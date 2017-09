Protestas y tensión en la calle por los registros: «Fuera las fuerzas de ocupación» 00:48 Concentración ante la Consejería de Gobernación. / Cristian Reino Un millar de manifestantes, convocados por la ANC, bloquean la Rambla de Cataluña y deshinchan los vehículos de la Guardia Civil | El independentismo amenaza con movilizaciones permanentes hasta el 1 de octubre CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 20 septiembre 2017, 14:05

Centenares de personas, quizá varios miles, se han concentrado esta mañana frente a la Consejería de Economía, en la Rambla de Cataluña de Barcelona, que está bloqueada por la protesta.

Estaban convocados desde primera hora por la ANC y Ómnium, algunos de ellos con el móvil en la mano por si la actualidad manda trasladar la protesta a otros emplazamientos como el Palau de la Generalitat o la Consejería de Exteriores, donde también se están efectuando registros policiales. La tensión es máxima en la zona.

A las puertas de la consejería de Economía hay tres coches todoterreno de la Guardia Civil, sobre los que algunos manifestantes se han subido para continuar con las protestas.

Los vehículos están llenos de pancartas que rezan la palabra “democracia” y varias personas han deshinchado las ruedas. “No queremos ser Turquía”, “Español el que no baile”, “No nos dais miedo”, “la calle será será nuestra”, “Votaremos”, “esto si que es un golpe de Estado”, “marchar de España, es democracia”, “No pasarán” o “fuera, las “fuerzas de ocupación” son algunos de los lemas más repetidos. También se han podido escuchar gritos a favor de “Terra Lliure”.

Posteriormente, la movilizaciones del independentismo han entrado este mediodía en la fase de la protesta permanente de aquí al 1 de octubre. En estos momentos hay en marcha varias protestas, una en cada punto de los registros efectuados por la Guardia Civil. La más multitudinaria es la de la Consejería de Economía que, hacia las 13.30, aprovechando la hora de comer, está desbordando la Rambla de Cataluña y la Gran Vía de Barcelona con varias miles personas.

El tono de la protesta se va radicalizando. Como muestra un botón: a primera hora, el que vociferaba algún grito contra España era silenciado, horas después esto ya no pasa. Y además, los manifestantes amenazan con pasar toda la noche frente a la Consejería y afirman que no están dispuestos a dejar salir a la Guardia Civil del inmueble. Desde la puerta, quien arenga a los manifestantes para que no dejen salir a la Policía española es la vicepresidenta de la Cámara catalana, Anna Simó, dirigente de Esquerra. Todos los partidos soberanistas han hecho una llamada a sus bases para manifestarse ante Economía. Algunos de los lemas que se están imponiendo son "esto es un golpe de Estado" y hay gritos a favor de la convocatoria de una huelga general. La tensión es muy alta, pero no ha habido hasta el momento incidentes violentos.

Además, más un centenar de estudiantes han cortado este miércoles por la mañana durante unos minutos la avenida Diagonal. Los manifestantes han cortado la avenida a la altura de la zona universitaria e impedían la circulación del tráfico, pero poco después la Guardia Urbana ha restablecido la circulación. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha publicado un tuit en el que han llamado a los estudiantes a manifestarse: "¡Vaciamos las aulas, llenamos las calles!".

A las 12, en Madrid

Por su parte, los diputados de Unidos Podemos-En Comù Podem y En Marea van a concentrarse esta mañana en la Puerta de los Leones del Congreso como gesto de rechazo a la "escalada de represión" emprendida "por el PP" en Cataluña y a las detenciones de "adversarios políticos" practicadas esta mañana.

En la concentración que se celebrará a partir de las 12:00 cuando termine el pleno asistirán todos los diputados del grupo confederal, y tras ella el portavoz de En Comú Podem y líder de Cataluña En Comù, Xavier Domènech, viajará "de urgencia" a Barcelona para perfilar la estrategia de su partido ante las actuaciones del Gobierno, según fuentes de esta formación.