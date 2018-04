Separación de poderes La imprudencia del ministro de Justicia abre una brecha entre el Gobierno y la Judicatura Martes, 1 mayo 2018, 00:11

La temeraria imprudencia del ministro de Justicia desató ayer un movimiento tan insólito como las ensordecedoras protestas desatadas contra la condena por abusos sexuales, y no por violación, a 'La Manada': todas las asociaciones de jueces y fiscales, al margen de su ideología, pidieron al unísono su fulminante dimisión. Resulta incomprensible que un miembro del Gobierno señale con el dedo a un magistrado, asegure en público que «todos saben» que tiene «algún problema singular» y dispare contra el Consejo del Poder Judicial por no haber actuado previamente contra él. Todo eso hizo Rafael Catalá sin concretar en qué basa sus insinuaciones, impropias del cargo que ocupa. A un ministro cabe exigirle el debido respeto a la separación de poderes. En un Estado de Derecho no corresponde al Gobierno establecer la composición de un tribunal, pronunciarse sobre la capacitación de sus miembros ni ofrecer munición para el linchamiento colectivo de los autores de una sentencia por muy controvertida que sea. Si a Catalá le constan posibles causas para inhabilitar a Ricardo González, el juez de la Audiencia de Navarra que emitió un voto particular en el que defendía absolver a 'La Manada', su obligación es trasladarlas al Consejo del Poder Judicial en vez de tirar la piedra y esconder la mano en la plaza pública. Además, sus responsabilidades políticas deberían empujarle a ser especialmente celoso en la defensa de la independencia de la Justicia. Una independencia que no consiste en que dicte sentencias de su agrado o coincidentes con el sentir popular mayoritario, sino ajustadas a una adecuada valoración de los elementos de prueba y no mediatizadas por la presión ambiental, sea del signo que sea. Y, en su caso, imponer penas proporcionadas al daño causado dentro de los márgenes que concede la ley. Es lógico el malestar del Poder Judicial por la intromisión en sus funciones del ministro Catalá. Pero el órgano de gobierno de los jueces tampoco puede pretender que su actuación quede fuera del escrutinio público en una suerte de impunidad. Ni que sentencias como la de 'La Manada' no chirríen en amplios colectivos. La obsesión del Ejecutivo de Rajoy por desmarcarse ruidosamente de la sentencia contra 'La Manada', que ha suscitado una mayúscula incomprensión social, le ha llevado a desatar una inconveniente batalla entre poderes del Estado que en nada contribuye al prestigio de la Justicia.