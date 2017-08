Una pantera anda suelta en Guadalajara La pantera suelta por Guadalajara, captada por un videoaficionado. En varios pueblos de la Sierra Norte aseguran haberla visto; el zoo de la comarca no echa en falta a ninguno de sus felinos J.V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Martes, 22 agosto 2017, 17:30

Vecinos de varios pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara aseguran haber visto en las últimas semanas a una pantera negra campando a sus anchas por la comarca. El Zoo Municipal de Guadalajara no ha echado en falta a ninguno de sus animales, así que los vecinos de esta comarca sospechan que el animal podría ser una mascota doméstica que se escapó o bien su dueño decidió abandonarla.

El caso es que no todo el mundo se atreve a pasear o a hacer deporte por la Sierra Norte ante el temor de encontrarse con la presunta pantera que, según algunos, podría ser un puma. La primera vez fue vista en el pueblo de Bañuelos a finales del mes de junio. Desde entonces, vecinos de otros municipios como Jirueque o La Bodera aseguran haberla visto. Incluso algunos han llegado a fotografiarla y a grabarla en vídeo aunque desde una prudencial distancia.

A primera vista, el animal revela tener un gran tamaño y su cola parece la típica de una pantera. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha no tienen confirmación oficial de la existencia del felino aunque han recibido llamadas de los vecinos de esta comarca alertando de su presencia.

Según estos testigos, el animal no parece nervioso sino completamente aclimatado al campo de la Sierra Norte donde abundan corzos, conejos y liebres, que podrían ser la base de su sustento. Fue el pasado 4 de agosto cuando se dejó ver por última vez a escasos cien metros del casco urbano de La Bodera, un pueblo que vivía de lleno sus fiestas patronales.

Un vecino que a las cuatro de la tarde sacaba a pasear a su perro no salió de su asombro al contemplar a la pantera o puma y grabó un vídeo con su teléfono móvil. "Sujeté a mi perro para no tener problemas, aunque me pareció que la pantera estaba muy tranquila, como si hubiera recorrido esta zona hace mucho tiempo", relata.

Batida con helicóptero y motos

Su vídeo y el de otros vecinos están en manos del SEPRONA y de los agentes forestales de la Junta de Castilla-La Mancha. De hecho, la Guardia Civil envió días después un helicóptero para tratar de localizar al animal desde el aire acompañados por agentes forestales en moto pero su tarea no dio resultado. También los vecinos de la zona han tratado de buscar al felino con vehículos todoterreno sin obtener ninguna pista y es que la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara se caracteriza por su abundante vegetación y la existencia de grandes roquedales.

El teniente de alcalde de La Bodera, Carlos Hernández, reconoce que su curiosidad se ha acrecentado este verano con la aparición de "este bicho tan grande que no es autóctono de la zona". "Puede ser que haya varios porque se ha visto en varios pueblos con decenas de kilómetros de distancia o que sea el mismo que recorre muchos kilómetros", aventura el teniente de alcalde de este pequeño pueblo que tiene claro que el animal protagonista de esta historia no es un gato hormonado.