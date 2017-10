El 'procés' se cuela en un examen sobre la teoría de la relatividad de la Universidad de Sevilla La Universidad de Sevilla muestra el examen en un tuit. Los alumnos tuvieron que responder sobre cuánto duró la independencia catalana para Puigdemont y Rajo CECILIA CUERDO Sevilla Miércoles, 18 octubre 2017, 21:31

¿Qué tienen que ver la independencia de Catalunya y la asignatura de Electrodinámica? Eso debieron pensar los sorprendidos alumnos de primer año de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, que este pasado martes se enfrentaban a uno de los primeros exámenes de evaluación continua. Según el profesor encargado de elaborar tan peculiar prueba, la comparecencia del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ante el Parlament para declarar y suspender a renglón seguido la independencia catalana era una fantástica forma de aplicar la teoría de la relatividad a los problemas cotidianos.

La sorpresa saltaba en la segunda pregunta del examen. “Puigdemont declaró la independencia de Cataluña y suspendió la declaración a los 8 minutos, en el sistema de referencia en que Barcelona estaba en reposo. Mientras tanto, Albert Rivera viajaba hacia Barcelona en un tren relativista a una velocidad de (3/5)c. El presidente Rajoy viajaba también en un tren a la misma velocidad y en la misma dirección, pero en sentido contrario, esto es, alejándose de Barcelona”.

A partir de este enunciado, los alumnos debían responder las siguientes cuestiones, no exentas de cierta ironía sobre las posiciones de ciertos partidos políticos ante la cuestión de la independencia. En primer lugar, “¿Cuánto tiempo duró la independencia de Cataluña en el sistema de referencia de Rivera? ¿Y en el de Rajoy?”. Después, “¿cuál era la velocidad relativa entre el tren de Rajoy y el de Rivera?”, y por último una pregunta ‘bonus’ que no influía para alcanzar la máxima puntuación: “¿cuánto dice Rajoy que duró la independencia para Rivera?”.

La idea partió del profesor Alberto Pérez Izquierdo, según recoge el diario Abc de Sevilla, quien el lunes estaba preparando las preguntas de examen y pensó que al no tratarse de una evaluación final, sino algo intermedio para ir midiendo la asimilación los conceptos, podía introducir algún elemento jocoso y de actualidad en lugar de los clásicos problemas de trenes o cohetes. Y de paso, intentar aplicar a la vida cotidiana la Teoría de la Relatividad de Einstein para que los alumnos retuvieran mejor los conceptos.

“El lunes por la tarde estaba pensando qué podía incluir en el examen y como llevábamos todo el día hablando de Cataluña, pues pensé que en vez de poner un viajero cualquiera, poner a los políticos”. Sustituyó el tradicional “el viaje dura tanto” por un más novedoso “tiempo transcurrido desde que Puigdemont habló de independencia y la suspensión de la misma”.

“No digo que intentes siempre introducir ejemplos de la vida cotidiana –la teoría de la relatividad no es para la vida cotidiana, de hecho–, pero en ocasiones lo hago”, explicó. “También tiene una valor pedagógico, no es solo por hacer el chiste”, añadía a continuación, “es para que sea más llevadero” una asignatura árida y se comprendan mejor algunos conceptos más farragosos. "Dentro de tres meses no se os va a olvidar que el de Puigdemont era el tiempo propio”, aseguró Pérez Izquierdo.

Sus alumnos, que tras la sorpresa no dudaron en compartir el examen en las redes sociales, también demostraron estar al día de la actualidad catalana, y llegaron incluso a enmendar la plana al profesor: el enunciado era incorrecto, porque el tiempo durante el que la independencia estuvo vigente antes de que el president del Govern la suspendiera fue de ocho segundos, no ocho minutos. En cualquier caso, en el examen, el tiempo que transcurrió mientras la declaración de independencia estuvo en vigor, fue más largo para Rajoy y Rivera que para Puigdemont. Exactamente, dos minutos más.