Pues eso... ¿qué nos pasa? También los políticos de la oposición debieran hacer algo más que poner pegas y palos en las ruedas… y cobrar, claro TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Sábado, 19 mayo 2018, 00:17

Confieso que a la hora de ponerme a escribir, me bulle en la cabeza y se me escapa por la punta de los dedos el tema de Cataluña, del que, supongo que como una gran parte de españoles, estoy más que aburrido. Lo de los independentistas se encierra en una sola palabra, contumacia. Y vista la actitud del recién nombrado presidente Quim Torra, corriendo a Alemania a rendir pleitesía al fugado Puigdemont, uno no sabe si reírse o llorar: es como si todo lo ocurrido hasta ahora en torno a los empeños independentistas de un sector de Cataluña y la aplicación del Art. 155 de la Constitución por parte del Gobierno de España no hubiera servido para nada. Es para sentir vergüenza ajena oír al nuevo presidente, sí, ese que llamaba «víboras» y cosas parecidas a los españoles, proclamar sin rubor que su misión es «constituir un estado independiente en forma de república», actuando entre tanto como el 'corre, ve y dile' al Puigdemont huido cuál es la situación para que les instruya en cada momento sobre qué se debe decir y hacer en Cataluña. ¡Menudo papelón!

De modo que, aburrido y tupido como estoy del «asunto Cataluña y su independencia», permitan que tuerza el rumbo para mirar hacia las interioridades de esta Extremadura, donde también tenemos asuntos sin resolver. El Club Senior, al que me honra pertenecer como a otros doscientos jubilados extremeños, se dedica más bien a mirar las interioridades de la región, tratando de poner a la vista tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas, aplicando estas últimas como mejor remedio y más a mano para acabar con las primeras. Hace justamente un mes nos reuníamos buena parte de los socios en Garrovillas de Alconétar en el ya VI Foro Anual que celebramos, para reflexionar sobre problemas y soluciones de esta nuestra tierra. Fue una jornada densa y apretada, de la que les hablaba en este mismo espacio aquel 21 de abril.

Si hoy vuelvo sobre el tema no es algo gratuito. Otra acción casi simultánea llevada a cabo por el Club Senior ha sido la publicación del libro 'Qué nos pasa a los extremeños para estar donde estamos'. En veinte capítulos se exponen otros tantos aspectos de nuestra realidad: la geografía, la historia, la frontera, la economía, la agricultura, el comercio, el empresariado… Cada uno de ellos es analizado por personas o equipos especializados en los temas propuestos, siendo el resultado un volumen de casi 400 páginas. La obra, creo que una de las aportaciones más importantes al análisis de la realidad extremeña dada la cualificación de los autores de cada uno de los veinte capítulos, ha sido presentada ya en varias ciudades de la región: esta misma tarde se hará la presentación en la Feria del Libro de Badajoz. El volumen está a la venta en numerosas librerías.

Ni que decir tiene que el libro del Club Senior no es más que una aportación al mejor conocimiento de la realidad extremeña, que puede resultar útil a quienes en razón de su profesión, de su cargo o de la representatividad política que ostentan, tienen alguna responsabilidad en mejorar la situación de la región en todos los aspectos. Y no me digan que no hay tarea por delante. Ahora, cuando por fin ha llovido y se han llenado los pantanos, se muestra la primavera en todo su esplendor y se celebran fiestas y romerías en ciudades y pueblos, todo parece invitar a la alegría y el jolgorio. Pero sería engañarnos a nosotros mismos pretender olvidar que Extremadura sigue siendo la región española con renta más baja, la que tiene el índice de paro más alto, la que ve cómo avanza por sus pueblos la despoblación, la de ciertas infraestructuras ancladas en el siglo pasado… ¿Para qué seguir?

Puedo pensar sin temor a equivocarme que este discurso no le haga gracia ninguna a los políticos y menos a quienes en cualquier área y desde cualquier nivel ostentan responsabilidades de gobierno. Pero no estaría mal que también ellos miren a su alrededor, contemplen el panorama con sosiego y sin apasionamientos partidistas se respondan con sinceridad. Llevo más de cuarenta años siendo observador de la política y los políticos extremeños, no diré cualificado pero al menos sí próximo y atento, y me parece que estamos en una época de nivel… bajito, por no decir otra cosa. No sé si lo suyo es despiste o ensimismamiento. Ni si están pensando en la realidad de hoy o en las próximas elecciones, aunque demasiadas veces esa es la impresión que dan. Parecen olvidar que muchos españolitos llevamos ya cuarenta años de democracia y que cuando lleguen nuevas elecciones, los electores van a mirar más lo que los políticos han hecho que lo que acaben de prometer. ¿O acaso piensan que a estas alturas de la película los electores van a estar más pendientes de las últimas promesas que hagan que de lo que han venido haciendo en los últimos cuatro años u ocho o más, que algunos parecen aspirar a perpetuarse?

Y tanto o poco más o menos da que se trate de los que han gobernado que de quienes han estado en la oposición. Sobre todo los que se han asentado en eso tan cómodo y sencillo como la oposición por sistema. Alguna vez he dejado en estos comentarios sabatinos la anécdota que se contaba de Don Miguel de Unamuno en sus tiempos de rector de la Universidad de Salamanca: cuando llegaba a un grupo de compañeros profesores enzarzados en una discusión, no importa si académica o de otra índole, antes de preguntar de qué iba la cosa solía decir: «No sé de qué se trata, pero yo me opongo». Lo suyo era una broma. Pero es lo que practican algunos políticos de la bancada enfrentada a los que gobiernan: la oposición por sistema. Como si no cupiera la posibilidad de mejorar la propuesta del adversario político… no sea cosa que la utilicen y hasta se la apropien. También los políticos de la oposición debieran hacer algo más que poner pegas y palos en las ruedas… y cobrar, claro.