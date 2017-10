Turull avisa de que proclamarán la república en cuanto se aplique el 155 01:05 Jordi Turull y Oriol Junqueras. / EFE «No renunciamos a nada, pero nos damos un tiempo muerto para el diálogo», ha dicho el consejero de la Presidencia mientras Junqueras ha descartado elecciones inminentes CRISTIAN REINO y AGENCIAS Barcelona Miércoles, 11 octubre 2017, 14:06

El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, ha valorado esta mañana el pleno de ayer, en el que el presidente de la Generalitat suspendió la declaración de independencia. Turull no ha querido fijar un plazo fijo para declarar la secesión aplazada ayer, desde el argumento de que "lo importante no es declarar la independencia, sino que lo importante es la secesión en sí". "No hemos renunciado a nada, pero nos hemos dado un tiempo muerto para explorar el diálogo", ha expresado. A su juicio, la decisión que adoptó ayer Carles Puigdemont es la mejor solución para que el proceso acabe saliendo bien.

Turull ha señalado en Catalunya Radio y Rac-1 que Rajoy y Puigdemont no han hablado estos días, aunque sí a través de terceros ; y ha asegurado que, si el presidente del Gobierno aplica el artículo 155 tras el Consejo de ministros, "querrá decir que no quiere dialogar" y por tanto el independentismo se mantendrá firme en sus compromisos y deberá proclamar la república.

Junqueras descarta elecciones inminentes

Mientras tanto el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha avalado la estrategia de aplazar la declaración de independencia y ha descartado "claramente" que se deban convocar unas elecciones catalanas anticipadas para dar una salida a la situación actual.

"Lo que quiero es que este trabajo culmine de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Ahora hacer unas elecciones no ayudarían a que fuera rápido. Las descarto del todo", ha explicado en otra entrevista de Rac1.

Preguntado por si esta es una opinión compartida por todo el Govern, el vicepresidente catalán ha afirmado: "Yo seguro que las descarto y espero no ser el único que las descarte. Lo que toca es asumir la responsabilidad y asumir nuestro trabajo".