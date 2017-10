Vara: «Los guardias y policías están saliendo de los hoteles como perros» 01:47 El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ayer, tras el Consejo de Gobierno. :: brígido El presidente extremeño señala que el artículo 155 de la Constitución es un instrumento legal que puede usarse «pero no es la purga de Benito» CELESTINO J. VINAGRE MÉRIDA. Miércoles, 4 octubre 2017, 09:03

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, mostró ayer su indignación por cómo están siendo tratados los policías y guardias civiles en Cataluña. «Están siendo tratados como perros», afirmó textualmente, al obligarles a salir de hoteles en los que se hospedaban. No solo eso. Vara concluye que están siendo insultados, amenazados y han recibido agresiones aunque el foco mediático se haya puesto en las cargas policiales, cargas que, no obstante, digo rechazar «como cualquier acto de violencia».

Dos días después de la celebración del referéndum ilegal en la comunidad catalana, Fernández Vara se expresó públicamente sobre el desafío independentista. Y lo hizo centrado en varios aspectos. De un lado, para señalar la responsabilidad del Ejecutivo de la Generalitat. «Lo que ocurrió el domingo se sale de toda normalidad. Estaban fuera de la legalidad y siguen fuera de la legalidad», reseñó. De otra parte, para analizar las imágenes de violencia que han sido portadas en la prensa.

«La violencia es rechazable. Toda violencia. La que deja unos heridos (activistas en favor de votar y por la independencia) y otros heridos (guardias y policías que intervinieron por orden de la justicia», enfatizó Vara, quien se mostró especialmente crítico por cómo guardias civiles y policías nacionales han sido expulsados de hoteles.

Considera básico que se vote una reforma constitucional en el conjunto de España

«Los están tratando como a perros cuando fueron a defender la legalidad por orden de los jueces y fiscales. Si fuera guardia o policía estaría muy preocupado. Me sentiría abandonado». ¿Por quién?, se le cuestionó. Fernández Vara habló del Gobierno pero también de los «progres de pacotilla».

Concretó que estaría muy preocupado de que le estén abandonando de la manera en la que se está dejando abandonado, tanto por el Gobierno como de una parte importante de la sociedad. «No nos atrevemos a decir alto y bien claro que ellos también sufrieron y mucho el domingo, pero como esto no se lleva...».

Artículo 155

Añadió el presidente de Extremadura que los «progres de pacotillla creen que la defensa de la legalidad la tienen algunos en exclusiva por la vía del 'buenismo', pero es que hay gente que el domingo sufrió, españoles y españolas con los mismos derechos que los demás y por los que nadie está dando la cara».

Sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que conlleva en la práctica la intervención del Gobierno de una autonomía para hacer cumplir las leyes en su territorio, subrayó que es un instrumento más pero no el único en el actual escenario de conflicto. «Es un elemento más que puede usarse (si el Parlament declarara unilateralmente la independencia de Cataluña) pero no es el único. No hay que simplificar los términos. No es la purga de Benito», afirmó Fernández Vara. Un artículo 155, agregó el jefe del Ejecutivo autonómico, de «enorme» complejidad.

El presidente de la Junta avanzó que si llega a aplicarse ese artículo sería la constatación del fracaso de la política, algo que, a su juicio, ya se ha visualizado este domingo con el referéndum ilegal. Hay que propiciar las suficientes «dosis de serenidad» para abordar una situación enquistada, sentenció.

La respuesta «tiene que ser con las leyes pero no solo con las leyes. Tiene que haber política. Hay que recuperar el valor de la política». En este sentido, el jefe del Gobierno regional indicó que «todo no se puede resolver por la vía judicial».

El dirigente socialista dijo que se hace necesario acudir a las urnas en el conjunto de España para votar una reforma constitucional que permita solucionar «el gravísimo problema territorial que tenemos. Hay que poner fecha a esa votación porque el tiempo no juega a favor».

«¿Qué le han contado al hijo de un emigrante para que acabe siendo independentista?»

Vara estima que el Gobierno debería solicitar una entrevista inmediata a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, porque «la política está para resolver las cosas difíciles. Todo lo que se está viviendo ahora es el fracaso de todos». Y lamentó la pasividad del Ejecutivo de Mariano Rajoy a la hora de ponerse a hablar, como así ha prometido, con los partidos políticos y debatir en el Congreso o en el Senado para intentar llegar a un acuerdo sobre el conflicto catalán. Este asunto no se abordará en las Cortes hasta la próxima semana.

Guillermo Fernández Vara concluyó que cuando un hijo de emigrante extremeño en Cataluña se declara independentista su reflexión es «¿qué hemos hecho mal?» o ¿qué les han estado contando a toda esa gente todos estos años para que acaben pensando de esta manera?».