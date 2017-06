Sorpresa por la ausencia de don Juan Carlos El rey don Juan Carlos junto a la reina doña Sofía en una de sus últimas apariciones públicas. / Efe La Zarzuela decidió que no coincidieran Felipe VI y el emérito en un acto institucional de esa relevancia RAMÓN GORRIARÁN Madrid Miércoles, 28 junio 2017, 19:45

Estaban todos los protagonistas vivos de las primeras elecciones democráticas, menos uno el rey Juan Carlos. El jefe del Estado durante aquel 15-J de 1977 no fue invitado por el Congreso al acto conmemorativo del 40 aniversario de aquella votación histórica. También han faltado otros dos, el catalán Jordi Pujol y el vasco Xabier Arzalluz, pero ambos declinaron la invitación de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor.

La explicación oficial del Congreso fue que se han atenido al protocolo de la Casa Real. La de la Zarzuela ha sido que la organización corría por cuenta de la Cámara, pero han precisado que en un acto institucional de este simbolismo el Rey no podía coincidir con el emérito. Recordaron que don Juan Carlos no estuvo hace tres años en el Congreso en la proclamación de su hijo ni en la apertura de la legislatura en noviembre pasado, que son las dos ocasiones en que el Rey se ha dirigido a la Cámara. Unas ausencias decididas por la Zarzuela para no restar protagonismo a Felipe VI.

Pero en los corrillos de diputados, senadores e invitados previos y posteriores al solemne acto ha sido un tema recurrente y, además de la sorpresa, no se entendía que don Juan Carlos no participara de la conmemoración de unas elecciones que sin su impulso no se hubieran convocado en ese momento, dos años después de la muerte de Franco y que se consideran el comienzo de la transición. Las alusiones protocolarias no convencieron mucho porque el acto era un reconocimiento a la labor de los protagonistas del 15-J, y don Juan Carlos tuvo un papel estelar.

No ha estado de cuerpo presente en el palacete de la carrera San Jerónimo pero lo ha estado de espíritu. Felipe VI ha comenzado su intervención con las mismas palabras que empleó su padre el 22 de junio de 1977 en la apertura de la legislatura constituyente: «La democracia ha comenzado. Ahora hemos de tratar de consolidarla». También la presidenta del Congreso, ha aludido en su discurso a don Juan Carlos, «cuyo nombre en la historia no podrá nunca desligarse de la palabra democracia». Menciones ovacionadas por los legisladores en ejercicio y por los veteranos del 77.

El rey emérito ha dejado caer a través de portavoces extraoficiales que el primer sorprendido por su ausencia era él porque esperaba haber sido invitado. Es más, estos portavoces han señalado que don Juan Carlos había hablado incluso con Ana Pastor, que le comunicó que la Zarzuela contaba con él y quería ajustar el protocolo para que estuviera presente. Tan convencido estaba de que iba a estar en el Congreso que había dejado libre su agenda para asistir a la conmemoración de unas elecciones de las que se sentía partero.