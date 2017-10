Sociedad Civil Catalana replica con ironía al 'Help Catalonia' de Òmnium Vídeo 'Help the catalan... nacionalists!'. En un vídeo que imita la estética del primero, aunque sin pucheros, tratan de desmontar los argumentos esgrimidos por los independentistas para recabar apoyo europeo ROSARIO GONZÁLEZ Madrid Miércoles, 25 octubre 2017, 12:35

La asociación Sociedad Civil Catalana, plataforma que defiende "promover, difundir y mantener la cultura catalana como parte inseparable de la cultura española común", ha publicado en redes sociales un vídeo de respuesta al 'Help Catalonia', el polémico vídeo difundido por la entidad independentista Òmnium Cultural, en el que una mujer con ojos llorosos pedía ayuda a Europa para salvar a Cataluña de la represión del Estado.

En una pieza de tres minutos y medio que imita la estética del primero, aunque sin pucheros, la protagonista del vídeo trata de desmontar con ironía los argumentos esgrimidos por los independentistas para recabar apoyo europeo. Desde su título -'Help the catalan... nacionalists!'-, el vídeo marca el tono irónico desde la primera frase: "Dense cuenta de que no he dicho la palabra España, porque nosotros somos mortalmente alérgicos a la palabra España", arranca la actriz en inglés.

Entre las falacias que trata de desmontar, la pieza señala que el gobierno nacionalista de Cataluña "siempre ha defendido los derechos sociales, la sanidad pública, la igualdad de las mujeres y la educación", mientras muestra imágenes de manifestaciones en las que precisamente la ciudadanía reclama esos mismos derechos en Cataluña.

Las cargas de los Mossos y un Parlament sin actividad

Denuncia también las duras cargas de los Mossos d'Esquadra contra los manifestantes durante las protestas por la crisis económica en años anteriores, señalando que "esta es nuestra policía autonómica durante la crisis económica, usando un nivel de entendimiento nunca visto en un estado aspirante a miembro de la Unión Europea". Y muestra igualmente imágenes de independentistas hostigando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil durante la jornada del referéndum ilegal que se llevó a cabo el pasado 1 de octubre.

La protegonista hace referencia igualmente a los plenos del Parlament del pasado mes de septiembre en los que se apoyaron las leyes de desconexión sin dejar espacio al debate, así como a la situación de desamparo actual con el cese de actividad que vive el propio Parlament desde entonces. "Los unionistas siempre están quejándose, pero ¿qué crimen ha cometido nuestro gobierno nacionalista hasta ahora?. Vale, es verdad que nostros, los nacionalistas catalanes, abolimos unilateralmente tanto la Constitución Española como nuestro propio Estatut. Es verdad que suspendimos los derechos de los miembros de la oposición en el Parlamento y también es verdad que cerramos el Parlamento, que no tiene actividad desde entonces. Pero, ¿esos formalismos importan tanto?", se pregunta.

Para terminar, recuerda que los nacionalistas "nos apañamos para hacer el referéndum" a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. "Ahora el Estado Español nos amenaza con chorradas como recuperar el orden constitucional y el Estado de Derecho. Pero no lo permitiremos", insiste, para concluir con un mensaje para Europa: "No eres nada sin nosotros, nos necesitas, seremos parte de tí".