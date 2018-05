Arrimadas carga contra Torra por sus comentarios contra los españoles 01:39 «Cualquier persona que haya dicho estas barbaridades hacia cualquier otra nacionalidad o raza no podría estar sentado en este Parlament para ser investido presidente en ningún país», ha señalado COLPISA / AGENCIAS Madrid Sábado, 12 mayo 2018, 16:10

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sido la primera en contestar en el Parlament al discurso de investidura del candidato independentista, Quim Torra, sobre el que ha cargado con dureza por sus comentarios contra los españoles en redes sociales y artículos. «Cualquier persona que haya dicho estas barbaridades hacia cualquier otra nacionalidad o raza no podría estar sentado en este Parlament para ser investido presidente en ningún país», ha dicho y ha afirmado sentir una enorme pena ante su candidatura. «Me voy a encargar personalmente de que en Europa se enteren de lo que piensa. Voy a traducir sus artículos y sus tuits», ha asegurado.

«Usted representa más leña al fuego, cero autocrítica. Vuelve a asumir el mantra de que esto es 'España contra Cataluña'», le ha espetado Arrimadas al candidato. «Cuando usted insulta a los españoles, nos insulta a todos los catalanes que nos sentimos españoles, que somos el 75% de la población de Cataluña», ha señalado.

«Usted no ha venido a presidir la Generalitat, usted ha venido a dirigir un Comité de Defensa de la República (CDR). No sé si será usted presidente de la Generalitat, pero lo que sí sé es que nunca será el presidente de todos los catalanes», ha finalizado Arrimadas.

También le ha reprochado que hablara de diálogo pero no aludir a lo que considera principal: «El diálogo interno, el diálogo entre catalanes. ¿Usted no cree que hay división entre los catalanes y que algunos piensan que ustedes han pisoteado sus derechos?».

«Ustedes no quieren que caiga el 155, porque no tiene respuesta para las preguntas que le he hecho; solo responde con la república imaginaria», y ha pedido respeto para todos los catalanes, pero también para los independentistas a los que les han prometido una república que Arrimadas asegura que no se alcanzará.

ERC promete luchar por una «república a todos los efectos»

Por su parte, el líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha afirmado que la actual legislatura debe servir para «trabajar para ganar la libertad y que Cataluña se convierta en una república a todos los efectos».

En su réplica durante el debate de investidura, ha advertido: «Nosotros sí que podemos ganar. No estamos aún donde nos gustaría estar pero, ahora que estamos tan cerca, no nos rendiremos».

ERC lleva meses defendiendo formar Govern y evitar unas elecciones anticipadas, y, ahora que este escenario está más cerca, ha celebrado que un gobierno catalán permitirá luchar con «más fuerza para lograr esta república».