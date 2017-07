Zapata abandona Podemos tras ser acusado de no donar dinero al partido

Podemos Madrid exige un salario mínimo

El Consejo Ciudadano Municipal de Madrid exige en términos generales a los ediles madrileños inscritos en la formación un salario mínimo interprofesional (SMI) al mes, que es la diferencia entre los tres salarios mínimos que fija Podemos como máximo a cobrar a todos sus cargos públicos por elección o nombramientos y los cuatros salarios que limita la carta financiera de Ahora Madrid.

Así se fija en la carta financiera de Podemos Madrid aprobada en abril de 2017, en base a los artículos 62 y 72 del Documento Organizativo de Vistalegre II y la disposición adicional del reglamente por el que se regulan las relaciones entre los consejos ciudadanos municipales y las personas electas en las estructuras territoriales de ámbito inferior al autonómico, así como los documentos de la III Asamblea Ciudadana de Madrid, que fijas las normas para los cargos electos, personal eventual y también vocales vecinos de Podemos.

El Consejo Ciudadano asegura, tal y como han confirmado a Europa Press miembros del partido en Madrid, que sobre la retribución mensual con la que cuentan los concejales y el personal eventual contratado de Ahora Madrid en dedicación exclusiva (4 veces el SMI español) "prevalece aquella que dicta el Código Ético de Podemos" aprobado en febrero en Vistalegre II.

Además, según un dictamen de la Comisión de Garantías Democráticas de la Comunidad de Madrid, "todos los inscritos en Podemos están sujetos al Código Ético y los reglamentos de desarrollo de los estatutos y sus órganos afecta igualmente a los cargos públicos por elección o nombramiento inscritos en Podemos".

Asimismo, Podemos Madrid resuelve que "al no tratarse de dos compromisos mutuamente excluyentes, los inscritos de Podemos deberán cumplir con los dos: a la limitación inicial de 4 SMI que exige Ahora Madrid deberá añadirse aquella de 3 SMI que dicta el Código Ético de Podemos". Por ello, la diferencia entre ambos, un SMI mensual en 14 pagas, "deberá ser donada al Consejo Ciudadano Municipal de Madrid".

Y todo ello sin perjuicio de los incrementos al límite salarial otorgados por hijos a cargo, que se producirán en 0,5 SMI por cada uno, conel tope de 2SMI adicionales; y sin perjuicio del incremento de 0,66 SMI a los cargos electos, para gastos de representación aprobados por Podemos Madrid.

Y sin perjuicio de los incrementos salariales otorgados por Ahora Madrid por hijos a cargo, que se producirán en 0,33 SMI por cada uno, y del incremento de 0,33 SMI a los ediles que presiden distritos o dirijan Áreas de Coordinación, o de 0,66 SMI que actúen como tenientes de alcalde, delegados de Área de Gobierno o Portavoces del Grupo Municipal, y de 1 SMI a quienes ocupen la Presidencia del Pleno o Vicealcaldía.

El secretario de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado este jueves que con el expediente abierto por la Comisión de Garantías Democráticas a siete ediles de Ahora Madrid por no contribuir económicamente al partido se les quiere hacer llegar que "tienen que elegir", ya que "no pueden ser de Podemos pero no donar a Podemos".