El Supremo afirma que «en España no hay presos políticos» El líder de Òmnium, Jordi Cuixart, y el de la ANC, Jordi Sànchez. / Efe Carlos Lesmes recuerda que Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) no están en la cárcel por sus ideas políticas sino por hacer «hechos que son contrarios a la ley» EFE MADRID Jueves, 19 octubre 2017, 10:30

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dicho hoy que los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no están en la cárcel por sus ideas porque "en España no hay presos políticos".

Carlos Lesmes ha realizado estas declaraciones a los periodistas antes de inaugurar las jornadas de puertas abiertas del Tribunal Supremo (TS) al ser preguntado por la prisión provisional por supuesto delito de sedición para ambos dirigentes independentistas catalanes acordada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

"En España no hay presos políticos desde la Constitución española de 1978. Llevamos en nuestro país cuarenta años de democracia y a lo largo de estas cuatro décadas -el año que viene hará el cuarenta aniversario la Carta Magna- nadie ha estado encarcelado por sus ideas políticas y tampoco están encarcelados estos dos señores por sus ideas políticas", ha recalcado.

Ha aclarado que "puede que haya políticos que estén encarcelados y de hecho los hay pero no es como consecuencia ni de su actividad política ni de sus ideas políticas; es como consecuencia de hechos que son contrarios a la ley".

Lesmes ha recordado que "los políticos no están exentos de cumplir la ley y están tan obligados a ello como el resto de los ciudadanos, y si lo hacen pues en determinados casos los jueces deben aplicarla y puede dar lugar incluso al encarcelamiento". "Pero no es porque sean políticos, no es por razón de su actividad política, no es por razón de sus ideas políticas sino consecuencia de determinados actos que son contrarios al ordenamiento jurídico", ha insistido.