Pedro Sánchez sopesa la moción de censura

Pedro Sánchez guarda silencio. El secretario general del PSOE ha querido evitar hoy una reacción en caliente a la sentencia del 'caso Gürtel' y ha decidido convocar una reunión extraordinaria de su ejecutiva mañana a las 11:00 para debatir sobre la posibilidad de presentar una moción de censura. En la dirección del partido admiten algunas dudas aunque también son muchos los que opinan que el escenario obliga a dar el paso. Por lo pronto, en un brevísimo comunicado, la formación ya ha apuntado que la decisión judicial «implica políticamente» a Rajoy.

Sánchez se ha reunido esta mañana con un pequeño grupo de personas cercanas -entre ellos la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, su jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, y el secretario de coordinación territorial, Santos Cerdán, además de su asesor, Iván Redondo- para hacer una primera evaluación de urgencia. Casi al mismo tiempo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le animaba a presentar un proyecto alternativo al del PP y le prometía su apoyo. Un apoyo que también ha adelantado el PdeCat a través de su portavoz parlamentario, Carles Campuzano.

El hecho de que sean estos sus eventuales compañeros de viaje es, para el principal partido de la oposición, un elemento que jugaría en contra de la moción de censura. «Hay que ver si se plantea con límites porque a cualquier precio puede ser nefasta», dice un dirigente territorial convencido de que el respaldo de las fuerzas secesionistas sólo dañaría al partido. Otras fuentes admiten que eso es precisamente lo que teme también el propio Sánchez. En pleno desafío de Quim Torra al Estado de derecho, los electores socialistas no entenderían ningún conchaveo con los independentistas.

A favor de la moción, sin embargo, está la necesidad de dar una respuesta política a un acontecimiento trascendente que salpica de forma directa al presidente del Gobierno -fue Rajoy quien designó a Luis Bárcenas tesorero y quien le hizo senador- y el deseo de no aparecer como cómplice de su permanencia en el poder. «Podemos nos machaca si no hacemos nada», apunta un miembro de la dirección. Además, no falta quien cree que al presentar su candidatura, Sánchez obligaría a Rivera a retratarse y pondría en jaque su discurso regenerador como hizo en Madrid con la moción contra Cristina Cifuentes.