Sala Europa de Badajoz, en la Sala Santa Clara de Mérida y en la Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros. Después de Plasencia continuará su itinerancia hasta el Museo Pérez Comendador-Leroux, en Hervás. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de enero.

En este mismo espacio municipal permanece instalada la exposición anual de la asociación Plasencia Foto, que puede visitarse en el claustro alto del centro cultural hasta el sábado, día 14.

El MUBA acoge hasta el próximo 15 de enero la exposición sobre tapices y alfombras de la Real Fábrica, cuyo horario de apertura es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Las piezas exhibidas son alfombras o tapices tejidos según cánones de autores vivos o de actualidad en el momento en el que se realizaron.

En la frontera

Elvas conmemora el 358 aniversario de la Batalla de Las Líneascon una amplia programación. El sábado, día 14, varios actos comenzarán con una ceremonia militar a las 11 horas local (una hora más en España, a las 12).

Esta batalla supuso la primera derrota de las tropas de Castilla en su intento por conservar el dominio de la Casa de Austria en la península Ibérica, instaurado desde 1580.

Después de la ceremonia militar, habrá un homenaje a los caídos en la batalla y la jornada concluirá por la noche con un concierto de la Orquesta Ligeira del Ejército portugués.

Las conmemoraciones de esta batalla irán acompañadas durante todo el mes de enero de diferentes eventos culturales, como teatro, música o cine, además de exposiciones y una carrera popular el 22 de enero.

En este marco se encuentra el primer Festival de Cine de Guerra, en el que los conflictos coloniales serán algunos de los protagonistas de las cintas que compiten.

'Cartas de Guerra', 'Muerte en Sarajevo', 'Soy Nero', 'Soldadiño' y 'Krigen' conformarán la cartelera

De la misma manera el día 13 se inaugura la exposición titulada "Emociones fuertes... Flagrantes únicos", del fotógrafo luso João Carpinteiro, que será exhibida en el Fuerte de Graça de Elvas hasta el 30 de junio.

