Puigdemont: «Las urnas, la libertad y la democracia nunca más volverán a ser enterradas» Carles Puigdemont. / Gregor Fischer (Afp) «La gente no se arriesga ni sale a la calle para defender a unos 'criminales golpistas', sino porque siente amenazadas sus libertades», ha señalado el expresidente catalán AGENCIAS Barcelona Jueves, 19 abril 2018, 13:05

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha defendido este jueves el resultado de las elecciones del 21 de diciembre y el proceso independentista, y ha asegurado que «las urnas, la libertad y la democracia nunca más volverán a ser enterradas en Cataluña».

Lo ha hecho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press en el que muestra una fotografía de la manifestación del pasado domingo a favor de la liberación de los soberanistas presos, y añade: «El 21-D nos presentamos para defender sus derechos».

«La gente no se arriesga ni sale a la calle para defender a unos 'criminales golpistas', sino porque siente amenazadas sus libertades», ha destacado.

El ex primer ministro francés Manuel Valls considera que la Justicia alemana no puede adoptar otra decisión que no sea entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que sea juzgado.

En su intervención en EFEForo Líderes, foro de debate de la Agencia EFE patrocinado por Globalia, Valls ha defendido la democracia española y se ha mostrado convencido de que el Gobierno alemán o el francés habrían actuado igual que el de España ante la extrema gravedad del reto independentista.

Tras proclamar que España es una «gran democracia» y que la Justicia española actúa con absoluta independencia, incluso más que la francesa, Valls ha insistido en que la euroorden está precisamente para afrontar desafíos como el que ha ocurrido en Cataluña, por lo que la justicia alemana, o la belga, no tienen más remedio que cumplirla con todas las consecuencias.

«De democracia de segunda, nada», ha insistido el exprimer ministro francés, que ha remarcado que si en Alemania el dirigente de un land tuviera la idea de organizar un referéndum secesionista y huyera después a otro país europeo, el Gobierno germano y la justicia alemanas habrían actuado como la española.