Cinco personas mueren en las playas catalanas en menos de 24 horas Con estas cuatro víctimas, son ya 18 los muertos en las playas catalanas durante el verano EUROPA PRESS GIRONA Lunes, 7 agosto 2017, 18:35

Un total de cinco personas han muerto durante las últimas 24 horas en playas de diferentes puntos de la geografía catalana, según han informado este lunes a Europa Press fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El último suceso, del que el SEM ha recibido aviso a las 12.44 horas, se ha producido en la playa Sa Conca de Platja d'Aro (Girona): un hombre ha muerto en la arena -las primeras hipótesis apuntan a un ictus- sin que los sanitarios hayan podido hacer nada para salvarle la vida.

Minutos antes, en la playa Gran de la misma localidad, un hombre de 42 ha muerto ahogado pese a que un dispositivo médico formado por un helicóptero y dos ambulancias ha acudido al lugar para tratar de reanimarlo.

La tercera persona fallecida en este lunes ha sido un hombre de 79 años y de nacionalidad española, al que han encontrado flotando inconsciente a las 9 horas de este lunes en la playa Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

Estas tres muertes se suman a las dos registradas la tarde del domingo en otros arenales; una de ellas, ocurrió en la playa de la Mota de Cubelles (Barcelona), donde pasadas las 19.30 horas un hombre de 56 años y de nacionalidad española fue encontrado inconsciente en el agua y no reaccionó a las maniobras de reanimación.

El mismo domingo, el 112 recibió el aviso de que tres chicas se bañaban en la playa del Far de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y una de ellas no había regresado; media hora después, la encontraron en la zona del espigón pero no pudieron salvar la vida a la joven -de 17 años y nacionalidad marroquí- y murió en la misma playa.