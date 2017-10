Vocabulario urgentepara entender el ‘procés’ Me pregunto si no ha llegado el momento de añadir a tanta tensión y preocupación, a tanto corazón partío por todoeste runrún diario de periódicos y cadenas, algo de humor ode gracejo, con la esperanza de que este ‘Proceso’ tanaltisonante y acongojante se nos haga menos indigesto JESÚS GALAVÍS REYES Sábado, 14 octubre 2017, 00:19

Las tragedias son tristes, a veces tremendas. Pero si a una tragedia se le agrega humor, ironía o algún ingrediente impropio, deviene en tragicomedia y, entonces, nos puede hacer reír o sonreír.

El ‘procés’ es para muchos de nosotros una especie de tragedia que estamos sufriendo desde hace ya mucho tiempo. Me pregunto si no ha llegado el momento de añadir a tanta tensión y preocupación, a tanto corazón partío por todo este runrún diario de periódicos y cadenas, algo de humor o de gracejo, con la esperanza de que este ‘Proceso’ tan altisonante y acongojante se nos haga menos indigesto. De hecho, ya corren muchas ingeniosas bromas, chistes y ocurrencias por las redes, como esa que dice que la Moreneta, tal que el Sabadell y la Caixa, ha decidido abandonar Cataluña para instalarse en El Rocío porque «la tienen negra». Por eso, yo también he querido contribuir a las ocurrencias nacionales con el parto de este vocabulario. Mitad en broma, mitad en serio, ahí va:

BANDERAS: Lienzos pintados con vistosos colores que para muchas entidades y colectivos pueden simbolizar una esencia de sentimientos y una identificación. Si ondean en las fachadas, pueden resultar hasta bonitas. Si se enarbolan por individuos, pueden resultar incómodas; pero de ningún modo pueden agitarse en las calles contra otras personas porque esas pueden a su vez agitar las suyas para defenderse.

CHARNEGO: persona de edad más que madura, sin cultura libresca, pero con una gran cultura vital, a la que en su juventud no le quedó más remedio que buscarse el pan en lo que creía que era la España rica, y a la que ahora le dicen algunos iluminados que aquello no es España y que en realidad lo que él piense o sienta no tiene ningún valor, a pesar de que allí haya vivido durante más de medio siglo y allí hayan nacido sus hijos y sus nietos. El charnego de incultura libresca, pero de sabiduría vital acumulada, no alcanza a comprender la hondura filosófica de tal razonamiento, pero se siente estafado por sus propios vecinos.

DECLARACIÓN: Las hay múltiples y muy diversas. Si la haces ante tu amada o amado, es de amor; si la haces tras una Convención, es de derechos ciudadanos; pero si la haces de independencia cuando realmente no eres dependiente, puede ser una ‘boutade’.

DIU: Dispositivo Intrauterino. Artilugio que, colocado en el interior de la mujer, impide los embarazos. No debe confundirse con DUI, que es otro dispositivo que se pretende colocar (unilateralmente) en el interior del alma de muchos catalanes pero más bien para provocar una situación completamente embarazosa. A no ser que todo quede en un aborto.

ESPAÑOL: Nombre y adjetivo de carácter ecléctico, versátil y contradictorio, dependiendo, claro está, del archiconocido fenómeno del tinte del cristal con que se observa. Si quien lo usa es nacionalista/independentista será sinónimo de despreciable, corrupto y ladrón, pero si lo dice un nacionalista/españolista solo puede significar maravillas y lo mejor del mundo. Por el medio, y sin mediar, muchos otros pensamos que somos españoles porque habitamos un país llamado España, es decir, ciudadanos de un país hermoso, variopinto y, hasta ahora, en relativa paz consigo mismo. Aunque también los romanos nos vieron a los hispanos como un conjunto de tribus incultas, belicosas y a los que la paz les duraba apenas unos idus.

PIQUÉ: Tela de algodón que forma dibujos y que admite labor de encaje. Como el encaje que propone cierto futbolista que sostiene que un jugador puede integrarse en una selección nacional de la que uno siente que no es la suya y sin acudir inmediatamente a un psiquiatra de guardia.

PROCÉS: Éxodo, camino aciago que debe recorrer el pueblo catalán a lo largo de la historia para salir del dominio ignominioso y secular de los faraones españoles. Están conducidos por sus grandes profetas, quienes recibieron de la Moreneta, en el Monte Serrado, las tablas con los diez mandamientos (El primero: no tomarás más del tres por ciento en vano; el segundo: no te inclinarás ante ninguna imagen española, ni la honrarás; el tercero: amarás a tu prójimo como a ti mismo, si ha nacido más acá del Ebro…). La Judea Prometida, tierra de opulencia, bienestar y libertades máximas, no será otra que la República Comunista-Burguesa del Pueblo Auténtico de Cataluña.

PUIG de MONT: En castellano viene a significar cerro, elevación del terreno, promontorio (Puig/puch) del Monte (Mont). Y parece ser que al decir de Corominet –un primo del afamado filólogo– que publicó en Terrassa su ‘Diccionario etimológico del catalán heterodoxo’, en lenguaje coloquial puede significar grano en el culo, siendo las nalgas la montaña y resultando el Puch un lobanillo purulento. Que en este asunto sería algo así como el doloroso absceso que en las traseras le ha surgido al Estado y a su gobierno.

SENY: voz catalana muy citada en los últimos meses y, al parecer, de difícil traducción al castellano. Aunque, si no nos ponemos exigentes, vendría a equivaler a cordura, sensatez y otras cosas muy lindas. Tradicionalmente se venía atribuyendo al pueblo catalán en su conjunto, aunque los recientes acontecimientos invitan a rebajar la amplitud de esa atribución.

VARA (declaraciones de): Vara (sin declaraciones) no es más que una ramilla de árbol convenientemente preparada para muchos usos, como medir, arrear, etc. Vara, con sus declaraciones, sobre todo las últimas acerca de este asunto del ‘procés’, es sinónimo de valentía, honradez y acierto.