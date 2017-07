33 heridos al chocar dos convoyes en una montaña rusa en Madrid 00:47 Policía y miembros del Samur, en el Parque de Atracciones de Madrid. / Emergencias de Madrid Fuentes del Parque de Atracciones de Madrid aseguran que la atracción, la primera en España que utiliza dispositivos de realidad virtual, había pasado «todos los controles» AGENCIAS Madrid Domingo, 16 julio 2017, 18:20

Un total de 33 personas, algunas de ellas menores de edad, han resultado heridas leves al chocar dos convoyes del Tren de la mina, una montaña rusa del Parque de Atracciones de Madrid, según han informado fuentes de Emergencias Madrid. Entre los menores, hay seis de menos de diez años.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 14:30 horas cuando han colisionado dos convoyes de la atracción llamada 'Tren de la mina'. Hasta el lugar se han trasladado efectivos del Sammur Protección Civil para atender a los heridos, que han sufrido contusiones y mareos leves.

Un total de 27 de los 33 heridos han sido trasladados a centros hospitalarios, en concreto al Hospital Clínico San Carlos, al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y al Hospital Universitario 12 de Octubre. Los seis restantes han preferido ir a un hospital o centro de salud por sus medios o bien han rechazado la asistencia sanitaria, según las mismas fuentes de Emergencias Madrid.

La montaña rusa había pasado "todos los controles" que se hacen a diario en el recinto madrileño. Así lo han asegurado fuentes del Parque de Atracciones de Madrid, que han dicho que la seguridad es el "valor fundamental que prevalece por encima de cualquier otro" a la hora de diseñar y controlar el funcionamiento de las atracciones. Estas mismas fuentes han recalcado que todos los heridos son de carácter leve y piden "tranquilidad", aunque no ocultan el "disgusto tremendo" ocasionado por el accidente. "La preocupación ahora es ayudar a todas las personas que se han llevado este susto", han añadido.

En este sentido, consideran que es "pronto" para conocer las causas del accidente, ya que es algo que todavía están investigando los técnicos del Parque de Atracciones junto con agentes de la Policía Municipal. Lo único que se sabe hasta ahora es que han chocado dos convoyes de trenes con nueve filas cada uno y una capacidad de dos personas por fila, es decir, 36 plazas en total.

La montaña rusa ha sido cerrada nada más producirse el accidente, aunque el resto de atracciones del parque continúan funcionando "con normalidad". "Hay gente que ni se ha enterado de lo que ha sucedido", han señalado desde el recinto.

El Tren de la mina, inaugurado en 2012, es la primera montaña rusa en incorporar gafas de realidad virtual interactiva de España. La atracción, con una altura de 17,5 metros, tiene un recorrido de 450 metros de largo y casi cien segundos de duración y alcanza una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora.

«Uno de los trenes se ha quedado clavado»

Un testigo del accidente ha explicado que uno de los trenes se ha quedado "clavado", que no respondía, y que otro que venía por detrás "a velocidad" ha chocado y se han dado "un porrazo". Jordi Hernández ha explicado que estaban esperando a subirse en esta atracción nueva. "Mientras estábamos esperando, el tren se ha quedado clavado", ha explicado, al tiempo que ha señalado que veían que los trabajadores "no conseguían echarlo para adelante" y que pese a que los operarios estaban dando a los botones, "la cosa no funcionaba". De hecho, ha explicado que su mujer "ha discutido con una" (trabajadora) a la que ha pedido "que parara la atracción".

Según el relato de este testigo, el encargado "ha salido corriendo, se ha metido en la torre de control" y mientras lo hacía, "no ha dado tiempo y ha venido el otro tren por detrás y le ha metido un viaje que no veas". "Con las gafas la gente no esperaba el golpe y la mitad se ha dejado los dientes o la espalda", ha señalado Hernández, quien ha indicado que hay "un montón de niños" con collarín, porque "nadie esperaba el porrazo". También ha explicado que otros han salido en brazos y que también había personas que estaban siendo atendidas en el lugar.

"El tren se ha quedado parado en la entrada. No han conseguido echarlo para adelante y el otro ha venido a velocidad y se ha pegado un porrazo", ha insistido Hernández, quien ha indicado que hay un botón de emergencia y que no entienden por qué no lo han apretado si han visto que "no tiraba".

En su opinión, de haber dado al botón de emergencias, la atracción a lo mejor se hubiera quedado colgada y sólo hubiera sido necesaria la intervención de los bomberos, quedándose todo en una "anécdota" en lugar de un accidente.