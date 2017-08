Dos detenidos por hacer chantaje sexual a menores en redes sociales Las detenciones se han llevado a cabo en Madrid y Granada J.V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Miércoles, 9 agosto 2017, 14:58

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido en Granada y en Leganés (Madrid) a dos hombres por ciberacoso sexual a menores de edad. En el primer caso, un varón de 37 años había contactado con una menor de 14, residente en Miguelturra (Ciudad Real), a través de las redes sociales haciéndose pasar por un chico de 14 años. Se inició entre ambos una amistad virtual que derivó en proposiciones agresivas hacia la menor para que ésta le enviara vídeos y fotografías de carácter sexual.

Con idénticas amenazas actuaba el otro detenido, de 44 años, vecino de Leganés, que había contactado con una menor de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) y que la coaccionaba exigiéndole el envío de vídeos y fotografías de carácter pornográfico.

Los dos detenidos, a los que se acusa de los delitos contra la libertad e intimidad sexual, han pasado a disposición de los juzgados de Instrucción números 1 y 5 de Ciudad Real, respectivamente.

A raíz de estas detenciones, la Guardia Civil ha publicado varias recomendaciones dirigidas a los menores de edad como extremar el cuidado a la hora de publicar contenidos audiovisuales o gráficos en las redes sociales, no enviar imágenes o vídeos a usuarios en los que no se confíe, no concertar encuentros reales con personas a las que se ha conocido en la Red sin la supervisión de un adulto e informar a padres y tutores cuando se detecte alguna situación de riesgo o un amigo virtual solicite el envío de material de contenido sexual.