Sánchez propone una comisión en el Congreso para modernizar el modelo autonómico

El PSC llama a no participar en el 1-O

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha explicado que su partido no se implicará en la campaña del referéndum anunciado para el 1 de octubre y se limitará a pedir a los catalanes que no participen en ese "engaño", y además considera que los 'comuns' deben afrontar el 1-O con claridad. "Es tiempo de claridad: queremos oír de Ada Colau y de los 'comuns' si votarían 'sí' o 'no' en el engaño del 1-O", ha destacado este lunes en rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión de la Ejecutiva.

Illa ha destacado que, al margen del sentido del voto, la alcaldesa de Barcelona ya ha asegurado al PSC -su socio de gobierno- que no se saltará la ley en ningún momento, y los socialistas catalanes confían en que así será. Precisamente sobre el papel municipal del PSC, ha subrayado que "ningún alcalde" se saltará la ley colaborando con el 1-O, como tampoco lo hará -ha añadido- ningún representante institucional ni diputado.

Ha detallado que los diputados del PSC saldrán del hemiciclo si finalmente se vota la ley del referéndum -previsiblemente este miércoles-, aunque antes "harán uso de todos los mecanismos disponibles" para evitarlo. Al preguntársele por qué abandonarán su escaño si no lo han hecho en anteriores votaciones relacionadas con el proceso independentista, ha dicho: "Es la primera vez porque lo que quieren hacer ahora es de una gravedad sin parangón".