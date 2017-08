El PP afronta la comparecencia de Rajoy sobre Gürtel como «un juicio político» Fernando Martínez-Maíllo (c), Rafael Hernando (d) y José Antonio Bermúdez de Castro. / Efe Los grupos calculan que el pleno extraordinario se celebrará en el Congreso el próximo miércoles 30 de agosto NURIA VEGA Madrid Jueves, 24 agosto 2017, 14:59

Los cálculos del Gobierno señalan que Mariano Rajoy deberá comparecer antes del 31 de agosto en un pleno extraordinario en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Gürtel. Tras el respaldo del PNV, la solicitud de PSOE y Podemos, por un lado, y PDeCAT y Esquerra, por el otro, cuenta ya con los votos suficientes para que el presidente acuda a la Cámara baja la próxima semana, probablemente, según fuentes parlamentarias, el miércoles. “Esto es una estrategia de acoso para hacer un juicio político al PP y llevarle fuera de las instituciones”, denuncia el PP.

La Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno en los periodos inhábiles, se ha reunido hoy para estudiar la petición de comparecencia de Rajoy y de ocho ministros más. El Ejecutivo da por hecho que, además del presidente, al menos cuatro miembros de su Gabinete pasarán por las comisiones correspondientes la próxima semana.

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicará la decisión de suspender el pago del Fondo de Liquidez a Cataluña si destina fondos al referéndum; la responsable de Empleo, Fátima Báñez, dará cuenta de la prórroga del Plan Prepara; el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, informará sobre las medidas adoptadas en El Prat tras la huelga; y el de Justicia, Rafael Catalá, aclarará los fallos detectados en el sistema de comunicación Lexnet.

En el caso de Rajoy, sin embargo, los populares creen que la oposición intenta “tapar la gestión del Gobierno” con los escándalos de corrupción para desplazar al PP de allí donde le han situado las urnas. Tras la declaración como testigo del presidente en la Audiencia Nacional, el coordinador del partido sostiene que su jefe de filas ya ha dado suficientes explicaciones sobre la trama Gürtel. “En 100 ocasiones y no me invento el dato. 50 en el ámbito institucional y parlamentario y 50 en declaraciones o entrevistas en medios de comunicación. No hay líder político en España que haya ejercido la transparencia de una manera tan fuerte como el señor Rajoy en los últimos cinco años”, ha defendido Fernando Martínez-Maillo.

El número tres del PP argumenta que nada hará cambiar a PSOE y Podemos de opinión después de que el presidente intervenga en el pleno la próxima semana y ha denunciado los “tics antidemocráticos” del partido Pablo Iglesias, su parecido con Nicolás Maduro y su flexibilidad con los socialistas. “¿Qué le parece, señor Iglesias, que al PSOE le condonaran entre 2004 y 2006 42 millones de euros los bancos? Los bancos, ¿eh? Vade retro, Satanás”, ha ironizado Martínez-Maillo.

No obstaculizar

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, sin embargo, ha pedido al jefe del Ejecutivo que “no se escude en las togas judiciales” y asuma sus responsabilidades en el Congreso. El secretario general de Podemos ha agradecido, por ello, la colaboración de los socialistas y que se haya articulado una mayoría para forzar a Rajoy a comparecer. A su juicio, la “corrupción del PP” restó recursos para costear los servicios sociales y el presidente o “mintió” o demostró ser “enormemente incompetente” en su declaración ante la Audiencia Nacional, donde alegó desconocimiento sobre los detalles de Gürtel.

La decisión del PNV de respaldar el pleno extraordinario permitirá que la iniciativa de la oposición salga adelante, aunque al portavoz de los nacionalistas, Aitor Esteban, le extraña que habiendo una comisión abierta sobre la financiación de los populares, se haya planteado la intervención de Rajoy en el hemiciclo. “Me sorprende si se busca algo más que el espectáculo puntual de un día de pleno”, ha advertido.

También Ciudadanos cree que la comisión es el marco más apropiado para interrogar a Rajoy por las dudas sobre Gürtel, dado su “formato más inquisitivo”. Aun así, el partido liberal se abstendrá en la votación de hoy.