Puigdemont avisa que tomará posesión como diputado tras las elecciones Puigdemont, en una de sus últimas apariciones públicas. / Efe El expresidente catalán afirma que el Rey «ha amparado la violencia» contra Cataluña. Insiste en que hay una salida alternativa a la independencia y pone los ejemplos de Bélgica o Suiza CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 16 noviembre 2017, 00:12

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido esta noche a Mariano Rajoy que acudirá al Parlamento para tomar posesión de su acta de diputado si el 21 de diciembre sale escogido como parlamentario. “Confío en ir a tomar posesión después de las elecciones”, ha afirmado en una entrevista a El Punt Avui TV. “Es una exigencia democrática que el Estado respete el resultado del 21-D y permita tomar posesión al Govern”, ha dicho. Y le ha lanzado una pregunta a Rajoy: “¿Piensa mantener el 155 si el independentismo gana las elecciones?”. A su juicio, “sería una anomalía democrática muy grave que diputados no pudiesen tomar posesión porque están privados de libertad por haber defendido las ideas que les han llevado a ser escogidos como diputados". "Si hay un pueblo que quiere un Parlament en el que la mayoría de los diputados quieren escoger a un candidato que ha sido elegido como presidente, ¿el Estado español dirá que no lo puede hacer?”, ha señalado.

Puigdemont ha confirmado que hará la campaña desde Bruselas, desde donde liderará la candidatura de Junts per Catalunya. Ha agradecido la generosidad de su partido para poder confeccionar una lista más “suya que de partido”. Y ha lamentado que Esquerra haya vetado la lista unitaria, como propuso el expresidente de la Generalitat. “Para mí es una decepción que no haya una lista unitaria. La gente esperaba unidad en un momento de emergencia nacional”, ha expresado desde Bruselas.

Puigdemont ha cargado una vez más contra el artículo 155 de la Constitución, que a su juicio se ha aplicado de “manera ilegal, vulnerando la ley y perpetrando un golpe de Estado”. Puigdemont ha planteado los comicios como un combate contra el “clan del 155” (PP, PSOE y Cs) y ha cargado con dureza contra el Rey. “Ha dejado de ser un jefe de Estado neutral, tomó partido", ha reprochado. "Es evidente que el Rey ha decepcionado a mucha gente”, “ha perdido todo el respeto desde el momento que forma parte de la política del PP de la Faes y ampara la violencia del 1-O”, ha asegurado. “¿Es que hemos dejado de ser ciudadanos españoles dignos de su representación?", se ha preguntado.

En relación a las declaraciones que hizo en la prensa belga de que podría contemplar una alternativa a la independencia, ha insistido en la misma idea. “Lo que dije en 'Le Soir' no es diferente de lo que he dicho siempre. Bélgica, Suiza tienen fórmulas que funcionan. Está claro que hay alternativas, pero los que se tenían que encargar de proponer alternativas competitivas no lo han hecho”, ha apuntado. “Nuestra propuesta es la independencia y y estamos dispuestos a escuchar la propuesta de otros. Estamos dispuestos a votar la independencia u otra cosa”, ha rematado.