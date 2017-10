Sánchez urge a Puigdemont a convocar elecciones para evitar el 155 Pedro Sánchez. / Ballesteros (Efe) El líder socialista inicia una visita de dos días a Bruselas en la que se reunirá con Juncker, entre otros ADOLFO LORENTE Corresponsal en Bruselas Miércoles, 18 octubre 2017, 14:40

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha iniciado hoy una visita de dos días a Bruselas sin alterar ni un ápice su contundente rechazo a la actitud que estña mostrando la Generalitat liderada por Carles Puigdemont, a quien ha vuelto a exigirle que vuelva a la legalidad vigente. También ha cerrado filas con el Gobierno central y la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana.

"Lo primero, estamos a favor de que no se aplique y eso depende sólo del señor Puigdemont", ha lamentado antes de recordar que si se activa el botón nuclear será para "recuperar y reconstruir el autogobierno suspendido por los principales dirigentes institucionales catalanes". "Si no lo hace él, lo deberá hacer el Estado social y derecho español. No tenemos y no podemos dimitir de nuestras responsabilidades", ha zanjado.

Respecto a la propia naturaleza del 155 y el impacto mediático que podría tener, ha recalcacado que es "homologable a cualquier otro país europeo" ya que "viene de la Constitución alemana". "Cualquier otro país de la UE actuaría igual ante una crisis semejante", ha zanjado mientras hablaba de la "gravedad" de un "momento trascendental para la vida política catalana y española".

¿Qué ocurrirá mañana? No ha querido avanzar acontecimientos, pero sí ha insistido en que todo podría dar un giro de 180 grados si Puigdemont declara con un NO a la pregunta de si declaró la independencia o si convoca elecciones. ¿Constituyentes o autonómicas? "Lo importante es que se celebrarían bajo la legislación española porque no hay otra", ha matizado.

En su visita a Bruselas se reunirá con líderes de primer novel, sobre todo socialdemócratas. También del PP europeo, como Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, con quien se ha visto esta tarde (hizo estas declaraciones antes de la reunión), o el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, con quien se verá hoy a las 10 horas, a la misma hora en la que finaliza el segundo plazo dado por el Gobierno a la Generalitat.

"Estamos defendiendo la causa europea, los valores democráticos que definen la definen. Entre otros, el diálogo pero dentro de la ley. Y en un momento tan trascendental, queremos espresar nuestra gratitud y reconocimiento a la solidaridad de los líderes europeos por sus declaraciones públicas. Lo que estamos sufriendo en España es un movimiento regresivo, de recorte de derechos y libertades que se está viviendo de una u otra manera en otras partes de Europa", ha apostillado.