Los políticos, en el laberinto Por causas diferentes, políticas unas, económicas otras y sociales algunas, estamos viviendo en España momentos de una cierta confusión. Son esas circunstancias en las que se hace preciso agrupar voluntades y unir esfuerzos en objetivos comunes. Pero no: aquí cada uno anda a lo suyo. Y no es un espectáculo ejemplar el que dan los líderes de los partidos, más preocupados en poner obstáculos en el camino del adversario que en despejar la senda por la que todos pudiéramos avanzar TERESIANO RDRÍGUEZ NÚÑEZ Viernes, 23 marzo 2018, 23:42

Me encaro con un folio en blanco y por la punta de los dedos se me escapa el ‘tempus fugit’ virgiliano pensando en la movida catalana: cuando estalló aquello, estaba el otoño apenas iniciado y resulta que ya estamos en primavera. Ha pasado medio año. Y al final, lo que quiso ser una huida hacia adelante lleva todas las trazas de quedarse en un ‘viaje a ninguna parte’: porque tengo la impresión, por no decir la convicción, de que al independentismo catalán no le queda recorrido. Por supuesto que el huido Puigdemont y sus mariachis seguirán haciendo el payaso, convencidos de que Cataluña –‘su Cataluña’ república independiente– ha entrado con él en el nuevo y más brillante capítulo de su historia. Pero ya saben el dicho de que «cuando un tonto coge una vereda, se acaba la vereda pero el tonto sigue». Y ahí me tienen a Puigdemont y a los que trataban de montar este fin de semana su última astracanada. A mi favor juegan los muchos catalanes que, cansados o hartos de semejante payasada, han salido a la calle para decir «hasta aquí hemos llegado».

Conste que cuando me he sentado delante del ordenador mi intención no era hablar de Cataluña, sino invitar a una reflexión sobre la actual situación política de España. Por supuesto que en esa reflexión tiene que caber Cataluña, pero no con carácter exclusivo: normalizar la situación en Cataluña, tras los delirios independentistas nacidos de las semillas plantadas por Pujol, Artur Mas y otros que tal, debe ser tarea principalmente de los propios catalanes, dentro de la acción de gobierno de España: porque éste, el Gobierno de todos, debe ocuparse de todos, pero mirando principalmente a los más necesitados, que son –curiosamente– los que han merecido y siguen mereciendo menos atención. Y no quiero hablar de niveles de renta ni de índices de paro, por ejemplo; ni de comunicaciones (aunque a este respecto y aunque sea entre paréntesis, no me privaré de decir que, vistos los resultados, a los responsables del transporte ferroviario se les tendría que caer la cara de vergüenza con el rescate del Talgo Badajoz-Madrid de hace diez años).

Dicho lo cual y volviendo a la anunciada reflexión sobre la situación política de España, lo que procede es analizar el panorama de nuestro arco político, comenzando por el partido que gobierna, el PP. Rajoy viene asegurando públicamente su intención de presentarse a las próximas elecciones… como la cosa más natural del mundo. Habrá que ver primero cómo salimos del embrollo catalán tras lo pasado y lo que estamos viviendo esta semana: vistos los comportamientos de los independentistas, parece que nada, ni la clara división de la sociedad catalana, ni la acción de la justicia, ni la huida de Cataluña de empresas y de capitales les estuvieran haciendo mella.

Claro que sería simplista pensar que el único problema al que tiene que hacer frente Mariano Rajoy es el catalán. En mi anterior comentario publicado en este mismo espacio me referí a la subida de las pensiones y al malestar general por la ridiculez del 0.25 por ciento de subida y la carta retórica de la ministra Fátima Báñez, en la que remataba la faena reiterando «nuestro compromiso con el sistema público de pensiones, de reparto y solidario, del que todos estamos tan orgullosos». A la vista está, claro que sí. Dije allí que la carta de la ministra había sido como encender la mecha y el tiempo vino a darme la razón cuando en toda España miles de pensionistas se echaron a la calle. No cabe duda que a don Mariano le ha tocado bailar con la más fea y lo suyo, como es bien sabido, no es el baile sino la marcha.

Pero ni el presente ni el futuro político de España y de los españoles depende exclusivamente de Mariano Rajoy y del PP. Alguna responsabilidad tendrán también el resto de partidos, que parecen más preocupados por su futuro que por el presente de los millones de españolitos de a pie. Proponer, como han hecho algunos, que los sueldos del Gobierno no suban más que un 0.25 % es muy fácil; pero lo llamativo y eficaz sería que los miles de cargos políticos que viven a cuerpo de rey de los presupuestos generales del estado se reduzcan en número y en retribuciones. La política española no vive sus mejores momentos. Parece de justicia reconocer que al Partido Popular le ha tocado bailar con la más fea: el sólo hecho de tener que echar mano del Art.155 de la Constitución para poner orden en el desbarajuste independentista de Cataluña ni le está resultando fácil ni le va a salir gratis. Y menos cuando está visto que por un lado, los independentistas más recalcitrantes no renuncian a cuantas tretas y trampas puedan hacer para que siga habiendo un gobierno independentista en Cataluña; por otro, el resto de partidos se preocupan más de tomar posiciones de cara a unas elecciones no tan próximas que de apoyar cualquier salida razonable a la situación actual.

