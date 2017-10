La región se divide entre el diálogo y el 155 03:18 Un grupo de manifestantes durante la jornada del domingo en Cataluña. :: jorge armestar El PSOE y el PP extremeños abogan por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía catalana Los sindicatos y la patronal creen que es necesario negociar para que el país supere la crisis institucional R. R. / REDACCIÓN BADAJOZ. Martes, 3 octubre 2017, 08:38

Los representantes de los trabajadores y de los empresarios piden desde Extremadura que los políticos restablezcan el diálogo y, sobre todo, negocien para zanjar la mayor crisis institucional y política desde que se instauró la democracia.

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Javier Peinado, defiende la aportación que los extremeños han realizado a la riqueza catalana al servir como mano de obra. «Los extremeños pusimos todo a cambio de nada», valora. «El independentismo es por egoísmo», valora.

Todos los consultados se muestran muy preocupados por los sucesos catalanes y reclaman, sobre todo, que los políticos hablen. Así se pronuncia también Encarna Chacón, secretaria general de CC OO: «Exigimos que las distintas partes y el Gobierno sustituyan la tensión y el enfrentamiento por el diálogo». CC OO no apoya «ninguna medida unilateral», en alusión a la probable declaración de independencia anunciada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. También se desmarca de la huelga general convocada para hoy, día 3, en la región catalana.

De la misma forma se ha pronunciado UGT a nivel nacional. Ambos sindicatos respaldarán hoy las movilizaciones contra «la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad» durante el 1-0, pero no la huelga general convocada por otros sindicatos minoritarios para hoy y que podría extenderse hasta el próximo 13 de octubre.

La voz de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, afirma que «es una situación muy complicada que, como a muchos ciudadanos, me generó mucha tristeza», añade. Para Sánchez, la respuesta policial no es la solución e insiste en que es necesario rebajar la tensión. «La actuación de la Policía Nacional fue desproporcionada y los ciudadanos se sintieron con mucha presión», asegura. Patrocinio Sánchez subraya que el catalán es «un problema político que se tiene que solucionar con política». Insiste: «No estamos de acuerdo con la actuación policial por su represión, pero se ha llegado a esto por falta de política y el problema no se puede trasladar a los ciudadanos. Queremos diálogo. Que se reúnan y dialoguen todos los que tienen algo que decir».

El tercer sindicato extremeño en hablar sobre Cataluña es Csif. Benito Román, su presidente autonómico, reivindica que «no se use a los empleados públicos con fines políticos, lo decimos por todos en general, porque hay incertidumbre».

Benito Román aboga por una «solución política en el marco constitucional» y quiere que «la nación permanezca unida».

Mientras sindicatos y empresarios piden diálogo, los dos partidos políticos con mayor representación en Extremadura hacen un llamamiento al Gobierno central para que aplique el artículo 155 de la Constitución. En la práctica, supone la suspensión de la autonomía catalana y nunca se ha adoptado en el país. Es un precepto tomado del sistema legal de Alemania, aunque tampoco allí existen precedentes de su uso.

Los socialistas y los populares extremeños abogan por la unidad de las fuerzas constitucionales

Para Podemos, «en el PP no tienen un proyecto de país, además de estar podridos de corrupción»

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, emplazó ayer al presidente Rajoy a que establezca el diálogo con el presidente catalán. En el comunicado difundido tras el encuentro que ambos celebraron, Sánchez no hace alusión a la aplicación del artículo 155. Sin embargo, el PSOE extremeño lo pidió horas antes. No obstante, el portavoz extremeño, Juan Antonio González, aseguró que en la región «acatarán las resoluciones y mandatos» que adopte la Ejecutiva Federal del partido. De cualquiera de las maneras, los socialistas extremeños creen que este artículo «tendrá que ser aplicado sin ningún tipo de duda ni reserva» ante una posible declaración unilateral de independencia de Cataluña y con el fin de «preservar los derechos y la convivencia democrática y pacífica» de todos los españoles, según recoge Efe. Juan Antonio González subrayó que si se produce esta declaración unilateral, hay que «poner en marcha todos los mecanismos establecidos en nuestras leyes y la CE». «No podemos obviar ni tener miedo a ningún artículo».

Los socialistas extremeños entienden que «Sánchez debe estar al lado de lo que marque el Gobierno de España, que es el que tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y de la Constitución Española», y apoyar las decisiones que adopte, «lógicamente al amparo del ordenamiento jurídico del país». El PSOE de Extremadura opina que es necesario transmitir un mensaje de unidad de todos los partidos políticos que defienden la Constitución. Y aboga por no tener miedo al usar las herramientas del Estado, como el ya mencionado artículo 155.

En este sentido se pronunció el presidente de los populares extremeños. José Antonio Monago cree que se producirá una declaración unilateral de independencia y, por tanto, es partidario de aplicar el artículo 155 si hay consenso de las principales fuerzas políticas.

El dirigente popular emplazó a afrontar esta situación desde la unidad de las fuerzas constitucionalistas y a partir de ahí hacer lo que digan quienes representan a la mayor parte de los ciudadanos españoles -PSOE, PP y Ciudadanos-.

En este sentido, subrayó que a los independentistas les interesa la discusión de si la Guardia Civil y la Policía Nacional «se han pasado o no han llegado». «No nos pueden dividir», advirtió e insistió en la necesidad de estar «sin fisuras» con el Gobierno para defender el Estado de derecho. Monago advirtió de que cinco de los siete millones y medio de catalanes se quedaron en su casa y no fueron a votar.

En su intervención, Monago tuvo un recuerdo para los 132.000 extremeños que viven en Cataluña y para los agentes extremeños que han ido allí.

El líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, también aboga por la aplicación del artículo 155. Su única diputada en Extremadura, María Victoria Domínguez, manifestó que «Puigdemont y Junqueras son los responsables directos del golpe a la democracia» y de lo que ha pasado en Cataluña aunque, a su juicio, «han fracasado porque no ha habido referéndum y solo han conseguido dividir».

Para Domínguez, los políticos separatistas solo han conseguido «dividir, fracturar y romper en bandos una sociedad tan diversa como la catalana, porque su objetivo no era el referéndum, es fracturar Cataluña, separarla de España, sacarla de Europa».

Por su parte, Podemos pidió ayer al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie y condene los actos que se vieron el domingo en Cataluña, que «no se pueden consentir en un estado democrático». La portavoz de la formación, Marta Bastos, aseguró ayer que el PP demostró «que no tienen un proyecto de país, además de estar podridos de corrupción».

Marta Bastos criticó que Fernández Vara no haya hecho acto de presencia pese a que hay 122.000 familias extremeñas «que hoy están más lejos de su tierra». «Por salud democrática, Mariano Rajoy no debe seguir ni un minuto más en La Moncloa», dijo la portavoz de Podemos.