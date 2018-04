Terremoto judicial en el 'procés' La Justicia alemana cuestiona las tesis del juez Llarena al no apreciar delito de rebelión en la actuación de Puigdemont Viernes, 6 abril 2018, 00:22

La decisión de un tribunal alemán de poner en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont al descartar que cometiera un delito de rebelión en su desafío independentista supone un severo varapalo para la Justicia española. La resolución, contraria al criterio de la Fiscalía germana y ante la que cabe recurso, cuestiona la instrucción del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien ha procesado por ese mismo delito a trece líderes soberanistas y mantiene en prisión preventiva a nueve de ellos. También constituye un serio revés para el Gobierno de Mariano Rajoy y para la imagen exterior de España, que el expresidente de la Generalitat ha intentado ridiculizar en su patética huida de la Justicia hasta ser detenido en Alemania. El Código Penal señala que incurren en rebelión «los que se alzaren violenta y públicamente» para, entre otras acciones, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». La imputación de ese delito a Puigdemont y a los principales cabecillas del 'procés' suscita, desde el primer momento, razonables dudas jurídicas por las dificultades de atribuir de forma inequívoca una conducta violenta a su actuación, por mucho que haya desbordado la legalidad vigente. La Justicia alemana determinará si entrega o no a España a Puigdemont para ser juzgado por un delito menor, el de malversación de fondos, al descartar que haya incurrido en el equivalente a la alta traición en el ordenamiento jurídico germano, como sostenía la Fiscalía de Schleswig-Holstein. Su resolución no solo cuestiona el principal delito que se imputa a los líderes del independentismo, sino que puede derivar en que el expresidente de la Generalitat no sea juzgado por rebelión y sus subordinados sí. El fallo, que ha causado un terremoto judicial y político, inyecta optimismo en las filas del dividido y desnortado secesionismo catalán, que haría bien en no repetir los errores que han conducido a Cataluña a una situación límite. Cualquier escenario de presión unilateral y vuelta a la desobediencia está condenado al fracaso, la ruptura y la frustración. Y a más 155. El revés propinado por el tribunal germano a la ofensiva judicial contra el 'procés' reaviva la dimensión política del desafío catalán, e introduce un elemento nuevo y nada desdeñable en el plano judicial, ante el que habrá de responder la Justicia española.