Romance de la Duispersión «Todo el Condado tembló. / Atónitos y espantados / sus vasallos reclamaron / los ahorros bien guardados. / Por si acaso las empresas / y los bancos más señeros / salen por pies del Condado / (que es miedoso don Dinero). / A los bancos les importan / tres pimientos las banderas, / más importan los clientes / que son como sus senyeras» JESÚS GALAVÍS REYES Viernes, 22 diciembre 2017, 00:58

Eran los tiempos revueltos / del conde de Pundemón / el que gobernó el Condado / buscando la secesión. / Cuatro agravios declaraba / el Reino les afrentó / todos los cuatro fatales / hiriendo su corazón / Uno: Hispania les robaba / los cuartos y algún millón / Otro: Hispania se mofaba / por pretender ser nación. / Un tercero era más grave: / que el navegante Colón, / se afirmaba con descaro, / de catalán no nació. / Y para colmo de agravios / en la pérfida Castilla / nadie compraba ya el cava / ni butifarra sencilla./

Miles de estudios ficieron / los sabios de Cataluña / y unánimes concluyeron / que de Hispania ni las uñas. / La raza del español / era harto diferente / de aquel bendito crisol / de don Puxol y su gente. / ¡Nunca fuimos españoles! / por las calles se gritaba / y el agitar de banderas / a algunos emocionaba./

En una tarde convulsa / de dimes y diretes varios / (ora se anuncian comicios / ora se reza el rosario / para pedir a la Virgen / de Montserrat en su ermita /que ilumine el Parlament / do la incógnita levita) / comparece emocionado / el conde de Pundemón / y proclama muy turbado / que el Condado es ya nación / ¡Independientes de Hispania! / se grita con alegría, / maguer misteriosamente / la independencia se archiva. / «Lo somos mas no lo somos / y sin serlo lo seremos / a no ser que no seamos / lo que sin ser ya queremos»./

¡Dioses del Olimpo todo! / Aquellas frases escuras / a nadie dejó contento / si no fuera a quien procura / con artimañas y engaños / enredar una madeja / con que tejer otro año / sin tener lana ni ovejas./

Todo el Condado tembló. / Atónitos y espantados / sus vasallos reclamaron / los ahorros bien guardados. / Por si acaso las empresas / y los bancos más señeros / salen por pies del Condado / (que es miedoso don Dinero). / A los bancos les importan / tres pimientos las banderas, / más importan los clientes / que son como sus senyeras. / No pasa nada, proclaman, / los hijos del Gran Procés, / cuatro empresillas de nada / y algún comercillo inglés./

Desde el Gobierno Central / de la Castilla Potente / un ultimátum se envía / a Pundemón y su gente. / ¿Sois república al fin / o seguís Autonomía? / ¿O sois independientes / sin tener soberanía? / Con una sola respuesta / don Raijón conformaría / y tranquilas sus mesnadas / en plaza las mantendría. / Mas ¡ay dolor!, la respuesta / nunca a palacio llegara. / Soplan vientos de castigo, / vuelan palabras heladas. / Nunca en la Historia de Hispania, / una respuesta negada / tuvo final tan sombrío, / lite tan desmesurada./

Mándese el cincuenta y cinco, / con el ciento por delante, / quede Cataluña entera / bajo regencia distante. / Así decreta el Senado / con dictamen resonante / y al saberlo don Raijón, / exclama: ¡Pues voy p´alante!/

Fueron presos caballeros / (¡Viérades la que se armó!) / dirigentes del Gobern / acusados de complot. / Aunque libró su Primero / que furtivo se ha escapado / por la noche en carruaje / a los países de al lado. / Antes de cruzar la raya / díxoles con gran empaque: /«Maguer parezca que fuyo / es por jugar otro jaque. / Queden sus mercedes quietos / en la Hispania castellana / mientras que yo con algunos / marcho al exilio con ganas / de solicitar auxilio / a la Europa trasmontana / que en menos que canta un gallo / declara republicana / a esta tierra bendita / que llamamos catalana». / Y aunque nadie fizo caso / de bromas ni de pamplinas / ínfulas dase este conde / de política muy fina. / Cual si fuera Carlomagno, / o el emperador Trajano / reclama soberanías / mas nadie tiende la mano. / Desde entonces este conde / se pasea por Bruxelas / mientras sus fieles vasallos / sufren cárcel y allí velan, / sin saber por qué su conde / otrora tan combativo / hase fugado a las Landas / do se solaza muy vivo./

Si aquel de Granada rey / aquel famoso Boabdil / levantara la cabeza / qué digo cien, hasta mil / consejas bien le ofreciera / al conde de Pundemón / sobre no dejar el reino / sin defender con tesón / aquello que consideras / esencia del corazón./