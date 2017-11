El mundo de la Justicia alaba la «profesionalidad y dedicación ejemplar» de Maza 01:55 José Manuel Maza, en una imagen de archivo. Rajoy destaca la «independencia» y el «sereno rigor doctrinal» del fiscal general del Estado, fallecido a los 66 años AGENCIAS Madrid Domingo, 19 noviembre 2017, 17:10

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha remitido un telegrama de pésame a la viuda del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de quien destaca su independencia, su "sereno rigor doctrinal" y su "profesional entrega en defensa del Estado de Derecho". "Tras conocer la triste noticia del fallecimiento del fiscal general del Estado, don José Manuel Maza, quisiera, en nombre del Gobierno y en el mío propio, trasladar nuestro más sincero pésame y nuestro afecto a toda su familia y amigos más allegados", comienza el telegrama enviado por Rajoy.

Para el jefe del Ejecutivo, con su fallecimiento no solo se pierde a un "extraordinario" fiscal general del Estado, sino también a "un insigne jurista y servidor público que ha dedicado su vida al servicio de la Justicia". Destaca que, "en su extensa y brillante carrera, en particular como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dejó constancia de su independencia y de su sereno rigor doctrinal".

Una virtudes, continúa el escrito, de las que también ha hecho gala en su trayectoria como fiscal general del Estado, con su "profesional entrega en defensa del Estado de Derecho". "Con nuestro reconocimiento y agradecimiento, descanse en paz", concluye Rajoy.

José Manuel Maza falleció este sábado a causa de una infección renal que se complicó y pasó a ser generalizada. Maza, que padecía diabetes, se encontraba ingresado en una clínica de Buenos Aires, adonde había sido trasladado tras sentirse indispuesto mientras participaba en la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

Hizo del imperio de la ley su «guía»

La Asociación de Fiscales (AF) ha alabado hoy la figura de José Manuel Maza, un "amigo, jurista" y "gran persona" que hizo del imperio de la ley su "guía" y del derecho, su "amor".

Unas palabras que la de la AF ha querido trasmitir en una emotiva carta al fiscal fallecido, quien, según la asociación, "entendió como pocos lo que era ser fiscal y lo asumió con pasión". "Le tocaron malos tiempos: hubo críticas, desacuerdos, incluso malas formas cuando de él se hablaba, pero siempre tenía la misma respuesta: es la ley, es el derecho", subraya la misiva.

Tras mostrar su orgullo porque "alguien como él, de su talento y valía, en la cúspide de su carrera, quisiera ser uno de nosotros, un fiscal, y compartir las alegrías y las penas de esta hermosa carrera", la AF recuerda que en los últimos días Maza decía como se sentía "orgulloso" de la Fiscalía y de prestar en ella un último servicio a España.

"Y lo has cumplido, como siempre, fiel a tu palabra", añade la carta de la asociación, que agradece a Maza no solo su ejemplo de vida, sino de profesionalidad, porque "hiciste del imperio de la Ley tu guía; del Derecho, tu amor". "Nos has enseñado en este tiempo que has estado con nosotros algo muy importante: tener un alma sin cadenas. Gracias de nuevo José Manuel; gracias maestro. Ahora y siempre, cerca y lejos", concluye la misiva.

Defender la ley hasta sus últimas consecuencias

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que Maza "defendió la ley hasta sus últimas consecuencias, sabiendo también que en esa defensa estaba también la protección de nuestra libertad y los derechos fundamentales".

Catalá ha escrito un artículo publicado en los diarios ABC y La Razón en el que elogia a Maza.

El ministro ha señalado que el fiscal general era "un hombre consciente del enorme tesoro que tenemos como españoles, nuestra Constitución, y que luchó por protegerla desde la razón, la ley y el sentido común, porque solo desde la inteligencia se sabe que una sociedad no puede dilapidar lo que con tanto esfuerzo costó conquistar: nuestra convivencia y una democracia estable, fuerte y solidaria".

"Un compañero leal, cercano, socarrón, educado y gran conversador. Un ejemplo de independencia", ha escrito Catalá sobre Maza.

Por otro lado, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha agradecido a Maza su contribución para recuperar la normalidad en Cataluña después del desafío independentista.

Firmeza ante el desafío catalán

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha ensalzado la "firmeza de criterio" y el sentido "patriótico y constitucional" del fiscal general el Estado ante el desafío soberanista de Cataluña.

Lesmes ha lamentado el fallecimiento repentino de Maza, un servidor público de la Justicia que ha realizado un trabajo "ejemplar" a lo largo de toda su vida profesional y en el último año como fiscal general el Estado.

Ha recordado que a Maza le ha tocado vivir una situación extraordinaria ante el desafío de los independentistas catalanes al orden constitucional, frente al que ha mostrado una "firmeza de criterio y un sentido patriótico y constitucional".

El presidente del Supremo ha entendido las críticas que haya podido recibir Maza por su actuación en la crisis de Cataluña, porque en una situación tan compleja como ésta, "nunca el aplauso es general" porque intervienen intereses contradictorios y, además, es "absolutamente normal" que las haya cuando se trata de actuaciones públicas.

Pero en el caso de Maza, el también presidente del CGPJ ha asegurado que ha mantenido a la Fiscalía General del Estado y a toda la Fiscalía "en el lugar que les corresponde", procurando en todo momento el restablecimiento del orden legal y constitucional.

Un orden que ha sido quebrantado, ha añadido Lesmes, por personas que han ocupado puestos tan relevantes como las presidencia de la Generalitat de Cataluña o la titularidad de las consejerías de esa comunidad.

A su juicio, la obligación de la Fiscalía era actuar como lo ha hecho Maza ante esa vulneración de la legalidad vigente.

«Eexcelente profesional»

El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, calificó a José Manuel Maza como un "excelente profesional".

Garavano, con quien Maza tenía una cita el pasado viernes a la que no pudo acudir al empeorar su estado de salud, lamentó "profundamente" el fallecimiento de Maza, en un comunicado. "El Dr. Maza era un excelente profesional que trabajó intensamente por mejorar la administración de justicia de su país", resaltó Garavano.

Al mismo tiempo, el ministro argentino expresó sus condolencias "de parte de todo el pueblo argentino a sus familiares y a todos los españoles en este difícil momento".