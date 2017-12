El universo en un patio de colegio Sonsoles Echavarren. La periodista Sonsoles Echavarren recopila en un libro las pequeñas historias cotidianas de las familias DANIEL ROLDÁN Madrid Sábado, 16 diciembre 2017, 08:48

"Somos la promoción de la culpa". De esta manera tan cruda y realista, María Rey explica el sentir de muchas madres que deben compaginar el trabajo y el cuidado de los niños “a base de carreras, disgustos y discusiones”. “Una generación que se siente engañada, como si alguien le hubiera ocultado premeditadamente lo que se le veía encima”, escribe la periodista de Antena 3 en el prólogo de ‘Las reinas del patio. Historias cotidianas de las familias de hoy’ (Eunate) escrito por Sonsoles Echavarren. “El tema de la conciliación es nuestro día a día. Entre los treinta y los cuarenta trabajamos casi todas y profesión ‘sus labores’ quedan muy pocas”, añade la autora.

Una serie de relatos y columnas que han ido apareciendo en la edición digital de ‘Diario de Navarra’ (solo para suscriptores) en los últimos años y en los que esta periodista desgrana las aventuras (cada día es diferente al anterior) con sus tres hijos, la logística necesaria para llevar a cabo todas las actividades y las peripecias de otras familias. “No es mi vida, ni es un ‘reality’. Me inspiro en lo que pasa para que el resto de la gente se sienta identificada. No ofrezco ni consejos ni recetas, sino mostrar un espejo para que la gente no se sienta juzgada sino comprendida. Que nos demos cuenta de que no somos los únicos a los que nos pasan cosas”, explica Echavarren.

Un universo de bocatas, juegos, estudios, riñas y alegrías que tiene un claro acento femenino. “El patio de los colegios está lleno de madres. No es necesario ningún estudio de una prestigiosa universidad para darse cuenta”, explica mientras, de fondo, se escucha una algarabía infantil. Progenitoras, que como señala en una de sus columnas, son de todo tipo. “Está la madre perfecta, la que hace todo bien y siempre llega impecablemente maquillada aunque vaya empujando una silleta de un bebé, también de catálogo de ropa infantil. También está la que siempre llega tarde y no se suele enterar de nada (…) Pero la inmensa mayoría son madres ‘normales’. Es decir, estresadas y despeinadas”, relata en el libro.

‘Las reinas del patio’ demuestra que no hay nada definitivo en la crianza de los más pequeños de la casa. Ni todo es mentira ni una verdad absoluta. Hay muchos caminos. “Al final en el tema de la familia hay muchas corrientes. Por ejemplo en el tema del dormir. Unos te dicen dejale llorar y otros te dicen que no lo dejes llorar porque le puedes crear un drama posterior”, apunta la escritora.

Un libro por el que pasan madres solteras, madrastras, mujeres con cáncer y que deben luchar contra la enfermedad y estar con los niños; familias de refugiados que viven en Pamplona o familias que deben afrontar tener un hijo autista, con TDAH o alguna otra discapacidad. Historias de la vida real, en un libro no es solo para ellas, “sino para los padres, los tíos o los abuelos porque la familia es inmensa”.