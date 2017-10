Puigdemont no se plantea «por ahora» convocar elecciones para evitar el 155 Carles Puigdemont. / Afp El presidente de la Generalitat se mantiene en la oferta de diálogo al Gobierno sin renunciar a aplicar el resultado del 1-O EUROPA PRESS Barcelona Miércoles, 18 octubre 2017, 15:53

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no se plantea por ahora convocar una elecciones catalanas anticipadas y se mantiene en la oferta de diálogo al Gobierno central sin renunciar a aplicar el resultado del referéndum del 1 de octubre.

Así lo han explicado fuentes gubernamentales, después de que haya trascendido la posibilidad de que el Gobierno central esté dispuesto a no aplicar el artículo 155 si el presidente catalán renuncia a la declaración unilateral de independencia y adelanta los comicios.

"De momento no", resumen la mismas fuentes sobre unas elecciones anticipadas, que recuerdan que el propio presidente así lo manifestó en la rueda de prensa que concedió tras el referéndum, cuando dijo que la prioridad era aplicar el mandato de la votación del 1 de octubre.

El Govern está «preparado» para declarar la independencia

El consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, ha asegurado este miércoles que el Gobierno catalán está "preparado" para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, aunque no ha especificado cuándo, al mismo tiempo que ha garantizado que el Ejecutivo catalán no dará marcha atrás si el Gobierno de Mariano Rajoy activa el artículo 155 de la Constitución.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas con medios españoles e internacionales, en la que ha defendido que la consecuencia de los resultados del referéndum del pasado 1 de octubre es la aplicación de la ley del referéndum, que dice que el Parlament debe proclamar la independencia de Cataluña.

Romeva ha señalado que el president de la Generalitat "no ha dicho que no se haga" sino que ha pedido iniciar negociaciones con el Ejecutivo central como le solicitaron "actores internacionales". "Nunca hemos dicho que no lo vayamos a hacer", ha afirmado en referencia a la declaración unilateral de independencia, para después añadir que el Govern está "preparado".

«Una traición»

La presidenta del grupo de la CUP en el Parlamento catalán, Mireia Boya, ha avisado al líder del Ejecutivo catalán, de que, si convoca unas elecciones que no sean constituyentes, estaría "traicionando" el mandato de los "más de dos millones" de ciudadanos que votaron a favor de la independencia de Cataluña en el referéndum del pasado 1 de octubre.

"Cualquier otro tipo de elecciones creemos que sería traicionar el mandato de los más de dos millones de votos del referéndum", ha señalado en declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, en referencia a la posibilidad de que se celebren nuevas elecciones en Cataluña. "Es un escenario que no contemplamos (...) pero a quien tendrá que dar explicaciones el president o quien lo defienda es a los dos millones de catalanes que votaron 'sí' a la independencia", ha zanjado.

Según Boya, está previsto en la ley de Transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán -y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional (TC)- que, una vez iniciada la "fase de deliberación", se tendrían que convocar elecciones constituyentes al cabo de seis meses. Además, ha especificado que el proceso constituyente de una república catalana sería "ciudadano y de base popular" e incluiría "debates territoriales y sectoriales".

A su juicio, la independencia ya tendría que estar declarada "de forma clara, solemne y neta" porque los "dos millones de votos del referéndum" del 1 de octubre lo han pedido. Así, ha exigido a Puigdemont que haga efectiva la independencia: "Es hora de levantar esa suspensión", ha aseverado, después de que el presidente catalán dejase en suspenso la independencia para buscar mediación en el conflicto.

Sobre el proceso a seguir para la autodeterminación, la diputada ha expuesto que la ley del Referéndum -suspendida por TC- "no especifica que tenga que ser con una votación" sino que únicamente sería necesario "reconocer los resultados" de la consulta del 1 de octubre y "hacerlos efectivos". Una vez reconocidos, ha señalado Boya, entraría en vigor la ley de Transitoridad y, con ello, "el inicio del proceso constituyente".

Preguntada sobre si se puede proclamar la independencia de una parte del Estado español sin una votación en el Parlamento catalán, Mireia Boya ha reiterado que ya hubo una votación el 1 de octubre, y ha añadido: "Lo que no tendría sentido es que se volviera a votar una cosa que ya ha votado la ciudadanía".