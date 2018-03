El PSOE no remonta el vuelo Los socialistas, con Pedro Sánchez al frente, no aciertan en su estrategia política Domingo, 18 marzo 2018, 23:18

El PSOE ha celebrado en Madrid su Escuela de Buen Gobierno, un encuentro que, según su secretario general, Pedro Sánchez, era la oportunidad para «visualizar que la unidad del partido está recompuesta». Lamentablemente, el objetivo no se ha cumplido porque, aunque si bien acudieron bastantes ‘barones’ que no jugaron la carta de Sánchez en las pasadas primarias, han faltado las personalidades clave –Rubalcaba, Díaz– sin las cuales la unidad es ficticia. Cuando se practica en un partido la democracia interna con rotundidad, es fácil que la organización se rompa si no hay bastante magnanimidad para encajar la derrota y administrar la victoria. Javier Solana, un acreditado valor permanente en el PSOE, no tuvo pelos en la lengua: «Yo no estoy contento con nuestro partido. Vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido [...] El partido tiene que estar unido, pensando en el futuro, comprometido en la sociedad, en lo pequeño y en lo grande». Y mencionó el polémico papel desempeñado por el PSOE en la gestión de dos asuntos candentes: el pacto educativo y la prisión permanente revisable. En ambos casos, no ha liderado con ideas claras la opinión del sector que pretende representar. El problema es complejo: la crisis interna dejó a Sánchez sin escaño, lo que le resta visibilidad y dificulta la comunicación del partido, cuya estrategia es además confusa; asimismo, la ruptura marginó a varias personalidades brillantes y encumbró a otras que en algún caso tienen aún que acreditar su valía. Y el ruido de la confrontación interna impide transmitir programas y proyectos audibles y creíbles. Cuando todo esto es notorio, resulta pueril atribuir a las encuestas el estancamiento del crédito en la opinión pública. Tras el abandono de la socialdemocracia por Ciudadanos y el escoramiento de Podemos hasta su alianza con IU, el PSOE ocupa casi sin competencia el espacio de centroizquierda del espectro español. El hecho de que no consiga llenarlo suscita perplejidad y parece indicar que no termina de acertar en su estrategia política. De cualquier modo, los grandes pasos que hay que dar hacia el futuro –pacto educativo, reforma de la financiación autonómica, reforma de las pensiones– deben basarse en la convergencia de las sensibilidades que PP y PSOE han representado históricamente, sin perjuicio, claro está, de otras aportaciones. De ahí la necesidad de que el PSOE recupere su papel y su envergadura.