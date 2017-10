Un estudio demuestra que la actividad física en los niños mejora su rendimiento escolar Niños participando en una prueba deportiva. / R. C. El trabajo, realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, se basa en el seguimiento a más de 5.000 niños J. V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Martes, 24 octubre 2017, 15:39

La actividad física en el ámbito escolar facilita la capacidad de aprendizaje y el rendimiento académico. Así lo avala un estudio realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, tras realizar un seguimiento a 5.527 jóvenes de entre 4 y 14 años de edad.

'El efecto de las intervenciones de la actividad física en la cognición y la metacognición' es el título de este estudio que se ha publicado en la prestigiosa revista 'Journal of the American Academy of Chils & Adolescent Psychiatry'. El trabajo ha corrido a cargo de Celia Álvarez Bueno, investigadora del Centro de Estudios Sociosanitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha y demuestra que "los programas de actividad física mejoran el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños mientras que los programas que aumentan las horas de actividad física diaria en el horario escolar son los más eficaces para potenciar su desarrollo cognitivo".

Según esta investigadora, "este estudio y otros anteriores que también demuestran los beneficios de la actividad física para la salud general de los niños deberían tenerse en cuenta por las autoridades educativas y las familias".

"Los programas de actividad física que se desarrollan en el entorno escolar pueden influir en mejorar la adquisición de conocimientos y la comprensión, un aspecto que en los últimos años ha adquirido más interés porque los niños pasan gran parte de su tiempo en la escuela y ésta puede ser el entorno ideal para promover estilos de vida saludables que pueden continuar hasta su edad adulta", sostiene esta investigadora que ha incluido este estudio en su tesis doctoral.