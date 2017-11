Puigdemont llama a una lista unitaria por la libertad de los presos y la república Ha difundido un manifiesto y una recogida de firmas en Internet EFE Barcelona Sábado, 4 noviembre 2017, 11:42

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha hecho hoy un llamamiento a conformar una lista unitaria del independentismo de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, para la que ha difundido un manifiesto y una recogida de firmas en Internet.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, Puigdemont, que presuntamente se encuentra en Bélgica, ha asegurado que "es el momento de que todos los demócratas se unan. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y por la República llistaunitaria.cat".

És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43pic.twitter.com/FwbnA2wMQE — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 4 de noviembre de 2017

Escasos minutos después de que haya publicado este mensaje, esta recogida de firmas "online" suma casi mil apoyos a un manifiesto que asegura que "las elecciones impuestas por el Gobierno español el 21-D" son una elección entre la "democracia y la imposición" entre los partidos soberanistas y los "destructores del autogobierno".

El documento denuncia además la "persecución judicial y el linchamiento personal" instigado por el "nacionalismo español" y que los exconsellers y los miembros de la Mesa del Parlament son "hoy perseguidos por las ideas políticas que defienden" y no por su pertenencia a uno u otro partido.

Esta petición llega después de que el PDeCAT abogase ayer por una "lista de país" y de que el propio expresident asegurase desde Bruselas que está dispuesto a ser candidato en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, incluso "desde el extranjero".

Puigdemont ya anunció ayer a la televisión pública francófona belga que está dispuesto a ser el candidato del independentismo el 21-D, incluso aunque tenga que hacer campaña electoral desde Bélgica, donde está huido y exiliado. "Claro que se puede, estamos en un mundo globalizado", remarcó.

En la entrevista, que la RTBF ha emitido, arremete con extrema dureza contra la "represión" del Gobierno español. "Es una actuación extremadamente bárbara. Nos quieren meter en prisión 30 años por llevar a cabo un mandato electoral".

Respecto a su situación judicial, dijo que no está huido de la Justicia, sino que quiere comparecer ante "una Justicia de verdad, como la belga, no como la española". Tras reiterar que la "violencia nunca es una opción para nosotros", insistió que "lo que queremos obtener de España es reconocimiento y respeto".

Según Carles Puigdemont, no existen garantías de "tener una sentencia justa, independiente, que pueda escapar a esta enorme presión, a esta enorme influencia de la política sobre el poder judicial en España". "No se puede hablar de democracia si uno debe jugar con estas reglas del juego. He sido elegido. ¿De qué sirven las elecciones? La voluntad de los ciudadanos catalanes ha sido anulada de forma ilegal por el gobierno de Mariano Rajoy", denunció Puigdemont, que lamentó el encarcelamiento de ocho miembros del gobierno catalán destituido.

El líder separatista acusó asimismo al primer ministro español de haber "utilizado al fiscal general, los tribunales, la Policía e incluso los empresarios". "Para resolver los problemas políticos hay que hacer política. No hay que detener a quienes opinan de forma diferente", insistió.