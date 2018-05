Lo que opina el presidente del Gobierno de la resolución judicial Mariano Rajoy capea la sentencia del 'caso Gürtel' con los mismos argumentos con los que despachó el 'caso Cifuentes' o la detención de Zaplana ROSARIO GONZÁLEZ Madrid Viernes, 25 mayo 2018, 17:43

Ni adelantar elecciones ni admitir la envergadura del último varapalo judicial a su partido. Mariano Rajoy ha capeado una vez más el terremoto político que supone la sentencia del 'caso Gürtel', esgrimiendo los mismos argumentos con los que despachaba recientemente el 'caso Cifuentes' o la detención de Eduardo Zaplana.

Tras el mutismo del jueves, el presidente del Gobierno y del PP ha comparecido el viernes al mediodía para responder a la moción de censura presentada opr Pedro Sánchez para forzar su salida, y en su intervención ha enumerado uno a uno los argumentos por los que, a su juicio, el 'caso Gürtel' no es razón suficiente para desestabilizar su Gobierno y poner en peligro lo que queda de legislatura.

A saber: que no hay ningún miembro del actual Gobierno imputado ni condenado; que se trata de casos aislados y ocurridos hace muchos años, o que fue precisamente el líder popular quien se encargó de hacer limpieza en el partido cuando asumió la presidencia del mismo. También ha puesto en cuarentena una sentencia que, pese condenar al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción, no es firme, por lo que van a recurrirla, y cuenta además con el voto particular en contra del ponente de la misma.

Con estos mimbres, Rajoy ha defendido su legitimidad para seguir al frente del Gobierno, señalando que «los certificados de credibilidad los reparten los ciudadanos» y que su partido, con 134 escaños, goza de mayor credibilidad que el dirigente de un partido, el PSOE, que cuenta con 84 diputados. Así, ha insistido en que su Gobierno es «el que más credibilidad tiene porque se encontró a España al borde la quiebra, y tomando decisiones difíciles ha conseguido que llevemos tres años creciendo por encima del 3%».