La Policía Nacional: «No perseguimos urnas ni ideas. Estamos aquí para restaurar la legalidad» La Policía Nacional, junto a la sede de la CUP. Los cinco sindicatos del CNP se unen en Barcelona para defender el trabajo de los funcionarios del cuerpo en despliegue contra el 1-O MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 28 septiembre 2017, 12:17

"Los ciudadanos de Cataluña pueden tener la seguridad de que la legalidad no se va desmantelar en esta tierra". Espaldarazo sindical sin matices al Ministerio del Interior. Los líderes de los cinco sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía han presentado esta mañana en Barcelona un manifiesto en cerrada defensa del despliegue de seguridad ordenado en Cataluña por el Gobierno central (que en el caso del CNP supera ampliamente los 7.000 funcionarios), en el que además señalan directamente a los nacionalista de la "situación socialmente tensa", al tiempo que hacen un llamamiento a los Mossos para que cumplan la legalidad y se sometan a las órdenes de los jueces

SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, que representan al 90% de la plantilla, afirman que solo " la irresponsabilidad política de los partidos nacionalistas" ha llevado a esta situación, en la que ha sido necesaria que el CNP "haya intensificado su presencia en Cataluña al servicio de la Ley, en apoyo de jueces y fiscales y en defensa, en definitiva, de la Constitución".

Los sindicatos acusan a los nacionalistas de haber "quebrado" la legalidad con un "proyecto político al margen de los cauces legales". "Por ese, no por otro motivo, está aquí la Policía Nacional. No para perseguir ideas, urnas o papeletas. Estamos aquí como instrumento de jueces y fiscales. Como herramienta al auxilio de sus autos, providencias, instrucciones y disposiciones que pretenden restaurar la legalidad quebrada", señala el manifiesto.

Los representantes de los funcionarios hacen una promesa: "La Policía Nacional no permitirá imponer el caos o la coacción en la realidad diaria de este pueblo", al tiempo que advierten a los radicales que sus estrategias de acoso contra el cuerpo no van a tener resultados. "A esa parte de la sociedad que se manifiesta y concentra, que hostiga a veces y persigue a nuestras Unidades, que empapela paredes de Comisarías o que edita propaganda pidiendo nuestra retirada de aquí, queremos dejarle claro que nunca antes -menos, ahora- hemos cedido ante esas tácticas", señala el documento. "No habrá estrategia o fuerza que nos logre amedrentar o condicionar en la ejecución de cuantas disposiciones ordenen jueces y fiscales", garantizan los cinco sindicatos.

El manifiesto incluye un mensaje a los Mossos d'Esquadra, a los que recuerdan que "la profesión policial comienza con la jura o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado". "Estamos seguros de que los mossos no van a apartarse estos días ni un milímetro de la legalidad y de las órdenes judiciales que reciban. Nuestra confianza la tienen, como compañeros".

"El día 1 se cumplirá con la legalidad bajo criterios de proporcionalidad, como hasta la fecha, adaptando la respuesta policial a la situación que se vaya produciendo que, estamos seguros, será la de la normalidad y el respeto mayoritario a la convivencia. Como siempre ha ocurrido, la Policía Nacional estará de un solo lado: el de la legalidad y el orden constitucional", zanjan las centrales sindicales.