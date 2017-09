Secesión desbaratada Los responsables del proyecto independentista sabían que sus propósitos quedarían en suspenso por su flagrante ilegalidad Viernes, 8 septiembre 2017, 00:33

El tono grave y decidido que el presidente Rajoy empleó ayer para dirigirse a los ciudadanos, y también a la mayoría que controla las instituciones de la Generalitat, fue la respuesta que cabía esperar del Gobierno tras lo sucedido la víspera en el Parlamento de Cataluña. La impugnación ante el Constitucional de todas las resoluciones adoptadas para un referéndum ilegal, tanto en la Cámara autonómica dirigida por Forcadell con Corominas, como por el Consejo Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont, se daba por descontada. La resolución adoptada por el TC es definitiva en todos sus extremos. La ostentación del desprecio a la legalidad constitucional y estatutaria reclamaba la anulación inmediata de todo el andamiaje secesionista. El independentismo se ha recreado en la ilusión de que sus decisiones irían siempre adelante, considerando que las resoluciones contrarias del TC se quedarían en papel mojado frente a la resuelta disposición de ‘un pueblo en marcha’. El manejo privativo del poder autonómico como palanca para desbordar el propio cauce estatutario confería a esa ilusión un cierto halo de materialidad. Las imágenes palaciegas del secesionismo permanentemente reunido, compareciendo ante los medios y concitando el apoyo de numerosos cargos institucionales, aportaban verosimilitud al ‘mantra’ socializado de que todo sería distinto tras el referéndum. Sin embargo, es imposible que los responsables últimos de la edificación del proyecto independentista no supieran que sus pretendidos cimientos para una república catalana quedarían en el aire, al descubierto, una vez que el Tribunal Constitucional echara por tierra su validez jurídica. Aunque el presidente Puigdemont tratase de poner al TC fuera de juego, en su comparecencia nocturna del miércoles, la Ley y su aplicación no son resortes que el Estado constitucional activa a última hora; son compromisos de convivencia a los que se atiene la mayoría de los ciudadanos y la mayoría de los funcionarios públicos, por convicción. El referéndum anunciado para el 1 de octubre no se va a celebrar. Pero no porque así lo haya establecido Mariano Rajoy. No se va a celebrar porque, frente a la obcecación secesionista, hay una mayoría social crítica en Cataluña que valora más las bondades de un sistema imperfecto, e incluso insatisfactorio, que las promesas de la temeridad a ultranza. Forman parte de esa mayoría social crítica con la efervescencia independentista los alcaldes que se atendrán a la legalidad, los funcionarios que se negarán a obedecer requerimientos contrarios a sus obligaciones de servidores públicos y, sobre todo, los ciudadanos que esperaban una mínima rectificación moderadora de las ansias secesionistas al abrigo del poder autonómico.

INDEPENDENTISMO EXCLUYENTE. El discurso rupturista que justifica forzar las normas de la autonomía catalana para deshacerse de la contestación interna a cuenta de la cerrazón de los poderes centrales del Estado se vino abajo el miércoles por los modos empleados, sin ningún miramiento, para acallar a los demás. El independentismo gobernante se retrató minuto a minuto en su aversión al pluralismo; en su vindicación de una identidad excluyente de lo catalán. Pero el canto final de ‘Els segadors’ por parte de quienes permanecieron en la sala de plenos no puede ocultar, entre otras cosas, que las instituciones de la Unión Europea denuestan la flagrante vulneración de la legalidad constitucional de uno de sus países socios, que es España. La sentencia del TC pone punto final a la fábula de un independentismo europeísta.