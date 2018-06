Torra emplaza a Sánchez a reunirse «mañana mismo» para «abrir una nueva etapa» El presidente de la Generalitat , Quim Torra, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi. / EFE La Generalitat cree que el presidente del Gobierno tiene «margen de actuación» para liberar a los presos independentistas | Artadi anuncia una batalla legal contra el 155 y para recuperar leyes suspendidas por el Constitucional CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 7 junio 2018, 15:01

La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha emplazado este jueves por la mañana al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que fije fecha y hora para sentarse a hablar con el presidente del Ejecutivo catalán, Quim Torra. Artadi ha urgido a Sánchez a concretar el encuentro «mañana mismo» si es posible o la semana que viene. «Esta reunión es importantísima», ha valorado.

«Nos gustaría que nos explique su aproximación a Cataluña», ha expresado la nueva portavoz del Palau de la Generalitat, que se ha estrenado este jueves por la mañana en el cargo, en la primera rueda de prensa del ejecutivo catalán, tras la reunión de su consejo de gobierno. Artadi ha mostrado la disposición de Quim Torra de «abrir una nueva etapa» en las relaciones entre los dos ejecutivos. «Cataluña es uno de los temas más importantes que tiene Sánchez», ha apuntado.

El Gobierno catalán ha reclamado además gestos en relación a los presos. No en materia de acercamiento a las cárceles catalanas, pues sería como reconocer que es justo su encarcelamiento, sino que la Generalitat «pide su puesta en libertad». «El Gobierno tiene margen de actuación», según Artadi, que reconoce que el Ejecutivo no tiene el poder absoluto, pero tiene «capacidad» de incidir en el asunto a través de la Fiscalía.

Sobre los nombramientos de los nuevos ministros, la posición oficial del Palau de la Generalitat es que hay luces y sombras. «Pros y contras», ha expresado la consejera de Presidencia . «Hay de todo», ha dicho. «Hay nombramientos inquietantes, como el de Interior, o sorprendentes como el de Cultura», ha señalado. «Queremos ver sus actuaciones, pero no somos optimistas», ha añadido. Sí ha recordado a Sánchez que los votos de los grupos independentistas en la moción no eran a favor del líder del PSOE sino en contra de Rajoy.

Mientras, en su primera reunión ejecutivo, el Gobierno catalán ha tomado dos decisiones de peso. Por un lado, ha anunciado una ofensiva judicial, según la cual se personará en los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Parlamento catalán y Podemos contra la aplicación del artículo 155. Y por otro, se personará en los procedimientos contra 14 litigios competenciales con el Gobierno central.

Así, presentará alegaciones y demandará el levantamiento de la suspensión cautelar de leyes aprobadas en la pasada legislatura, como la de vivienda, cambio climático o ciberseguridad, entre otras. Torra, en su discurso de investidura se comprometió a recuperar las leyes suspendidas por el TC, pero este jueves, en su primera reunión, el Ejecutivo no ha llegado tan lejos. Sobre las leyes de transitoriedad jurídica y del referéndum, Artadi ha señalado que no descarta recuperarlas más adelante, pero ha dicho que no es una prioridad.