«DAR DE MAMAR TE ACERCA MUCHO AL BEBÉ»

Yvonne Fernández

«Es bonito el vínculo que se crea entre los hermanos cuando toman pecho juntos»

Udai (7 meses) toma pecho a demanda y Nora (casi 3 años) un par de veces al día. A la mañana, a ser posible, juntos. «Es muy bonito el vínculo que se crea entre los hermanos cuando les da de mamar a la vez, sienten que comparten algo. Y no sé si será por eso, pero Nora no ha tenido celos jamás. Ella sabe que sigue teniendo su espacio y ya cuando estaba embarazada me decía: 'Esta teta para mí y la otra para Udai», cuenta Rakel Salgado (32 años, Llodio). Explica que amamanta a la vez solo en casa porque la estampa «choca». «No se trata tampoco de ir llamando la atención», aunque pese a su discreción no se ha librado de algún comentario poco afortunado. «Alguna vez le han dicho a la niña: '¡Le vas a quitar la comida a tu hermano!'. A los niños se les dicen a veces cosas muy feas, con eso de que son niños...». Cree que Nora irá quitándose el pecho «de manera progresiva y natural», pero ella no la va a presionar. «No quiero cortarlo de repente, no me siento esclavizada por dar el pecho a los dos».